Trang chủ Chứng khoán

HoSE: Thanh khoản giảm mạnh trong tháng 11

Hà Anh

10/12/2025, 16:21

Trong tháng 11, ghi nhận các chỉ số đều tăng điểm so với tháng trước, với mức tăng lần lượt là 3,13%, 1,56% và 2,05%.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,08% so với tháng trước và tương đương 65,13% GDP năm 2024, chiếm hơn 94,41% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.
Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,08% so với tháng trước và tương đương 65,13% GDP năm 2024, chiếm hơn 94,41% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết thông tin thị trường kỳ tháng 11/2025

Cụ thể: kết thúc phiên giao dịch 30/11/2025, chỉ số VN-Index đạt 1.690,99 điểm, VNAllshare đạt 1.812,08 điểm và VN30 đạt 1.923,92 điểm. Trong tháng 11, ghi nhận các chỉ số đều tăng điểm so với tháng trước, với mức tăng lần lượt là 3,13%, 1,56% và 2,05%.

Trước đó, ngày 03/11/2025, HOSE đã chính thức ra mắt và vận hành 03 bộ chỉ số đầu tư mới gồm VNMITECH (Vietnam Modern Industrials & Technology Index), VN50 GROWTH (Vietnam Growth 50 Index) và VNDIVIDEND ( Vietnam Dividend Growth Index). Kết thúc tháng 11, ghi nhận chỉ số VNMITECH đạt 993,35 điểm, chỉ số VN50 GROWTH đạt 1.019,63 điểm và chỉ số VNDIVIDEND đạt 959,39 điểm.

So với tháng 10/2025, các chỉ số ngành trên HOSE trong tháng 11/2025 ghi nhận 05 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng trước, trong đó tiêu biểu gồm các chỉ số ngành bất động sản (VNREAL), ngành năng lượng (VNENE) và ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) với mức tăng tương ứng lần lượt là 16,75%, 9,93% và 2,08%. Các chỉ số ngành ghi nhận giảm điểm tiêu biểu gồm chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT) giảm 6,03%, ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) giảm 3,82%, ngành tài chính (VNFIN) và ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) đều ghi nhận mức giảm 2,96%.

Thanh khoản thị trường:

Cổ phiếu: Trong tháng 11 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 769 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 22.727 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 27,95% về khối lượng và 32,26% về giá trị so với tháng 10/2025.

VnEconomy

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 42,5 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 80,83 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 20,43% về khối lượng và 41,89% về giá trị so với tháng 10/2025.

Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 1,09 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 33,56 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức giảm 46,35% về khối lượng và giảm 47,73% về giá trị giao dịch.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2025 đạt trên 108.209 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 7.018 tỷ đồng.

VnEconomy
VnEconomy

Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 30/11/2025, HOSE có 705 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 395 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 288 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt gần 198,13 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,08% so với tháng trước và tương đương 65,13% GDP năm 2024, chiếm hơn 94,41% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 30/11/2025, trên HOSE có 49 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 03 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), giảm 1 doanh nghiệp so với tháng trước - đó là mã VCI của CTCP Chứng khoán Vietcap.

Hoạt động niêm yết: Trong tháng 11/2025, trên HOSE có 01 cổ phiếu mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch, đó là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt, mã chứng khoán PDV.

Từ khóa:

chứng khoán GDP Hose quy mô thị trường VCI vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD

