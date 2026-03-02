Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Hoảng loạn xuất hiện, cơ hội tốt để tăng cường độ rung lắc

iTrader

02/03/2026, 16:50

Diễn biến giảm giá mạnh trong sức ép bán tháo dữ dội hôm nay là điều có thể đoán trước vì chiến sự bùng nổ vào dịp cuối tuần. Các phản ứng ban đầu thường mạnh nên những người bán sớm có lợi thế cho đến khi dòng tiền đủ lớn vào hấp thụ và cảm xúc nguội đi.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Đợt tháo hàng hôm nay chia làm hai nhịp chính: Nhịp đầu tiên ngay sau khi mở cửa là những phản ứng sớm nhất, rất nhiều cổ phiếu giảm sâu. Thống kê khoảng 180 cổ phiếu giảm vượt 3%. Đây có thể hành động giảm margin sớm hoặc thoát ra sớm. Nhịp thứ hai là sau giờ nghỉ trưa khi nhiều người bắt đầu tranh thủ biên độ hồi lên để xả giá tốt hơn, nhất là khi thị trường tương lai của chứng khoán Mỹ và châu Âu bắt đầu có giao dịch phản ánh thực chất hơn.

Nếu thị trường duy trì được khả năng nâng đỡ giá như cuối phiên sáng thì triển vọng rất tích cực. Tuy nhiên đợt bán buổi chiều có hai điểm cần lưu ý: Thứ nhất là giá giảm trở lại đáng kể, một số còn có đáy intraday mới (giảm sâu hơn thời điểm đầu phiên). Thứ hai là thanh khoản giảm mạnh so với phiên sáng (HSX giảm khoảng 28%, cộng cả HNX giảm chung 29%). Đây là tín hiệu của dòng tiền chững lại, thậm chí là rút lui trở lại các mức giá thấp. Chiến lược mua thận trọng như vậy phản ánh khả năng chấp nhận rủi ro đã kém đi, hàm ý thị trường sẽ còn lùi thêm nữa.

Tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay khoảng 46,8k tỷ, rất cao. Bất kể là bán thắng hay mua thắng thì cũng vẫn là có một khối lượng cổ phiếu khổng lồ được trao tay (1,55 tỷ cổ phiếu chưa kể thỏa thuận). Đây là khối lượng cổ phiếu lỏng lẻo nhất. Hiện bên cầm cổ rõ ràng là sợ hãi cao hơn, bên cầm tiền có lợi thế lựa chọn, nếu vài ngày tới sức ép từ bên bán giảm đáng kể sẽ là tín hiệu tốt. Vì vậy nên chú ý quan sát cách thức bán và quy mô bán hơn là cách thức mua. Đương nhiên nếu bên mua phản công một cách dứt khoát và mạnh mẽ thì càng tốt.

Mức thanh khoản rất cao hôm nay cũng chắc chắn bao gồm cả hoạt động trading giảm vị thế ngắn hạn. Nói đơn giản là bán đi rồi mua lại sau ở các mức thấp hơn chứ không phải là bán hẳn danh mục. Hoạt động này thường nhằm hai mục tiêu, một là giảm rủi ro tổng thể của danh mục trong trường hợp thị trường thực sự xấu; và hai là co kéo được chút lợi nhuận nào thì tốt chút đó. Hoạt động đầu cơ ngắn hạn theo nhóm ngành cũng rất dễ nhận khi tiền đổ xô vào các cổ phiếu hưởng lợi theo giá dầu. Sự quyết liệt của dòng tiền này khiến sức mạnh của nhóm tăng giá cực kỳ nổi bật, thậm chí hàng chục mã kịch trần – điều cực kỳ hiếm thấy ở những phiên VNI giảm sâu.

Nói ngắn gọn trạng thái thị trường lúc này là phản ứng theo thông tin và hiệu ứng di chuyển của dòng tiền ngắn hạn. Sự ưu tiên tập trung vào giảm rủi ro tổng thể danh mục và kiếm lời từ trào lưu mang tính thời điểm. Với trạng thái thị trường này thì không nên đứng im vì biên độ đủ lớn để kiếm lời.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng là một cơ hội vàng với mức dao động cực cao. Ngay sau khi mở cửa VN30 đã giảm xuống sát ngưỡng tối đa dự kiến, gần 2014.xx. F1 chấp nhận basis +6, 7 điểm trong khi các trụ (gồm cả VIC, VHM và một số ngân hàng) chạm đến vùng giá có lượng dư mua dày. Vì vậy dù thiệt basis đáng kể nhưng có thể đặt cược về một mức dao động đủ lớn để bù lại và có thể Long với vị thế trung bình, mức cắt lỗ là một nửa basis kể từ giá vào. Nhịp hồi sau đó của VN30 rất ấn tượng và 30 phút cuối phiên sáng, basis đảo âm, thậm chí có lúc tới gần 10 điểm. Đó là tín hiệu của Long cover hoặc Short bắt đầu xây vị thế mới.

Buổi chiều nhịp giảm khó trade hơn vì nửa thời gian đầu tiên VN30 dao động lửng lơ trong khoảng 2040.xx tới 2051.xx. Basis rất hẹp là một lợi thế và nên đợi khi VN30 thủng 2040.xx mới nên Short vì có điểm cắt lỗ rõ ràng.

Với sức ép bán tăng trở lại về cuối phiên và cầu suy yếu, khả năng cao thị trường sẽ còn giảm thêm một nhịp đáng kể nữa trong sáng mai. Dòng tiền vào vẫn là yếu tố quyết định, nếu thanh khoản tiếp tục duy trì cực cao thì rồi cũng đến lúc lượng hàng được hấp thụ hết. Dự kiến biên độ điều chỉnh khoảng 5% ở cổ phiếu là có thể cover lại dần. Phái sinh Long/Short linh hoạt.

VnEconomy

VN30 chốt hôm nay tại 2010.75. Cản gần nhất ngày mai 2014; 2025; 2030; 2040; 2052; 2061; 2071. Hỗ trợ 1995; 1981; 1970; 1962; 1950.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Cần sự đồng thuận

16:29, 27/02/2026

Blog chứng khoán: Cần sự đồng thuận

Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

15:26, 02/03/2026

Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

14:58, 02/03/2026

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

Từ khóa:

blog chứng khoán chiến lược đầu tư chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay tín hiệu thị trường phái sinh

Đọc thêm

Mỹ áp thuế toàn cầu 15%: Giai đoạn thuận lợi để các nhà máy FDI tăng tốc đơn hàng

Mỹ áp thuế toàn cầu 15%: Giai đoạn thuận lợi để các nhà máy FDI tăng tốc đơn hàng

Đánh giá về tác động với môi trường đầu tư sau khi Mỹ công bố nâng mức thuế 15% trên toàn cầu, Dragon Capital cho rằng trong ngắn hạn, diễn biến này mang tính tích cực cho Việt Nam.

Bộ Xây dựng giám sát 4 doanh nghiệp lớn năm 2026

Bộ Xây dựng giám sát 4 doanh nghiệp lớn năm 2026

Mục tiêu giám sát nhằm xem xét, đánh giá về việc chấp hành pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của đối tượng giám sát; bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn của doanh nghiệp.

Xung đột ở Iran leo thang: Chứng khoán Á - Âu giảm la liệt, giá vàng và dầu thô cùng tăng mạnh

Xung đột ở Iran leo thang: Chứng khoán Á - Âu giảm la liệt, giá vàng và dầu thô cùng tăng mạnh

Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/3), khi chiến sự ở Trung Đông không có dấu hiệu xuống thang, với Iran từ chối ngồi lại vào bàn đàm phán và một cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công...

Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

Dòng tiền bắt đáy nâng giá đã có tín hiệu suy yếu trong phiên chiều, khiến những nỗ lực phục hồi buổi sáng bị xói mòn. Không chỉ VN-Index quay đầu lao dốc trở lại, mặt bằng giá cổ phiếu cũng thấp hơn trong bối cảnh thanh khoản kém hơn phiên sáng đáng kể.

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

Nếu xung đột leo thang, nguồn cung mất 10–20% toàn cầu, đẩy giá dầu lên mức kỷ lục, có thể vượt 130–200 USD theo một số ước tính cực đoan.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ áp thuế toàn cầu 15%: Giai đoạn thuận lợi để các nhà máy FDI tăng tốc đơn hàng

Chứng khoán

2

Giá giảm sâu, Diamond Properties điều chỉnh kế hoạch bán cổ phiếu NVL

Doanh nghiệp niêm yết

3

Bộ Xây dựng giám sát 4 doanh nghiệp lớn năm 2026

Chứng khoán

4

Xung đột ở Iran leo thang: Chứng khoán Á - Âu giảm la liệt, giá vàng và dầu thô cùng tăng mạnh

Thế giới

5

Blog chứng khoán: Hoảng loạn xuất hiện, cơ hội tốt để tăng cường độ rung lắc

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy