Blog chứng khoán: Hoảng loạn xuất hiện, cơ hội tốt để tăng cường độ rung lắc
iTrader
02/03/2026, 16:50
Diễn biến giảm giá mạnh trong sức ép bán tháo dữ dội hôm nay là điều có thể đoán trước vì chiến sự bùng nổ vào dịp cuối tuần. Các phản ứng ban đầu thường mạnh nên những người bán sớm có lợi thế cho đến khi dòng tiền đủ lớn vào hấp thụ và cảm xúc nguội đi.
Đợt tháo hàng hôm nay chia làm hai nhịp chính: Nhịp đầu tiên
ngay sau khi mở cửa là những phản ứng sớm nhất, rất nhiều cổ phiếu giảm sâu. Thống
kê khoảng 180 cổ phiếu giảm vượt 3%. Đây có thể hành động giảm margin sớm hoặc thoát
ra sớm. Nhịp thứ hai là sau giờ nghỉ trưa khi nhiều người bắt đầu tranh thủ biên
độ hồi lên để xả giá tốt hơn, nhất là khi thị trường tương lai của chứng khoán
Mỹ và châu Âu bắt đầu có giao dịch phản ánh thực chất hơn.
Nếu thị trường duy trì được khả năng nâng đỡ giá như cuối
phiên sáng thì triển vọng rất tích cực. Tuy nhiên đợt bán buổi chiều có hai điểm
cần lưu ý: Thứ nhất là giá giảm trở lại đáng kể, một số còn có đáy intraday mới
(giảm sâu hơn thời điểm đầu phiên). Thứ hai là thanh khoản giảm mạnh so với phiên
sáng (HSX giảm khoảng 28%, cộng cả HNX giảm chung 29%). Đây là tín hiệu của dòng
tiền chững lại, thậm chí là rút lui trở lại các mức giá thấp. Chiến lược mua thận
trọng như vậy phản ánh khả năng chấp nhận rủi ro đã kém đi, hàm ý thị trường sẽ
còn lùi thêm nữa.
Tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay khoảng 46,8k
tỷ, rất cao. Bất kể là bán thắng hay mua thắng thì cũng vẫn là có một khối lượng
cổ phiếu khổng lồ được trao tay (1,55 tỷ cổ phiếu chưa kể thỏa thuận). Đây là
khối lượng cổ phiếu lỏng lẻo nhất. Hiện bên cầm cổ rõ ràng là sợ hãi cao hơn, bên
cầm tiền có lợi thế lựa chọn, nếu vài ngày tới sức ép từ bên bán giảm đáng kể sẽ
là tín hiệu tốt. Vì vậy nên chú ý quan sát cách thức bán và quy mô bán hơn là cách
thức mua. Đương nhiên nếu bên mua phản công một cách dứt khoát và mạnh mẽ thì càng
tốt.
Mức thanh khoản rất cao hôm nay cũng chắc chắn bao gồm cả hoạt
động trading giảm vị thế ngắn hạn. Nói đơn giản là bán đi rồi mua lại sau ở các
mức thấp hơn chứ không phải là bán hẳn danh mục. Hoạt động này thường nhằm hai
mục tiêu, một là giảm rủi ro tổng thể của danh mục trong trường hợp thị trường
thực sự xấu; và hai là co kéo được chút lợi nhuận nào thì tốt chút đó. Hoạt động
đầu cơ ngắn hạn theo nhóm ngành cũng rất dễ nhận khi tiền đổ xô vào các cổ phiếu
hưởng lợi theo giá dầu. Sự quyết liệt của dòng tiền này khiến sức mạnh của nhóm
tăng giá cực kỳ nổi bật, thậm chí hàng chục mã kịch trần – điều cực kỳ hiếm thấy
ở những phiên VNI giảm sâu.
Nói ngắn gọn trạng thái thị trường lúc này là phản ứng theo
thông tin và hiệu ứng di chuyển của dòng tiền ngắn hạn. Sự ưu tiên tập trung vào
giảm rủi ro tổng thể danh mục và kiếm lời từ trào lưu mang tính thời điểm. Với
trạng thái thị trường này thì không nên đứng im vì biên độ đủ lớn để kiếm lời.
Thị trường phái sinh hôm nay cũng là một cơ hội vàng với mức
dao động cực cao. Ngay sau khi mở cửa VN30 đã giảm xuống sát ngưỡng tối đa dự
kiến, gần 2014.xx. F1 chấp nhận basis +6, 7 điểm trong khi các trụ (gồm cả VIC,
VHM và một số ngân hàng) chạm đến vùng giá có lượng dư mua dày. Vì vậy dù thiệt
basis đáng kể nhưng có thể đặt cược về một mức dao động đủ lớn để bù lại và có
thể Long với vị thế trung bình, mức cắt lỗ là một nửa basis kể từ giá vào. Nhịp
hồi sau đó của VN30 rất ấn tượng và 30 phút cuối phiên sáng, basis đảo âm, thậm
chí có lúc tới gần 10 điểm. Đó là tín hiệu của Long cover hoặc Short bắt đầu xây
vị thế mới.
Buổi chiều nhịp giảm khó trade hơn vì nửa thời gian đầu tiên
VN30 dao động lửng lơ trong khoảng 2040.xx tới 2051.xx. Basis rất hẹp là một lợi
thế và nên đợi khi VN30 thủng 2040.xx mới nên Short vì có điểm cắt lỗ rõ ràng.
Với sức ép bán tăng trở lại về cuối phiên và cầu suy yếu, khả
năng cao thị trường sẽ còn giảm thêm một nhịp đáng kể nữa trong sáng mai. Dòng
tiền vào vẫn là yếu tố quyết định, nếu thanh khoản tiếp tục duy trì cực cao thì
rồi cũng đến lúc lượng hàng được hấp thụ hết. Dự kiến biên độ điều chỉnh khoảng
5% ở cổ phiếu là có thể cover lại dần. Phái sinh Long/Short linh hoạt.
VN30 chốt hôm nay tại 2010.75. Cản gần nhất ngày mai 2014; 2025;
2030; 2040; 2052; 2061; 2071. Hỗ trợ 1995; 1981; 1970; 1962; 1950.
