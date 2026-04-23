HSC đặt mục tiêu lợi nhuận 2.302 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 15.800 tỷ đồng

Ngày 23/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Công ty đặt ra mục tiêu doanh thu đạt 6.567 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.302 tỷ đồng, mức tăng trưởng lần lượt là 50% và 56% so với năm 2025. Đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của HSC trong việc mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo nghị quyết đại hội cổ đông, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của HSC không chỉ tập trung vào việc tăng trưởng doanh thu mà còn chú trọng đến quản trị rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Công ty đặt mục tiêu phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng và tăng cường năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường. Điều này cho thấy HSC đang hướng tới một chiến lược phát triển bền vững, không chỉ dựa vào tăng trưởng doanh thu mà còn đảm bảo sự ổn định và an toàn tài chính.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc tăng vốn với tổng quy mô dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng. HSC sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chương trình ESOP và phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 10.808 tỷ đồng lên khoảng 15.800 tỷ đồng. Đây là một bước đi chiến lược nhằm củng cố năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và phát triển trong tương lai.

Ngoài ra, HSC cũng đặt mục tiêu mở rộng hoạt động thông qua việc tham gia Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh (IFC - HCMC). Việc thành lập Công ty TNHH một thành viên với vốn điều lệ dự kiến 800 tỷ đồng sẽ giúp HSC mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn, khách hàng và đối tác quốc tế. Đây là một bước đi quan trọng, không chỉ giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế.