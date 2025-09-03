Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Thuế

Huế công khai danh tính những doanh nghiệp nợ thuế lớn

Thiên Anh

03/09/2025, 08:16

Thuế thành phố Huế vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tính đến cuối tháng 7 và tháng 8/2025. Trong đó, 10 đơn vị nợ lớn nhất chiếm hơn 200 tỷ đồng, phản ánh tình trạng nợ thuế kéo dài cần được xử lý quyết liệt.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo tổng hợp từ bốn thông báo công khai do các cơ quan thuế trên địa bàn ban hành trong tháng 8/2025, số lượng doanh nghiệp và tổ chức nợ thuế lên tới gần 400 trường hợp.

Tổng số nợ tính đến cuối tháng 7 và giữa tháng 8 vượt quá 230 tỷ đồng, trong đó riêng 10 đơn vị có số nợ lớn nhất đã chiếm tới 200.210.080.388 đồng.

Việc công khai danh sách được thực hiện trên cơ sở Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, áp dụng đối với các trường hợp vi phạm nghĩa vụ nộp thuế, kéo dài tình trạng nợ quá hạn.

Đơn vị có số nợ cao nhất là Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Thế Kỷ, địa chỉ tại Lô C, Khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương, phường An Vân, thành phố Huế, với số nợ lên tới 131.609.927.910 đồng.

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Văn hóa, đặt tại số 121 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, nợ 16.516.495.210 đồng.

Công ty Cổ phần Vũng Quảng, địa chỉ thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, thành phố Huế, nợ 14.896.791.700 đồng.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex thuộc Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex, trụ sở tại Lô F, tầng 3, tòa nhà Vinaconex, Khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương, phường An Vân, thành phố Huế, nợ 10.143.201.216 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Trung Tín Huế, địa chỉ 109 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, nợ 6.130.080.375 đồng.

Công ty TNHH Dương Hương, đặt tại thôn An Đô, phường Hương Thủy, thành phố Huế, nợ 5.234.331.439 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tổng hợp Văn Nghiêm, địa chỉ số 6 đường Nguyễn Hiền, phường Phú Bài, thành phố Huế, nợ 4.103.189.664 đồng.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Hiệp Hương, địa chỉ Lô O2, Khu công nghiệp Phú Bài, thành phố Huế, nợ 4.098.401.760 đồng.

Công ty Cổ phần Hùng Phát Thừa Thiên Huế, địa chỉ 241 Bà Triệu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, nợ 3.822.427.521 đồng.

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Gia Bảo, địa chỉ Tổ dân phố 4, phường Thủy Phương, thành phố Huế, nợ 3.655.233.593 đồng.

Ngoài 10 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất này, các cơ sở thuế trực thuộc thành phố Huế cũng đã công khai thêm hàng trăm trường hợp khác.

Thuế cơ sở 2 ghi nhận 64 doanh nghiệp nợ hơn 35,3 tỷ đồng. Thuế cơ sở 3 có 206 doanh nghiệp nợ hơn 41,5 tỷ đồng. Thuế cơ sở 4 có 60 doanh nghiệp nợ hơn 6,1 tỷ đồng.

Con số này cho thấy tình trạng nợ thuế diễn ra phổ biến ở nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau.

Cơ quan thuế thành phố Huế cho biết việc công khai danh sách nhằm tạo sức ép để doanh nghiệp sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát và cưỡng chế đối với những trường hợp chây ì, kéo dài.

Việc công khai danh sách nợ thuế được xem là cần thiết để đảm bảo kỷ cương tài chính, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bền vững trên địa bàn.

