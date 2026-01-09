Thu nội địa thành phố Huế 2025 đạt 13.190 tỷ đồng, vượt gần 17% dự toán

Thu nội địa của thành phố Huế năm 2025 đạt 13.190 tỷ đồng, vượt gần 17% dự toán được giao trong. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố chủ động điều hành ngân sách, bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và phấn đấu tăng thu trên 10% trong năm 2026...

Chiều 8/1, Thuế thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tổng thu nội địa năm 2025 đạt 13.190 tỷ đồng, vượt 16,9% dự toán pháp lệnh, vượt 12,8% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu loại trừ khoản thu từ tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách vẫn đạt 9.935 tỷ đồng, vượt dự toán và duy trì mức tăng trưởng ổn định, cho thấy nền tảng thu ngân sách mang tính bền vững hơn, không phụ thuộc quá lớn vào các khoản thu đột biến.

Theo Thuế thành phố Huế, có 15/17 khoản thu đạt và vượt dự toán. Nhiều sắc thuế và khu vực kinh tế ghi nhận mức tăng khá, phản ánh sự phục hồi của doanh nghiệp và sức mua trong nền kinh tế. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 2.055 tỷ đồng, bằng 117,5% dự toán. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.126 tỷ đồng, bằng 101,9% kế hoạch. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt 470 tỷ đồng, vượt 20,5% dự toán. Thuế thu nhập cá nhân đạt 700 tỷ đồng, vượt 25,1% so với kế hoạch năm.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, các khoản thu từ phí, lệ phí và một số khoản thu khác trong ngân sách cũng đạt kết quả tích cực, góp phần củng cố nguồn lực tài chính cho thành phố. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tiếp tục được duy trì, nhiều doanh nghiệp phục hồi và mở rộng quy mô, thu nhập của người lao động có xu hướng cải thiện.

Tuy nhiên, vẫn còn 2/17 khoản thu chưa đạt dự toán, gồm thu từ quỹ đất công ích chỉ đạt 96% kế hoạch và thuế bảo vệ môi trường mới đạt 57,3%. Nguyên nhân chủ yếu do biến động của thị trường và chính sách điều tiết, làm giảm sản lượng và mức thu của một số mặt hàng chịu thuế.

Bước sang năm 2026, ngành Thuế thành phố Huế xác định tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách theo từng địa bàn, từng khu vực và từng sắc thuế. Công tác phân tích, đánh giá nguồn thu được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện rủi ro, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Ngành Thuế đặt mục tiêu tăng cường kiểm tra, thanh tra, chống thất thu, trốn thuế, đồng thời tập trung thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán được giao, tăng thu trên 10% so với thực hiện năm 2025, phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương đánh giá cao những nỗ lực của ngành Thuế trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đặc biệt, Chiến dịch cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh từ hình thức thuế khoán sang kê khai được ghi nhận là bước đi quan trọng, góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và mở rộng cơ sở thu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành Thuế tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngay từ đầu năm, phấn đấu tăng thu tối thiểu 10% so với năm 2025, bảo đảm hoàn thành và vượt dự toán được giao. Trong đó, cần chú trọng chống thất thu, mở rộng cơ sở thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, xây dựng tư nhân, chuyển nhượng bất động sản; quản lý chặt chẽ hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai; tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết không để nợ thuế mới phát sinh.

Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế; mở rộng dịch vụ công trực tuyến, triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cần được chú trọng hơn nữa, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ thuế liêm chính, chuyên nghiệp, kỷ cương, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

“Thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, nhưng nuôi dưỡng nguồn thu mới là chiến lược lâu dài. Kỷ cương tài chính là nguyên tắc, chuyển đổi số là công cụ, còn doanh nghiệp và người dân chính là chủ thể tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh.