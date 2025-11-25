Thứ Ba, 25/11/2025

Trang chủ Kinh tế số

Huế đẩy mạnh hợp nhất hạ tầng số hướng tới đô thị thông minh

Nguyễn Thuấn

25/11/2025, 07:17

Thành phố Huế định hướng hợp nhất hạ tầng thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tạo nền tảng cho việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, quản lý đô thị thông minh và nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng...

Trung tâm Giám sát và Điều hành đô thị thông minh IOC Huế
Trung tâm Giám sát và Điều hành đô thị thông minh IOC Huế

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã ký Kế hoạch số 455/KH-UBND về xây dựng, hợp nhất hạ tầng thông tin, hạ tầng số trên địa bàn đến năm 2030.

Kế hoạch này nhấn mạnh vào việc tối ưu hóa toàn bộ hạ tầng số hiện có, hình thành một hệ thống tập trung, đồng bộ và có khả năng mở rộng. Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc lưu trữ và khai thác dữ liệu lớn của thành phố, đồng thời tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Đặc biệt, Huế đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phường, xã sẽ được phủ sóng băng thông rộng di động (4G/5G) và Internet cố định cáp quang tốc độ cao, với tỷ lệ người dân sử dụng Internet băng rộng đạt trên 95%.

Giao diện trang chủ trên ứng dụng Hue-S.
Giao diện trang chủ trên ứng dụng Hue-S.

Một trong những điểm nổi bật của kế hoạch là việc xây dựng và nâng cấp Trung tâm Dữ liệu tập trung của thành phố theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo mật và khả năng mở rộng. Thành phố cũng sẽ triển khai nền tảng điện toán đám mây dùng chung cho các cơ quan, đơn vị, đồng bộ kết nối với hạ tầng đám mây quốc gia. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn thúc đẩy ứng dụng công nghệ AI và Big Data, tăng hiệu quả phân tích, xử lý và khai thác dữ liệu đô thị.

Huế cũng định hướng phát triển loạt nền tảng dùng chung cho chính quyền số như nền tảng định danh, nền tảng quản lý văn bản, nền tảng báo cáo và phân tích dữ liệu. Công nghệ AI và IoT sẽ được đẩy mạnh ứng dụng trong nhiều lĩnh vực gồm quản lý đô thị, xây dựng, giao thông, môi trường, du lịch và văn hóa. Mỗi người dân sẽ có ít nhất một định danh số và chữ ký số để sử dụng trong các giao dịch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Lộ trình thực hiện kế hoạch được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2026 – 2028 sẽ tập trung vào việc hợp nhất, chuyển đổi và tích hợp các hệ thống hạ tầng theo phương án đã xây dựng. Công tác hợp nhất hạ tầng tập trung dự kiến hoàn thành trong năm 2026, đảm bảo vận hành ổn định hệ thống tập trung và kết nối thông suốt với Trung tâm Dữ liệu quốc gia cũng như Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia trước tháng 6/2026.

Hệ thống dịch vụ hành chính công ở các phường, xã của thành phố Huế dần đi vào ổn định nhờ sự hỗ trợ của các nền tảng số đã được xây dựng trước đó
Hệ thống dịch vụ hành chính công ở các phường, xã của thành phố Huế dần đi vào ổn định nhờ sự hỗ trợ của các nền tảng số đã được xây dựng trước đó

Giai đoạn 2029 – 2030 sẽ tập trung tối ưu hóa và hiện đại hóa toàn bộ hạ tầng thông tin – hạ tầng số đã hợp nhất, ứng dụng các công nghệ mới như điện toán đám mây quy mô lớn, trí tuệ nhân tạo và hệ thống xử lý dữ liệu lớn.

Kế hoạch 455/KH-UBND không chỉ là một chiến lược phát triển công nghệ mà còn là một bước tiến lớn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cải thiện hiệu quả quản lý đô thị. Với những nỗ lực này, Huế đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, hiện đại, vận hành trên nền tảng số thống nhất và an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

Từ khóa:

công nghệ AI và Big Data dịch vụ công trực tuyến đô thị thông minh Huế hạ tầng số thành phố Huế internet băng rộng 4G/5G kế hoạch 455/KH-UBND nền tảng điện toán đám mây quản lý đô thị trung tâm dữ liệu tập trung

