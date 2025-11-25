Huế đẩy mạnh hợp nhất hạ tầng số hướng tới đô thị thông minh

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Nguyễn Thuấn
25/11/2025, 07:17
Thành phố Huế định hướng hợp nhất hạ tầng thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tạo nền tảng cho việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, quản lý đô thị thông minh và nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng...
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã ký Kế hoạch số 455/KH-UBND về xây dựng, hợp nhất hạ tầng thông tin, hạ tầng số trên địa bàn đến năm 2030.
Kế hoạch này nhấn mạnh vào việc tối ưu hóa toàn bộ hạ tầng số hiện có, hình thành một hệ thống tập trung, đồng bộ và có khả năng mở rộng. Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc lưu trữ và khai thác dữ liệu lớn của thành phố, đồng thời tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
Đặc biệt, Huế đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phường, xã sẽ được phủ sóng băng thông rộng di động (4G/5G) và Internet cố định cáp quang tốc độ cao, với tỷ lệ người dân sử dụng Internet băng rộng đạt trên 95%.
Một trong những điểm nổi bật của kế hoạch là việc xây dựng và nâng cấp Trung tâm Dữ liệu tập trung của thành phố theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo mật và khả năng mở rộng. Thành phố cũng sẽ triển khai nền tảng điện toán đám mây dùng chung cho các cơ quan, đơn vị, đồng bộ kết nối với hạ tầng đám mây quốc gia. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn thúc đẩy ứng dụng công nghệ AI và Big Data, tăng hiệu quả phân tích, xử lý và khai thác dữ liệu đô thị.
Huế cũng định hướng phát triển loạt nền tảng dùng chung cho chính quyền số như nền tảng định danh, nền tảng quản lý văn bản, nền tảng báo cáo và phân tích dữ liệu. Công nghệ AI và IoT sẽ được đẩy mạnh ứng dụng trong nhiều lĩnh vực gồm quản lý đô thị, xây dựng, giao thông, môi trường, du lịch và văn hóa. Mỗi người dân sẽ có ít nhất một định danh số và chữ ký số để sử dụng trong các giao dịch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
Lộ trình thực hiện kế hoạch được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2026 – 2028 sẽ tập trung vào việc hợp nhất, chuyển đổi và tích hợp các hệ thống hạ tầng theo phương án đã xây dựng. Công tác hợp nhất hạ tầng tập trung dự kiến hoàn thành trong năm 2026, đảm bảo vận hành ổn định hệ thống tập trung và kết nối thông suốt với Trung tâm Dữ liệu quốc gia cũng như Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia trước tháng 6/2026.
Giai đoạn 2029 – 2030 sẽ tập trung tối ưu hóa và hiện đại hóa toàn bộ hạ tầng thông tin – hạ tầng số đã hợp nhất, ứng dụng các công nghệ mới như điện toán đám mây quy mô lớn, trí tuệ nhân tạo và hệ thống xử lý dữ liệu lớn.
Kế hoạch 455/KH-UBND không chỉ là một chiến lược phát triển công nghệ mà còn là một bước tiến lớn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cải thiện hiệu quả quản lý đô thị. Với những nỗ lực này, Huế đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, hiện đại, vận hành trên nền tảng số thống nhất và an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
80% startup AI của Mỹ gọi vốn tại quỹ Andreessen Horowitz (a16z) cho biết đang sử dụng mô hình nguồn mở của Trung Quốc. Bạn thân của nhà đồng sáng lập Open AI, Tổng giám đốc công ty Airbnb, cũng đã thừa nhận mô hình Qwen của Alibaba còn đáp ứng hoạt động của họ hiệu quả hơn cả ChatGPT...
Luật An ninh mạng 2025 sẽ quy định lãnh đạo các cơ quan, tổ chức bắt buộc phải có chứng chỉ liên quan đến quản lý và bảo đảm an ninh mạng. Các chứng chỉ này sẽ được quy định chi tiết trong các văn bản dưới luật do Bộ Công an ban hành...
Ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV, cho biết các doanh nghiệp công nghệ đang gặp khó trong vay vốn vì tài sản là công nghệ (tài sản vô hình) không được định giá và bảo lãnh tín dụng...
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) yêu cầu chuyển đổi số toàn diện để giảm thời gian thẩm định nội dung sáng chế (từ 18 tháng xuống 12 tháng) và có cơ chế thẩm định nhanh trong 3 tháng, đảm bảo để không tồn hồ sơ đăng ký...
Mức xử phạt vi phạm hành chính an ninh mạng của Việt Nam so với quốc tế còn rất thấp, chưa đủ sức răn đe. Do vậy, theo Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Cục A05 (Bộ Công an), cần nghiên cứu bổ sung để chế tài phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, đồng thời tham khảo quy định các nước nhằm hoàn thiện hệ thống xử phạt một cách chặt chẽ, toàn diện...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: