Huế định hình diện mạo đô thị mới từ các công trình trọng điểm
Nguyễn Thuấn
23/02/2026, 14:54
Quá trình chỉnh trang, đầu tư hạ tầng đồng bộ đang tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại hơn cho thành phố Huế, song vẫn giữ được bản sắc của một đô thị di sản.
Trong
tiến trình xây dựng đô thị theo hướng bền vững, Huế đang từng bước chuyển mình
rõ nét. Không chỉ thể hiện qua những con đường được mở rộng, vỉa hè được chỉnh
trang hay cảnh quan môi trường được cải thiện, sự thay đổi còn đến từ hàng loạt
công trình trọng điểm được triển khai đồng bộ trên địa bàn.
Thành
phố lựa chọn cách phát triển có trọng tâm, trọng điểm, với tầm nhìn dài hạn
thay vì những thay đổi đột ngột. Nhiều dự án hạ tầng lớn đã và đang được triển
khai như cầu Nguyễn Hoàng, cầu vượt cửa biển Thuận An, dự án mở rộng và nâng cấp
đường Tố Hữu – trục phát triển đô thị phía Nam; dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống
vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm cùng chỉnh trang các tuyến đường dọc
sông Hương. Các công trình này góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất
lượng sống của người dân, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Hệ
thống giao thông được đầu tư theo hướng đồng bộ cả mặt đường, vỉa hè, thoát nước
và chiếu sáng. Nhiều tuyến đường trọng điểm sau khi nâng cấp không chỉ giảm áp
lực giao thông mà còn tạo nên không gian thông thoáng, kết nối khu đô thị hiện
hữu với các khu vực phát triển mới. Việc hình thành các trục giao thông liên
hoàn giúp hạn chế tình trạng chia cắt, manh mún trong phát triển không gian đô
thị.
Song
song với hạ tầng giao thông, công tác chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh. Thành
phố tập trung cải tạo mặt tiền các tuyến phố trung tâm, bó gọn hệ thống dây
cáp, cải tạo vỉa hè theo hướng thân thiện với người đi bộ. Không gian công cộng
từng bước được trả lại đúng nghĩa, tạo cảm nhận về một đô thị gọn gàng, nền nã
và văn minh hơn.
Đáng
chú ý, hệ thống công viên, quảng trường, không gian xanh và cảnh quan ven sông
được đầu tư nâng cấp theo hướng mở và hài hòa với thiên nhiên. Các khu sinh hoạt
cộng đồng được cải tạo không chỉ đáp ứng yếu tố thẩm mỹ mà còn chú trọng công
năng sử dụng, trở thành điểm đến văn hóa, thể thao và thư giãn của người dân.
Không gian ven sông Hương tiếp tục được chỉnh trang, giữ gìn vẻ thơ mộng vốn có
đồng thời thích ứng với nhu cầu sinh hoạt đô thị hiện đại.
Trong
quá trình triển khai các công trình trọng điểm, yếu tố môi trường được đặt lên
hàng đầu. Nhiều dự án tích hợp giải pháp tăng diện tích cây xanh, cải thiện hệ
thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải, hướng đến môi trường sống xanh – sạch
– đẹp. Công tác tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan được duy trì thường xuyên,
góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức cộng đồng.
Bên
cạnh đó, việc phát triển các khu đô thị mới với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đang mở
rộng không gian phát triển của thành phố. Các khu dân cư được quy hoạch bài bản,
góp phần giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo thêm động lực cho phát triển
kinh tế – xã hội. Quá trình mở rộng không gian đô thị được đặt trong mối quan hệ
hài hòa với khu đô thị cũ, bảo đảm sự liên kết về hạ tầng, dịch vụ và không
gian sống.
Điểm
đáng ghi nhận là sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện. Công tác tuyên
truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn trật tự đô thị, bảo vệ môi trường
được triển khai thường xuyên. Sự chung tay của cộng đồng giúp các công trình
không chỉ mang giá trị vật chất mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh.
Những
công trình trọng điểm đang và đã hoàn thành đặt nền móng cho tầm nhìn dài hạn của
thành phố. Huế lựa chọn con đường phát triển có chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa
bảo tồn di sản và đầu tư hiện đại. Diện mạo mới của đô thị được hình thành từ
những thay đổi cụ thể, bài bản và kiên định, để Huế vừa giữ được nét trầm mặc vốn
có, vừa từng bước khẳng định vị thế của một đô thị di sản trong tiến trình phát
triển chung của đất nước.
