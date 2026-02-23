Thứ Hai, 23/02/2026

Trang chủ Bất động sản

Huế định hình diện mạo đô thị mới từ các công trình trọng điểm

Nguyễn Thuấn

23/02/2026, 14:54

Quá trình chỉnh trang, đầu tư hạ tầng đồng bộ đang tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại hơn cho thành phố Huế, song vẫn giữ được bản sắc của một đô thị di sản.

Cầu vượt cửa biển Thuận An góp phần mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ
Cầu vượt cửa biển Thuận An góp phần mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ

Trong tiến trình xây dựng đô thị theo hướng bền vững, Huế đang từng bước chuyển mình rõ nét. Không chỉ thể hiện qua những con đường được mở rộng, vỉa hè được chỉnh trang hay cảnh quan môi trường được cải thiện, sự thay đổi còn đến từ hàng loạt công trình trọng điểm được triển khai đồng bộ trên địa bàn.

Thành phố lựa chọn cách phát triển có trọng tâm, trọng điểm, với tầm nhìn dài hạn thay vì những thay đổi đột ngột. Nhiều dự án hạ tầng lớn đã và đang được triển khai như cầu Nguyễn Hoàng, cầu vượt cửa biển Thuận An, dự án mở rộng và nâng cấp đường Tố Hữu – trục phát triển đô thị phía Nam; dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm cùng chỉnh trang các tuyến đường dọc sông Hương. Các công trình này góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Hệ thống giao thông được đầu tư theo hướng đồng bộ cả mặt đường, vỉa hè, thoát nước và chiếu sáng. Nhiều tuyến đường trọng điểm sau khi nâng cấp không chỉ giảm áp lực giao thông mà còn tạo nên không gian thông thoáng, kết nối khu đô thị hiện hữu với các khu vực phát triển mới. Việc hình thành các trục giao thông liên hoàn giúp hạn chế tình trạng chia cắt, manh mún trong phát triển không gian đô thị.

Cầu Nguyễn Hoàng lung linh về đêm
Cầu Nguyễn Hoàng lung linh về đêm

Song song với hạ tầng giao thông, công tác chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh. Thành phố tập trung cải tạo mặt tiền các tuyến phố trung tâm, bó gọn hệ thống dây cáp, cải tạo vỉa hè theo hướng thân thiện với người đi bộ. Không gian công cộng từng bước được trả lại đúng nghĩa, tạo cảm nhận về một đô thị gọn gàng, nền nã và văn minh hơn.

Đáng chú ý, hệ thống công viên, quảng trường, không gian xanh và cảnh quan ven sông được đầu tư nâng cấp theo hướng mở và hài hòa với thiên nhiên. Các khu sinh hoạt cộng đồng được cải tạo không chỉ đáp ứng yếu tố thẩm mỹ mà còn chú trọng công năng sử dụng, trở thành điểm đến văn hóa, thể thao và thư giãn của người dân. Không gian ven sông Hương tiếp tục được chỉnh trang, giữ gìn vẻ thơ mộng vốn có đồng thời thích ứng với nhu cầu sinh hoạt đô thị hiện đại.

Trong quá trình triển khai các công trình trọng điểm, yếu tố môi trường được đặt lên hàng đầu. Nhiều dự án tích hợp giải pháp tăng diện tích cây xanh, cải thiện hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải, hướng đến môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Công tác tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan được duy trì thường xuyên, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc phát triển các khu đô thị mới với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đang mở rộng không gian phát triển của thành phố. Các khu dân cư được quy hoạch bài bản, góp phần giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế – xã hội. Quá trình mở rộng không gian đô thị được đặt trong mối quan hệ hài hòa với khu đô thị cũ, bảo đảm sự liên kết về hạ tầng, dịch vụ và không gian sống.

Đô thị Huế phát triển hài hoà, văn minh, thân thiện
Đô thị Huế phát triển hài hoà, văn minh, thân thiện

Điểm đáng ghi nhận là sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn trật tự đô thị, bảo vệ môi trường được triển khai thường xuyên. Sự chung tay của cộng đồng giúp các công trình không chỉ mang giá trị vật chất mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh.

Những công trình trọng điểm đang và đã hoàn thành đặt nền móng cho tầm nhìn dài hạn của thành phố. Huế lựa chọn con đường phát triển có chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản và đầu tư hiện đại. Diện mạo mới của đô thị được hình thành từ những thay đổi cụ thể, bài bản và kiên định, để Huế vừa giữ được nét trầm mặc vốn có, vừa từng bước khẳng định vị thế của một đô thị di sản trong tiến trình phát triển chung của đất nước.

