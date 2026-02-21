Thứ Bảy, 21/02/2026

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Thiên Di

21/02/2026, 13:57

Sau khi điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040 được phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tiếp tục thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 tại khu vực 1 và khu vực 2, phối hợp hoàn tất thủ tục để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh gồm 4 khu vực thuộc Phân vùng số 1 theo Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 21/01/2025, với tổng diện tích khu vực điều chỉnh quy hoạch khoảng 128,51 ha.

UBND Thành phố cho biết việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm cụ thể hóa các dự án thuộc danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó có Dự án xây dựng Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm chính trị - hành chính TP. Hồ Chí Minh.

Trước mắt, Thành phố cần khẩn trương triển khai dự án Trung tâm chính trị - hành chính với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển sau khi sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Song song đó, việc bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm như Cung Thiếu nhi, Nhà hát Giao hưởng được xác định nhằm hình thành tổ hợp công trình công cộng đa chức năng Chính trị - Hành chính - Văn hóa.

Đồng thời, quy hoạch cũng cân đối lại các khu đất cây xanh công cộng, thể dục thể thao và dịch vụ công cộng nhằm bổ sung chức năng hỗ trợ cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh theo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguyên tắc điều chỉnh bảo đảm tổng diện tích sàn toàn Khu đô thị Thủ Thiêm không thay đổi, trong khi các chức năng công cộng phục vụ đô thị như cây xanh và dịch vụ sau sắp xếp có xu hướng tăng thêm. Về tính chất và chức năng, quy hoạch tiếp tục giữ nguyên theo Quyết định số 202/QĐ-TTg phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040.

UBND TP. Hồ  Chí Minh giao Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) cùng đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý, độ chính xác của số liệu và nội dung hồ sơ điều chỉnh cục bộ. Hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040, gồm thuyết minh, bản vẽ và quy định quản lý, phải được hoàn thiện theo đúng quy định, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận và lưu trữ.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm thẩm định nội dung điều chỉnh cục bộ, kiểm tra và đóng dấu thẩm định đối với toàn bộ hồ sơ, bảo đảm phù hợp với quyết định phê duyệt của UBND Thành phố; hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai quy hoạch theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040 được phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tiếp tục thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 tại khu vực 1 và khu vực 2, phối hợp hoàn tất thủ tục để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Đồng thời, UBND phường An Khánh xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch chung, kế thừa các nội dung đã thực hiện trong quá trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ các khu vực trước đó, bảo đảm thống nhất và phù hợp với đồ án quy hoạch chung đã được điều chỉnh.

