Trang chủ Kinh tế số

Huế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng số

Nguyễn Thuấn

05/11/2025, 06:47

Với định hướng phát triển hạ tầng số gắn liền chuyển đổi số quốc gia, thành phố Huế đang triển khai kế hoạch cụ thể khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực viễn thông, dữ liệu, và công nghệ thông minh, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong thập kỷ tới.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và hạ tầng số đến năm 2030. Theo đó, thành phố xác định doanh nghiệp tư nhân sẽ là động lực quan trọng trong phát triển hạ tầng kỹ thuật số, thúc đẩy kinh tế số và chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu của các doanh nghiệp tư nhân cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện phấn đấu đạt 12–15% mỗi năm, góp phần đa dạng hóa thị trường dịch vụ và mở rộng các loại hình dịch vụ mới.

Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của doanh nghiệp tư nhân cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng cố định dự kiến đạt 10–12%/năm, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành phố Huế cũng định hướng thu hút đầu tư tư nhân vào hạ tầng trung tâm dữ liệu hiện đại, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn xanh, đảm bảo công suất thiết kế chiếm ít nhất 50% tổng công suất trung tâm dữ liệu phục vụ công cộng trên toàn thành phố. Đồng thời, đặt mục tiêu thu hút ít nhất một doanh nghiệp công nghệ đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Huế, từng bước đưa địa phương trở thành điểm sáng về công nghệ và dữ liệu của khu vực miền Trung.

Bên cạnh lĩnh vực viễn thông, thành phố khuyến khích khu vực tư nhân tham gia sâu rộng hơn vào phát triển hạ tầng vật lý – số phục vụ các lĩnh vực như đô thị thông minh, giao thông thông minh, cảng biển thông minh, nhà máy thông minh và nông nghiệp thông minh. Các mô hình thí điểm và triển khai thực tế sẽ được lựa chọn tại những khu vực trọng điểm, tạo nền tảng cho việc hình thành hệ sinh thái số liên kết chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả.

Kế hoạch của UBND thành phố cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý minh bạch, ổn định để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân triển khai dự án. Thành phố sẽ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, đồng thời ban hành các cơ chế hỗ trợ về đất đai, tài chính, tín dụng, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mạnh vào hạ tầng số.

Huế đặt mục tiêu huy động và tạo nguồn lực từ nhiều kênh khác nhau, bao gồm quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp tư nhân. Thành phố cũng chú trọng thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối hiệu quả, hình thành mạng lưới hợp tác đa tầng phục vụ phát triển hạ tầng số.

Cùng với đó, Huế khuyến khích mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng số, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp trong nước. 

