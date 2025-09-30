Thứ Ba, 30/09/2025

Kinh tế số

Ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số

Hạ Chi

30/09/2025, 09:16

Sẽ hoàn thiện pháp luật về công nghệ cao, bổ sung ưu đãi thực chất cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng số; ưu tiên sản phẩm "Make in Vietnam", mở rộng hỗ trợ cho startup và doanh nghiệp vừa, nhỏ trong ngành...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 phê duyệt Chương trình khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 (Chương trình).

ĐẾN NĂM 2030, DOANH THU BÌNH QUÂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CUNG CẤP VIỄN THÔNG BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH TĂNG 10-12%/NĂM.

Chương trình phấn đấu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành các mục tiêu cụ thể sau:

Một là, doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia đầu tư sở hữu thêm tối thiểu 4 tuyến cáp quang biển quốc tế.

Hai là, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu của doanh nghiệp khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện đạt khoảng 12-15%/năm góp phần đa dạng hóa thị trường dịch vụ viễn thông di động và cung cấp các dịch vụ mới.

Ba là, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu của doanh nghiệp khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng cố định đạt khoảng 10-12%/năm.

Bốn là, doanh nghiệp khu vực tư nhân đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu mới hiện đại, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn xanh với tổng công suất thiết kế chiếm ít nhất 50% tổng công suất trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho công cộng trên toàn quốc.

Năm là, thu hút ít nhất 2 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Sáu là, doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia sâu rộng vào đầu tư, phát triển hạ tầng vật lý - số phục vụ các lĩnh vực đô thị thông minh, giao thông thông minh, cảng biển thông minh, nhà máy thông minh, nông nghiệp thông minh… với các mô hình thí điểm và triển khai thực tế tại địa phương.

Bảy là, có ít nhất 02 doanh nghiệp khu vực tư nhân xuất sắc, ngang tầm các nước tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng và vận hành hạ tầng số, đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và dẫn dắt hệ sinh thái số trong nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân triển khai các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng số như: Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, tổ chức việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành (giao thông, năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác) tại địa phương.

Bên cạnh đó còn cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan đến các thủ tục đầu tư, kinh doanh, xây dựng hạ tầng số theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026...

Chương trình sẽ hoàn thiện pháp luật về công nghệ cao, bổ sung ưu đãi thực chất cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng số; ưu tiên sản phẩm "Make in Vietnam", mở rộng hỗ trợ cho startup và doanh nghiệp vừa, nhỏ; đồng thời khuyến khích đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Chương trình sẽ huy động nguồn lực, khuyến khích tư nhân đầu tư hạ tầng số; áp dụng ưu đãi cho dự án trung tâm dữ liệu lớn, điện toán đám mây, 5G và hạ tầng số khác; triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp từ năng lượng tái tạo cho doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu; đồng thời hướng dẫn, giám sát và xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh.

ĐƯA VIỆT NAM VÀO NHÓM QUỐC GIA DẪN ĐẦU KHU VỰC VỀ CHẤT LƯỢNG KẾT NỐI QUỐC TẾ 

Chương trình đặt mục tiêu phát triển các tuyến cáp quang đất liền, cáp quang biển quốc tế mới nhằm tăng cường năng lực kết nối quốc tế, bảo đảm dự phòng, an toàn và đa dạng hướng tuyến, phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về số lượng, dung lượng và chất lượng kết nối quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài phát triển trung tâm dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây.

Phát triển hạ tầng kết nối Internet vạn vật (IoT) diện rộng trên nền tảng mạng di động 4G, 5G tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, đô thị thông minh, bảo đảm hạ tầng sẵn sàng, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kết nối số lượng lớn thiết bị IoT nhằm thu hút doanh nghiệp khu vực tư nhân đầu tư, phát triển các nền tảng, giải pháp và ứng dụng IoT phục vụ chuyển đổi số. 

Doanh nghiệp viễn thông phát triển các gói cước chuyên biệt, cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) và các công cụ hỗ trợ kỹ thuật cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khu vực tư nhân trong việc quản lý hiệu quả các kết nối IoT di động.

Chương trình tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; thực thi nghiêm quản lý bán buôn viễn thông, kiểm soát doanh nghiệp thống lĩnh thị trường, ngăn chặn độc quyền; áp dụng cơ chế kiểm soát giá thuê hạ tầng viễn thông, thúc đẩy chia sẻ hạ tầng và giảm chi phí xã hội.

Tăng cường giám sát, xử lý độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng và thiết lập cơ chế giám sát và đánh giá chặt chẽ đối với các dự án hạ tầng số có sự tham gia của doanh nghiệp khu vực tư nhân đối với các hệ thống có dữ liệu nhạy cảm.

Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số tuân thủ các yêu cầu bảo mật chặt chẽ, đảm bảo thông tin quan trọng không rơi vào tay các tổ chức cá nhân có mục đích xấu...

cáp quang chuyển đổi số đầu tư công nghệ doanh nghiệp tư nhân hạ tầng số IoT kinh tế số trung tâm dữ liệu viễn thông

Ba lợi thế cạnh tranh mở đường cho trung tâm dữ liệu Việt Nam vươn ra khu vực

Ba lợi thế cạnh tranh mở đường cho trung tâm dữ liệu Việt Nam vươn ra khu vực

Trong tiến trình phát triển trung tâm dữ liệu phục vụ nhu cầu vận hành AI, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để thu hút dòng vốn quốc tế và gia tăng lợi thế cạnh tranh khu vực, nếu giải quyết được bài toán trong ba lĩnh vực…

Thu nhập trung bình của một lập trình viên tiền điện tử cao đến mức nào?

Thu nhập trung bình của một lập trình viên tiền điện tử cao đến mức nào?

Mức lương sáu con số (tính theo USD) trong lĩnh vực tiền điện tử thực tế không hiếm. Tuy nhiên, việc làm trong lĩnh vực này có thể nở rộ trong những đợt thị trường đi làm, nhưng cũng nhanh chóng thu hẹp lại khi thị trường lao dốc…

Mỹ tăng phí thị thực H-1B, Trung Quốc tung thị thực K với ưu đãi hấp dẫn để thu hút nhân tài

Mỹ tăng phí thị thực H-1B, Trung Quốc tung thị thực K với ưu đãi hấp dẫn để thu hút nhân tài

Ngày 1/10/2025, Trung Quốc sẽ triển khai thị thực K nhằm thu hút tài năng STEM trẻ với nhiều đặc quyền như cư trú dài hạn. Trong khi chỉ ít tuần trước, ông Trump đã áp mức phí 100.000 USD cho thị thực H-1B mới, gây lo ngại nhân tài sẽ rời nước Mỹ...

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN

Phát động phong trào thi đua yêu nước lần thứ nhất của ngành khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh định hướng lớn của ngành là đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới, trở thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo...

Không chạy theo công nghệ rẻ, lạc hậu, phải quyết tâm tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Không chạy theo công nghệ rẻ, lạc hậu, phải quyết tâm tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chiều ngày 29/9, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ, và Đại hội Thi đua Yêu nước lần thứ nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ...

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

