Ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số

Sẽ hoàn thiện pháp luật về công nghệ cao, bổ sung ưu đãi thực chất cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng số; ưu tiên sản phẩm "Make in Vietnam", mở rộng hỗ trợ cho startup và doanh nghiệp vừa, nhỏ trong ngành...

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 phê duyệt Chương trình khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 (Chương trình).

ĐẾN NĂM 2030, DOANH THU BÌNH QUÂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CUNG CẤP VIỄN THÔNG BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH TĂNG 10-12%/NĂM.

Chương trình phấn đấu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành các mục tiêu cụ thể sau:

Một là, doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia đầu tư sở hữu thêm tối thiểu 4 tuyến cáp quang biển quốc tế.

Hai là, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu của doanh nghiệp khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện đạt khoảng 12-15%/năm góp phần đa dạng hóa thị trường dịch vụ viễn thông di động và cung cấp các dịch vụ mới.

Ba là, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu của doanh nghiệp khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng cố định đạt khoảng 10-12%/năm.

Bốn là, doanh nghiệp khu vực tư nhân đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu mới hiện đại, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn xanh với tổng công suất thiết kế chiếm ít nhất 50% tổng công suất trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho công cộng trên toàn quốc.

Năm là, thu hút ít nhất 2 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Sáu là, doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia sâu rộng vào đầu tư, phát triển hạ tầng vật lý - số phục vụ các lĩnh vực đô thị thông minh, giao thông thông minh, cảng biển thông minh, nhà máy thông minh, nông nghiệp thông minh… với các mô hình thí điểm và triển khai thực tế tại địa phương.

Bảy là, có ít nhất 02 doanh nghiệp khu vực tư nhân xuất sắc, ngang tầm các nước tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng và vận hành hạ tầng số, đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và dẫn dắt hệ sinh thái số trong nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân triển khai các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng số như: Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, tổ chức việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành (giao thông, năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác) tại địa phương.

Bên cạnh đó còn cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan đến các thủ tục đầu tư, kinh doanh, xây dựng hạ tầng số theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026...

Chương trình sẽ hoàn thiện pháp luật về công nghệ cao, bổ sung ưu đãi thực chất cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng số; ưu tiên sản phẩm "Make in Vietnam", mở rộng hỗ trợ cho startup và doanh nghiệp vừa, nhỏ; đồng thời khuyến khích đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Chương trình sẽ huy động nguồn lực, khuyến khích tư nhân đầu tư hạ tầng số; áp dụng ưu đãi cho dự án trung tâm dữ liệu lớn, điện toán đám mây, 5G và hạ tầng số khác; triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp từ năng lượng tái tạo cho doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu; đồng thời hướng dẫn, giám sát và xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh.

ĐƯA VIỆT NAM VÀO NHÓM QUỐC GIA DẪN ĐẦU KHU VỰC VỀ CHẤT LƯỢNG KẾT NỐI QUỐC TẾ

Chương trình đặt mục tiêu phát triển các tuyến cáp quang đất liền, cáp quang biển quốc tế mới nhằm tăng cường năng lực kết nối quốc tế, bảo đảm dự phòng, an toàn và đa dạng hướng tuyến, phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về số lượng, dung lượng và chất lượng kết nối quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài phát triển trung tâm dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây.

Phát triển hạ tầng kết nối Internet vạn vật (IoT) diện rộng trên nền tảng mạng di động 4G, 5G tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, đô thị thông minh, bảo đảm hạ tầng sẵn sàng, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kết nối số lượng lớn thiết bị IoT nhằm thu hút doanh nghiệp khu vực tư nhân đầu tư, phát triển các nền tảng, giải pháp và ứng dụng IoT phục vụ chuyển đổi số.

Doanh nghiệp viễn thông phát triển các gói cước chuyên biệt, cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) và các công cụ hỗ trợ kỹ thuật cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khu vực tư nhân trong việc quản lý hiệu quả các kết nối IoT di động.

Chương trình tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; thực thi nghiêm quản lý bán buôn viễn thông, kiểm soát doanh nghiệp thống lĩnh thị trường, ngăn chặn độc quyền; áp dụng cơ chế kiểm soát giá thuê hạ tầng viễn thông, thúc đẩy chia sẻ hạ tầng và giảm chi phí xã hội.

Tăng cường giám sát, xử lý độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng và thiết lập cơ chế giám sát và đánh giá chặt chẽ đối với các dự án hạ tầng số có sự tham gia của doanh nghiệp khu vực tư nhân đối với các hệ thống có dữ liệu nhạy cảm.

Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số tuân thủ các yêu cầu bảo mật chặt chẽ, đảm bảo thông tin quan trọng không rơi vào tay các tổ chức cá nhân có mục đích xấu...