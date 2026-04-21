Huế kích hoạt loạt giải pháp để đạt tăng trưởng 10% năm 2026

Nguyễn Thuấn

21/04/2026, 10:22

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, thành phố Huế đang kích hoạt loạt giải pháp đồng bộ từ điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu lại nền kinh tế đến tăng tốc triển khai các công trình hạ tầng then chốt.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp và du lịch trọng điểm
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp và du lịch trọng điểm

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn vừa ký ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2026 đạt từ 10% trở lên. 

Theo kế hoạch, một số chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra gồm: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.500–3.600 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ (49–50%), công nghiệp - xây dựng (34–35%), trong khi nông nghiệp duy trì ở mức 8,5–9,5%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến tăng 10–11%; thu ngân sách tăng 14–15% so với năm 2025, tương đương khoảng 17.028–17.178 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu được đặt mục tiêu đạt 1,6 tỷ USD.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu này, thành phố tập trung xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; đồng thời điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Một trong những giải pháp then chốt là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố tập trung triển khai các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa lớn như tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, đường Nguyễn Hoàng, tuyến ven biển, đường Tố Hữu nối dài, Vành đai 3, cầu Bình Thành, tuyến đường Tây phá Tam Giang – Cầu Hai. Đây được xem là những công trình hạ tầng chiến lược, góp phần hoàn thiện kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, thành phố Huế chú trọng đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp; đẩy mạnh trùng tu, tôn tạo các di tích trọng điểm nhằm phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch. Các dự án phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi số cũng được triển khai đồng bộ.

Đáng chú ý, thành phố chủ động chuẩn bị quỹ đất và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; đồng thời phấn đấu hoàn thành 3.275 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân.

Song song với đó, công tác quản lý thu - chi ngân sách được tăng cường; việc sử dụng tài sản công được siết chặt, hiệu quả hơn. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ đấu giá quỹ đất, trụ sở sau sắp xếp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Trong lĩnh vực xã hội, Huế tiếp tục đảm bảo an sinh, nâng cao chất lượng đời sống người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thành phố đặt mục tiêu các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước; thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp và thu hút tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 10.000–15.000 tỷ đồng.

Tạo động lực bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

21:55, 20/04/2026

Tạo động lực bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

11:49, 20/04/2026

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

Đọc thêm

Đối thoại với doanh nghiệp, Phú Thọ mở “lối ra” cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

Đối thoại với doanh nghiệp, Phú Thọ mở “lối ra” cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

19 kiến nghị liên quan tới những vướng mắc “sát sườn” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được các doanh nghiệp nêu ra tại Phiên đối thoại địa phương thứ hai trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 diễn ra tại Phú Thọ mới đây…

TP.Hồ Chí Minh cảnh báo 43 điểm sạt lở nguy hiểm, đe dọa hơn 500 hộ dân trên địa bàn

TP.Hồ Chí Minh cảnh báo 43 điểm sạt lở nguy hiểm, đe dọa hơn 500 hộ dân trên địa bàn

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn sau sáp nhập, qua đó phát đi cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro thiên tai đang hiện hữu trong lòng đô thị lớn nhất cả nước...

Quảng Trị siết tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Quảng Trị siết tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án do Sở Tài chính làm chủ đầu tư, nhằm tránh nguy cơ chậm tiến độ và lãng phí vốn đầu tư công...

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn

Từ ngày 1/7 năm nay, thành phố sẽ bắt đầu triển khai các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường trong đó có hạn chế phương tiện kinh doanh vận tải chở khách chạy dầu hóa thạch trong vùng phát thải thấp...

Tạo động lực bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Tạo động lực bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Chiều 20/4, thảo luận tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu cho rằng việc thiết lập một "vùng an toàn pháp lý" cho kinh tế tư nhân, "hạ nhiệt" thị trường bất động sản và bảo đảm an ninh năng lượng... đang là những vấn đề quan trọng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

1

Vợ Chủ tịch KDC Trần Kim Thành đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Công nghệ phục hồi “lên ngôi” trong kỷ nguyên trường thọ

Sức khỏe

3

Quý 1/2026, tổng tài sản SHS tăng 47%, doanh số môi giới tăng 86%

Chứng khoán

4

Đối thoại với doanh nghiệp, Phú Thọ mở “lối ra” cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

Đầu tư

5

Các điểm đến biển đảo “cháy phòng” dịp nghỉ lễ 30/4

Du lịch

