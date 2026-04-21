Huế kích hoạt loạt giải pháp để đạt tăng trưởng 10% năm 2026

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, thành phố Huế đang kích hoạt loạt giải pháp đồng bộ từ điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu lại nền kinh tế đến tăng tốc triển khai các công trình hạ tầng then chốt.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn vừa ký ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Theo kế hoạch, một số chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra gồm: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.500–3.600 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ (49–50%), công nghiệp - xây dựng (34–35%), trong khi nông nghiệp duy trì ở mức 8,5–9,5%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến tăng 10–11%; thu ngân sách tăng 14–15% so với năm 2025, tương đương khoảng 17.028–17.178 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu được đặt mục tiêu đạt 1,6 tỷ USD.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu này, thành phố tập trung xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; đồng thời điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Một trong những giải pháp then chốt là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố tập trung triển khai các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa lớn như tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, đường Nguyễn Hoàng, tuyến ven biển, đường Tố Hữu nối dài, Vành đai 3, cầu Bình Thành, tuyến đường Tây phá Tam Giang – Cầu Hai. Đây được xem là những công trình hạ tầng chiến lược, góp phần hoàn thiện kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, thành phố Huế chú trọng đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp; đẩy mạnh trùng tu, tôn tạo các di tích trọng điểm nhằm phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch. Các dự án phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi số cũng được triển khai đồng bộ.

Đáng chú ý, thành phố chủ động chuẩn bị quỹ đất và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; đồng thời phấn đấu hoàn thành 3.275 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân.

Song song với đó, công tác quản lý thu - chi ngân sách được tăng cường; việc sử dụng tài sản công được siết chặt, hiệu quả hơn. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ đấu giá quỹ đất, trụ sở sau sắp xếp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Trong lĩnh vực xã hội, Huế tiếp tục đảm bảo an sinh, nâng cao chất lượng đời sống người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thành phố đặt mục tiêu các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước; thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp và thu hút tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 10.000–15.000 tỷ đồng.