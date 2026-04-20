Thứ Hai, 20/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

Thanh Thủy

20/04/2026, 11:49

Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ hơn 19.600 tỷ đồng lên gần 23.000 tỷ đồng, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028...

Tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 8/2024 với tổng vốn đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2024 - 2027. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, cập nhật đầy đủ các đối tượng bị ảnh hưởng và phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên gần 23.000 tỷ đồng, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028.

Trong đó, hai dự án thành phần liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều được điều chỉnh tăng vốn. Cụ thể, dự án thành phần 3 (đoạn qua TP. Hồ Chí Minh) tăng từ 5.270 tỷ đồng lên 6.383 tỷ đồng; dự án thành phần 4 (đoạn qua Tây Ninh) tăng từ 1.504 tỷ đồng lên 3.749 tỷ đồng.

Đối với dự án thành phần 1 xây dựng tuyến cao tốc theo hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 10.421 tỷ đồng và dự án thành phần 2 đầu tư đường gom dân sinh, cầu vượt ngang với kinh phí 2.422 tỷ đồng được giữ nguyên.

Tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài có tổng chiều dài hơn 50 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h. Tuyến đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh; điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 (khu vực huyện Củ Chi cũ), điểm cuối nối vào Quốc lộ 22, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 1 dự kiến khởi công vào quý 2/2026, hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 12/2027. Dự án thành phần 2 sẽ xây dựng hơn 43 km đường gom dân sinh hai bên tuyến, cùng 16 cầu vượt ngang và 10 hầm chui dân sinh. Trong đó, gói thầu XL02 đã được khởi công từ ngày 19/12/2025; các gói thầu còn lại đang hoàn tất thủ tục để triển khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án thành phần 3 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ảnh hưởng khoảng 217,7 ha đất với 2.121 trường hợp thu hồi. Dự án thành phần 4 tại Tây Ninh thu hồi đất của khoảng 2.260 hộ dân; TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất hỗ trợ Tây Ninh hơn 1.800 tỷ đồng để thực hiện công tác này.

Trước đó, tháng 12/2025, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khởi công hạng mục đường gom thuộc dự án thành phần 2, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1).

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP. Hồ Chí Minh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tăng cường kết nối giao thương với Campuchia, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực; hình thành trục liên kết chuỗi công nghiệp, đô thị Mộc Bài - TP. Hồ Chí Minh - Cái Mép - Thị Vải và hành lang kinh tế Xuyên Á.

Tuyến cao tốc ven biển miền Tây sẽ kéo dài đến Đất Mũi

Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4

TP. Hồ Chí Minh thông qua dự án trung tâm hành chính và quảng trường

Từ khóa:

cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài Đầu tư công dự án dự án giao thông PPP giải phóng mặt bằng hạ tầng hạ tầng giao thông nâng vốn đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Hải Phòng: Miễn phí sử dụng các công trình, cảng biển cho xăng, dầu, khí đến hết 2026

Hải Phòng: Miễn phí sử dụng các công trình, cảng biển cho xăng, dầu, khí đến hết 2026

Hải Phòng thực hiện miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng đối với mặt hàng xăng, dầu, khí đến hết năm 2026…

Đà Nẵng gỡ "điểm nghẽn" cho phát triển bền vững

Đà Nẵng gỡ “điểm nghẽn” cho phát triển bền vững

Trong bối cảnh năm 2026 với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nền kinh tế nước ta nói chung và Đà Nẵng nói riêng đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả hơn. Điều này đòi hỏi môi trường đầu tư, kinh doanh phải ngày càng an toàn, minh bạch, ổn định, góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý và nâng cao niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư...

Đề nghị Trung Quốc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hàng không cho Việt Nam

Đề nghị Trung Quốc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hàng không cho Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không ổn định nhằm hỗ trợ các hãng bay Việt Nam duy trì hoạt động trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu tác động từ xung đột Trung Đông...

Vốn đầu tư phát triển: Chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao hiệu quả

Vốn đầu tư phát triển: Chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao hiệu quả

Tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới được đặt ra với mục tiêu rất cao, kéo theo yêu cầu phải gia tăng mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư cho phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh việc mở rộng quy mô vốn đầu tư, yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

UOB: GDP quý 1 vượt kỳ vọng, triển vọng 2026 giữ nhịp ổn định

UOB: GDP quý 1 vượt kỳ vọng, triển vọng 2026 giữ nhịp ổn định

Theo UOB, GDP Việt Nam quý 1/2026 tăng 7,83%, vượt kỳ vọng nhờ động lực từ sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Tăng trưởng năm 2026 được dự báo duy trì nhịp ổn định trong bối cảnh ngoại thương và FDI tích cực, trong khi các yếu tố lạm phát, năng lượng và địa chính trị vẫn đang được theo dõi...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quý I/2026, SSI đạt doanh thu 3.295 tỷ đồng, lợi nhuận 1.593 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

2

Du lịch đường sông TP.HCM chưa được khai thác đúng tầm

Du lịch

3

Lễ hội truyền thống tôn vinh biểu tượng đoàn kết Việt – Lào

Du lịch

4

Đà Nẵng gỡ "điểm nghẽn" cho phát triển bền vững

Đầu tư

5

Yêu cầu ngừng sử dụng toàn quốc thức ăn trẻ em HiPP nghi có thuốc chuột

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy