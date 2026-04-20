Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ hơn 19.600 tỷ đồng lên gần 23.000 tỷ đồng, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028...

Tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 8/2024 với tổng vốn đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2024 - 2027. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, cập nhật đầy đủ các đối tượng bị ảnh hưởng và phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên gần 23.000 tỷ đồng, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028.

Trong đó, hai dự án thành phần liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều được điều chỉnh tăng vốn. Cụ thể, dự án thành phần 3 (đoạn qua TP. Hồ Chí Minh) tăng từ 5.270 tỷ đồng lên 6.383 tỷ đồng; dự án thành phần 4 (đoạn qua Tây Ninh) tăng từ 1.504 tỷ đồng lên 3.749 tỷ đồng.

Đối với dự án thành phần 1 xây dựng tuyến cao tốc theo hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 10.421 tỷ đồng và dự án thành phần 2 đầu tư đường gom dân sinh, cầu vượt ngang với kinh phí 2.422 tỷ đồng được giữ nguyên.

Tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài có tổng chiều dài hơn 50 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h. Tuyến đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh; điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 (khu vực huyện Củ Chi cũ), điểm cuối nối vào Quốc lộ 22, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 1 dự kiến khởi công vào quý 2/2026, hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 12/2027. Dự án thành phần 2 sẽ xây dựng hơn 43 km đường gom dân sinh hai bên tuyến, cùng 16 cầu vượt ngang và 10 hầm chui dân sinh. Trong đó, gói thầu XL02 đã được khởi công từ ngày 19/12/2025; các gói thầu còn lại đang hoàn tất thủ tục để triển khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án thành phần 3 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ảnh hưởng khoảng 217,7 ha đất với 2.121 trường hợp thu hồi. Dự án thành phần 4 tại Tây Ninh thu hồi đất của khoảng 2.260 hộ dân; TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất hỗ trợ Tây Ninh hơn 1.800 tỷ đồng để thực hiện công tác này.

Trước đó, tháng 12/2025, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khởi công hạng mục đường gom thuộc dự án thành phần 2, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1).

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP. Hồ Chí Minh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tăng cường kết nối giao thương với Campuchia, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực; hình thành trục liên kết chuỗi công nghiệp, đô thị Mộc Bài - TP. Hồ Chí Minh - Cái Mép - Thị Vải và hành lang kinh tế Xuyên Á.