Thứ Bảy, 15/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà đầu tư

Huế mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới dự án vật liệu xanh, công nghiệp tuần hoàn

Nguyễn Thuấn

15/11/2025, 07:35

Hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, thành phố Huế đang phối hợp với Tập đoàn BaoWu để nghiên cứu các dự án hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xanh và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp tuần hoàn...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Sắt Thép BaoWu Trung Quốc (China Baowu).
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Sắt Thép BaoWu Trung Quốc (China Baowu).

Ngày 14/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Sắt Thép BaoWu Trung Quốc (China Baowu) do ông Hu Wang Ming, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn – làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Hu Wang Ming đã giới thiệu tổng quan về quy mô, năng lực sản xuất cũng như chiến lược mở rộng đầu tư của BaoWu tại khu vực Đông Nam Á.

Ông cho biết Tập đoàn đang nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực gắn với xu thế phát triển bền vững, bao gồm vật liệu xanh, năng lượng tái tạo, công nghiệp tuần hoàn và những dự án có khả năng kết nối chuỗi cung ứng tại miền Trung Việt Nam. Huế được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư phù hợp để triển khai các dự án quy mô.

Trong buổi làm việc, ông Hu Wang Ming cũng giới thiệu về Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) – một doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn chiếm 22% thị phần doanh số trong lĩnh vực sản xuất lon nhôm. Sau 10 năm vận hành ổn định, doanh nghiệp này đã trở thành đối tác tin cậy, cung ứng sản phẩm cho nhiều thương hiệu giải khát lớn tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương tặng quà lưu niệm cho ông Hu Wang Ming – Bí thư Đảng <span class=ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sắt Thép BaoWu" />
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương tặng quà lưu niệm cho ông Hu Wang Ming – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sắt Thép BaoWu

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sắt Thép BaoWu cảm ơn sự đồng hành của chính quyền thành phố Huế trong suốt thời gian qua, góp phần giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và mở rộng chuỗi cung ứng tại miền Trung.

Lãnh đạo Tập đoàn kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thành phố để Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô và triển khai thêm các dự án mới phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của BaoWu tại Việt Nam.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, nghiên cứu khả năng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt đối với các lĩnh vực tương thích với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Huế và định hướng đầu tư của BaoWu.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương hoan nghênh đoàn công tác BaoWu – một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất sắt thép – đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Ông Phương đã giới thiệu khái quát về các lợi thế của Huế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics và hạ tầng khu công nghiệp; đồng thời khẳng định thành phố ưu tiên thu hút các dự án gắn với phát triển bền vững, thân thiện môi trường, phù hợp với mục tiêu xây dựng đô thị di sản – thành phố trực thuộc Trung ương.

Đánh giá cao các định hướng phát triển của BaoWu và Baosteel Can Making (Huế Việt Nam), Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng nhiều ngành mũi nhọn của Tập đoàn phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số mà Huế đang theo đuổi.

Thành phố mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xúc tiến các đoàn khảo sát chuyên đề và nghiên cứu hình thành những dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực vật liệu mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp tuần hoàn, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị thông minh.

Huế cam kết bảo đảm điều kiện thuận lợi về thủ tục, quỹ đất, hạ tầng và môi trường đầu tư để các dự án của Tập đoàn BaoWu và các doanh nghiệp thành viên được triển khai hiệu quả, lâu dài trên địa bàn.

Thành phố Huế tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển

15:18, 26/05/2025

Thành phố Huế tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển

Vật liệu xanh - xu hướng của công trình hiện đại

08:00, 29/11/2018

Vật liệu xanh - xu hướng của công trình hiện đại

Năng lượng xanh: “Chìa khóa” giảm phát thải và xây dựng thành phố sạch

10:08, 08/11/2025

Năng lượng xanh: “Chìa khóa” giảm phát thải và xây dựng thành phố sạch

Từ khóa:

công nghiệp tuần hoàn công nghiệp xanh Công ty TNHH Baosteel Can Making huế năng lượng tái tạo phát triển kinh tế xanh Tập đoàn Sắt Thép BaoWu Trung Quốc

Đọc thêm

New Zealand viện trợ 1 triệu NZD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

New Zealand viện trợ 1 triệu NZD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Khoản tài trợ này sẽ giúp các tổ chức phi chính phủ của New Zealand hợp tác với các đối tác Việt Nam thông qua Chương trình Đối tác ứng phó thảm họa New Zealand...

Kiến tạo môi trường đầu tư trong kỷ nguyên mới

Kiến tạo môi trường đầu tư trong kỷ nguyên mới

Trải qua gần 40 năm với 7 lần sửa đổi, hệ thống pháp luật đầu tư của Việt Nam đã liên tục thích ứng với bối cảnh đất nước và quốc tế. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này không chỉ đứng trước nhiệm vụ giải quyết những vướng mắc cố hữu về sự chồng chéo, mà còn phải định hình lại chiến lược thu hút FDI có chọn lọc và lần đầu tiên, đẩy mạnh "chân" đầu tư ra nước ngoài...

TP. Hồ Chí Minh và Hà Lan thúc đẩy hợp tác logistics xanh và sân bay thông minh

TP. Hồ Chí Minh và Hà Lan thúc đẩy hợp tác logistics xanh và sân bay thông minh

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy mở rộng hợp tác với Hà Lan trong phát triển cảng biển xanh, sân bay thông minh và logistics số, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn kết nối hai cửa ngõ thương mại toàn cầu Rotterdam – TP. Hồ Chí Minh…

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Jordan

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Jordan

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan...

Việt Nam và Jordan thúc đẩy hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương

Việt Nam và Jordan thúc đẩy hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tường Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lan tỏa tiêu dùng thông minh, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Doanh nghiệp

2

Việt Nam lần đầu tiên có gian hàng quốc gia tại Singapore Fintech Festival 2025

Doanh nghiệp

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Dân sinh

4

Chưa rõ xu hướng, dòng tiền cá nhân vẫn thận trọng

Chứng khoán

5

Áp thuế 20% cho thu nhập từ bồi thường của nhà thầu nước ngoài

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy