Huế mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới dự án vật liệu xanh, công nghiệp tuần hoàn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Nguyễn Thuấn
15/11/2025, 07:35
Hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, thành phố Huế đang phối hợp với Tập đoàn BaoWu để nghiên cứu các dự án hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xanh và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp tuần hoàn...
Ngày 14/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Sắt Thép BaoWu Trung Quốc (China Baowu) do ông Hu Wang Ming, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn – làm Trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, ông Hu Wang Ming đã giới thiệu tổng quan về quy mô, năng lực sản xuất cũng như chiến lược mở rộng đầu tư của BaoWu tại khu vực Đông Nam Á.
Ông cho biết Tập đoàn đang nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực gắn với xu thế phát triển bền vững, bao gồm vật liệu xanh, năng lượng tái tạo, công nghiệp tuần hoàn và những dự án có khả năng kết nối chuỗi cung ứng tại miền Trung Việt Nam. Huế được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư phù hợp để triển khai các dự án quy mô.
Trong buổi làm việc, ông Hu Wang Ming cũng giới thiệu về Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) – một doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn chiếm 22% thị phần doanh số trong lĩnh vực sản xuất lon nhôm. Sau 10 năm vận hành ổn định, doanh nghiệp này đã trở thành đối tác tin cậy, cung ứng sản phẩm cho nhiều thương hiệu giải khát lớn tại Việt Nam.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sắt Thép BaoWu cảm ơn sự đồng hành của chính quyền thành phố Huế trong suốt thời gian qua, góp phần giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và mở rộng chuỗi cung ứng tại miền Trung.
Lãnh đạo Tập đoàn kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thành phố để Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô và triển khai thêm các dự án mới phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của BaoWu tại Việt Nam.
Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, nghiên cứu khả năng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt đối với các lĩnh vực tương thích với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Huế và định hướng đầu tư của BaoWu.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương hoan nghênh đoàn công tác BaoWu – một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất sắt thép – đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.
Ông Phương đã giới thiệu khái quát về các lợi thế của Huế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics và hạ tầng khu công nghiệp; đồng thời khẳng định thành phố ưu tiên thu hút các dự án gắn với phát triển bền vững, thân thiện môi trường, phù hợp với mục tiêu xây dựng đô thị di sản – thành phố trực thuộc Trung ương.
Đánh giá cao các định hướng phát triển của BaoWu và Baosteel Can Making (Huế Việt Nam), Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng nhiều ngành mũi nhọn của Tập đoàn phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số mà Huế đang theo đuổi.
Thành phố mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xúc tiến các đoàn khảo sát chuyên đề và nghiên cứu hình thành những dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực vật liệu mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp tuần hoàn, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị thông minh.
Huế cam kết bảo đảm điều kiện thuận lợi về thủ tục, quỹ đất, hạ tầng và môi trường đầu tư để các dự án của Tập đoàn BaoWu và các doanh nghiệp thành viên được triển khai hiệu quả, lâu dài trên địa bàn.
Khoản tài trợ này sẽ giúp các tổ chức phi chính phủ của New Zealand hợp tác với các đối tác Việt Nam thông qua Chương trình Đối tác ứng phó thảm họa New Zealand...
Trải qua gần 40 năm với 7 lần sửa đổi, hệ thống pháp luật đầu tư của Việt Nam đã liên tục thích ứng với bối cảnh đất nước và quốc tế. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này không chỉ đứng trước nhiệm vụ giải quyết những vướng mắc cố hữu về sự chồng chéo, mà còn phải định hình lại chiến lược thu hút FDI có chọn lọc và lần đầu tiên, đẩy mạnh "chân" đầu tư ra nước ngoài...
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy mở rộng hợp tác với Hà Lan trong phát triển cảng biển xanh, sân bay thông minh và logistics số, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn kết nối hai cửa ngõ thương mại toàn cầu Rotterdam – TP. Hồ Chí Minh…
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: