Huế mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới dự án vật liệu xanh, công nghiệp tuần hoàn

Hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, thành phố Huế đang phối hợp với Tập đoàn BaoWu để nghiên cứu các dự án hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xanh và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp tuần hoàn...

Ngày 14/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Sắt Thép BaoWu Trung Quốc (China Baowu) do ông Hu Wang Ming, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn – làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Hu Wang Ming đã giới thiệu tổng quan về quy mô, năng lực sản xuất cũng như chiến lược mở rộng đầu tư của BaoWu tại khu vực Đông Nam Á.

Ông cho biết Tập đoàn đang nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực gắn với xu thế phát triển bền vững, bao gồm vật liệu xanh, năng lượng tái tạo, công nghiệp tuần hoàn và những dự án có khả năng kết nối chuỗi cung ứng tại miền Trung Việt Nam. Huế được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư phù hợp để triển khai các dự án quy mô.

Trong buổi làm việc, ông Hu Wang Ming cũng giới thiệu về Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) – một doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn chiếm 22% thị phần doanh số trong lĩnh vực sản xuất lon nhôm. Sau 10 năm vận hành ổn định, doanh nghiệp này đã trở thành đối tác tin cậy, cung ứng sản phẩm cho nhiều thương hiệu giải khát lớn tại Việt Nam.

ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sắt Thép BaoWu" /> Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương tặng quà lưu niệm cho ông Hu Wang Ming – Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sắt Thép BaoWu

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sắt Thép BaoWu cảm ơn sự đồng hành của chính quyền thành phố Huế trong suốt thời gian qua, góp phần giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và mở rộng chuỗi cung ứng tại miền Trung.

Lãnh đạo Tập đoàn kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thành phố để Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô và triển khai thêm các dự án mới phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của BaoWu tại Việt Nam.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, nghiên cứu khả năng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt đối với các lĩnh vực tương thích với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Huế và định hướng đầu tư của BaoWu.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương hoan nghênh đoàn công tác BaoWu – một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất sắt thép – đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Ông Phương đã giới thiệu khái quát về các lợi thế của Huế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics và hạ tầng khu công nghiệp; đồng thời khẳng định thành phố ưu tiên thu hút các dự án gắn với phát triển bền vững, thân thiện môi trường, phù hợp với mục tiêu xây dựng đô thị di sản – thành phố trực thuộc Trung ương.

Đánh giá cao các định hướng phát triển của BaoWu và Baosteel Can Making (Huế Việt Nam), Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng nhiều ngành mũi nhọn của Tập đoàn phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số mà Huế đang theo đuổi.

Thành phố mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xúc tiến các đoàn khảo sát chuyên đề và nghiên cứu hình thành những dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực vật liệu mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp tuần hoàn, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị thông minh.

Huế cam kết bảo đảm điều kiện thuận lợi về thủ tục, quỹ đất, hạ tầng và môi trường đầu tư để các dự án của Tập đoàn BaoWu và các doanh nghiệp thành viên được triển khai hiệu quả, lâu dài trên địa bàn.