Huế mở rộng thị trường xuất khẩu nhờ hợp tác chiến lược với Thụy Sĩ

Thành phố Huế và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và tư vấn tiêu chuẩn chất lượng, mở ra cơ hội mới để doanh nghiệp Huế mở rộng xuất khẩu, đặc biệt vào thị trường châu Âu...

Trong thông tin mới đây, UBND thành phố Huế cho biết hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ với mục tiêu củng cố quan hệ hợp tác, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và nâng tầm thương mại song phương. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu – khu vực có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và xu hướng tiêu dùng bền vững.

Trọng tâm của Biên bản ghi nhớ là tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp Huế tiếp cận thông tin thị trường, tham gia các hoạt động kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành phố Huế và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ sẽ phối hợp tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề và các hoạt động tư vấn tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng các quy định kỹ thuật khắt khe.

Trên cơ sở hợp tác này, các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ được triển khai theo hướng chuyên nghiệp hơn. Doanh nghiệp Huế sẽ có điều kiện giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và tiếp cận các mô hình kinh doanh xanh, bền vững – lĩnh vực mà Thụy Sĩ có nhiều kinh nghiệm.

Các chương trình kết nối B2B, hội thảo thương mại và trưng bày sản phẩm sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Huế như sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, dược liệu và các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình trao đổi với các doanh nghiệp nước ngoài tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ.

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ cũng cam kết hỗ trợ thành phố Huế trong việc cung cấp các thông tin chuyên sâu về nhu cầu thị trường châu Âu, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hàng hóa xuất khẩu vào Thụy Sĩ. Đây là phần hỗ trợ quan trọng giúp doanh nghiệp địa phương nắm bắt xu hướng, điều chỉnh chiến lược sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh việc thúc đẩy thương mại, hợp tác đào tạo và phát triển năng lực doanh nghiệp cũng là một nội dung được nhấn mạnh trong Biên bản. Chuyên gia Thụy Sĩ sẽ phối hợp với thành phố Huế triển khai các chương trình tập huấn về thương mại quốc tế, xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng và quy trình xuất khẩu, qua đó cải thiện kỹ năng và tư duy hội nhập của doanh nghiệp địa phương. Các khóa đào tạo này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Huế chủ động hơn trong tiếp cận thị trường, hướng đến các mô hình sản xuất – kinh doanh bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đánh giá việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với định hướng phát triển thương mại của thành phố; đồng thời khẳng định thành phố Huế sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, qua đó củng cố vị thế của Huế trên bản đồ thương mại quốc tế.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, theo dõi tiến độ thực hiện và tiếp tục mở rộng thêm các sáng kiến phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

Với định hướng phát triển kinh tế xanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, thành phố Huế kỳ vọng Biên bản ghi nhớ sẽ trở thành nền tảng quan trọng giúp thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao, tăng cường hợp tác công – tư và thúc đẩy phát triển thương mại theo hướng hiện đại, hiệu quả.