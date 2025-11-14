Quảng Trị kiến nghị giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản thế mạnh sang EU

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Thiên Anh
14/11/2025, 20:39
Tỉnh Quảng Trị có hệ sinh thái nông, lâm, thủy sản đa dạng cùng tiềm năng logistics ven biển, là nền tảng để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU. Với các sản phẩm thế mạnh như hồ tiêu, cà phê Khe Sanh và gạo hữu cơ, tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn...
Chiều ngày 13/11/2025, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo “Thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang thị trường EU” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chủ trì hội thảo.
Tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Liên minh châu Âu (EU) với dân số hơn 450 triệu người và GDP đạt 19.400 tỷ USD là thị trường tiêu thụ nông, lâm, thủy sản lớn thứ ba thế giới và hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam. Thị trường này chiếm khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của cả nước.
Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang EU đạt 7,42 tỷ USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, xuất khẩu của Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 2% thị phần của EU, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của thị trường này.
Tham gia phát biểu tại hội thảo, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chia sẻ chi tiết về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm tận dụng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và mở rộng thị trường EU cho các sản phẩm của tỉnh.
Ông Tiến cho biết sau hợp nhất 2 tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị hiện sở hữu hệ sinh thái sản xuất nông, lâm, thủy sản đa dạng, cùng tiềm năng phát triển logistics ven biển và thương mại biên giới. Đây là địa phương có thế mạnh trong các lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, lâm nghiệp bền vững và thủy sản ven bờ. Các nhóm sản phẩm của tỉnh có tiềm năng lớn tại thị trường EU gồm hồ tiêu, cà phê Khe Sanh, cao dược liệu, gạo hữu cơ, tinh bột sắn, lâm sản và viên nén gỗ đạt FSC, nấm dược liệu.
Tuy nhiên, ông Tiến thẳng thắn nhìn nhận kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh sang thị trường EU vẫn còn khiêm tốn, chủ yếu thông qua trung gian tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Nguyên nhân chính là thị trường EU có các tiêu chuẩn chất lượng và rào cản kỹ thuật rất nghiêm ngặt, trong khi nhiều cơ sở sản xuất của tỉnh lại có quy mô nhỏ nên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu này.
Ngoài ra, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu chuỗi liên kết, vùng nguyên liệu chưa tập trung và chi phí logistics cao do phải phụ thuộc vào các cảng xa như Đà Nẵng, Hải Phòng cũng là những rào cản lớn.
Để thúc đẩy xuất khẩu, ông Tiến kiến nghị Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tăng cường kết nối trực tiếp doanh nghiệp các tỉnh nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng với những tập đoàn phân phối EU thông qua mạng lưới Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại EU. Đồng thời, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định mới của EU và phối hợp quảng bá nhóm sản phẩm đặc thù của tỉnh tại thị trường này.
Một giải pháp trọng tâm khác đó là đề xuất phát triển hạ tầng logistics vùng Bắc Trung Bộ, đặc biệt là liên kết vận tải đường bộ - đường sắt - cảng biển nhằm giảm chi phí xuất khẩu. Tỉnh cũng kiến nghị xem xét hỗ trợ đầu tư trung tâm logistics, kho lạnh vùng, hỗ trợ xây dựng trung tâm kiểm nghiệm - kiểm định vùng phục vụ xuất khẩu sang EU nhằm giảm chi phí và thời gian kiểm tra chất lượng tại địa phương.
Xác định thị trường EU là thị trường chiến lược, với quyết tâm phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, Quảng Trị mong muốn được các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đồng hành để đưa sản phẩm của cả nước và tỉnh nói riêng vươn xa hơn trên thị trường EU, mở rộng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và cả nước nói chung.
Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Tiến cam kết sẽ chỉ đạo việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn EU, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, đồng thời sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình tiếp cận thị trường.
