Xuất nhập khẩu 10 tháng tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc 762 tỷ USD

Sau 10 tháng năm 2025, hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng, với tổng kim ngạch đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024. Động lực chính cho sự tăng trưởng đến từ khu vực kinh tế FDI, với kim ngạch xuất khẩu tăng 22,5%. Cán cân thương mại hàng hóa duy trì xuất siêu 19,56 tỷ USD, khẳng định sự ổn định và phát triển của nền kinh tế...
Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng ngày 6/11, trong tháng 10/2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 81,49 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,2%; nhập khẩu tăng 18,6%.
Cụ thể hơn, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2025 đạt 42,05 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,6 tỷ USD, giảm 0,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 33,45 tỷ USD, giảm 1,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2025 tăng 17,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 17,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 31,8%.
Tính chung 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 391,0 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 94,17 tỷ USD, bằng tháng trước, chiếm 24,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 296,83 tỷ USD, tăng 22,5%, chiếm 75,9%.
Trong 10 tháng năm 2025, có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9%).
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2025, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 346,73 tỷ USD, chiếm 88,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 32,62 tỷ USD, chiếm 8,3%; nhóm hàng thủy sản đạt 9,33 tỷ USD, chiếm 2,4%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,32 tỷ USD, chiếm 0,6%.
Theo chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2025 đạt 39,45 tỷ USD, giảm 1,0% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,38 tỷ USD, tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 28,07 tỷ USD, giảm 2,9%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2025 tăng 16,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 11,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 33,8%.
Tính chung 10 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 117,0 tỷ USD, tăng 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 254,44 tỷ USD, tăng 27,6%.
Trong 10 tháng năm 2025 có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 4 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,7%).
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2025, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 348,23 tỷ USD, chiếm 93,8%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 52,6%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 41,2%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 23,21 tỷ USD, chiếm 6,2%.
Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2025, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 126,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 150,9 tỷ USD.
Trong 10 tháng năm 2025, xuất siêu sang Mỹ đạt 111,0 tỷ USD tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 32,2 tỷ USD, tăng 11,2%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,6 tỷ USD, giảm 29,8%; nhập siêu từ Trung Quốc 93,9 tỷ USD, tăng 38,6%; nhập siêu từ Hàn Quốc 25,6 tỷ USD, tăng 1,6%; nhập siêu từ ASEAN 11,6 tỷ USD, tăng 55,9%.
Với những số liệu trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10/2025 xuất siêu 2,6 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 23,18 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,83 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 42,39 tỷ USD.
