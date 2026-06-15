Huế phát động Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ
Nguyễn Thuấn
15/06/2026, 20:08
Giải thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ V năm 2026 được thành phố Huế chính thức phát động, mở rộng cơ hội cho các nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo giới thiệu những thành quả sáng tạo góp phần phát triển đô thị thông minh, xanh và bền vững.
Chiều 15/6, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố Giải
thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ V năm 2026 với
sự tham dự của đại diện các sở, ngành, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh
nghiệp cùng đội ngũ trí thức, nhà khoa học trên địa bàn.
Giải thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh các công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ
thuật, sáng kiến và mô hình đổi mới sáng tạo tiêu biểu có giá trị khoa học và
thực tiễn cao. Đây cũng là hoạt động góp phần khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng
và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
Những năm qua, cùng với quá trình chuyển đổi số và xây dựng
đô thị thông minh, thành phố Huế đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong lĩnh
vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến
và giải pháp công nghệ đã được ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực như y tế,
giáo dục, quản lý nhà nước, bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường và phát
triển kinh tế.
Các kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần nâng cao chất lượng
cuộc sống của người dân mà còn giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ
quan, đơn vị, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển bền vững của
thành phố.
Giải thưởng lần thứ V năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò
quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa
phương. Trên cơ sở những kết quả đạt được từ các kỳ tổ chức trước, giải thưởng
năm nay có nhiều đổi mới về nội dung, quy mô và phương thức triển khai nhằm mở
rộng phạm vi tiếp cận và thu hút sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, chuyên
gia, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo.
Thông qua giải thưởng, thành phố Huế mong muốn phát hiện và
lan tỏa những ý tưởng mới, công trình xuất sắc, mô hình hiệu quả; đồng thời
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các kết quả khoa học
công nghệ. Đây cũng là dịp tăng cường sự liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước,
cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát
triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, giải thưởng còn tạo cơ hội để các tổ chức, cá
nhân giới thiệu những thành quả nghiên cứu, sáng tạo có khả năng ứng dụng cao,
góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển kinh
tế - xã hội của thành phố.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần
Hữu Thùy Giang khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
không chỉ là động lực phát triển mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng Huế
trở thành đô thị di sản văn hóa đặc trưng, phát triển theo hướng xanh, thông
minh và bền vững.
Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, với hệ thống các trường đại học,
viện nghiên cứu, bệnh viện chuyên sâu cùng đội ngũ trí thức, nhà khoa học giàu
tâm huyết, Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trong những trung
tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung.
Để giải thưởng đạt hiệu quả cao, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Huế đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển
khai các nội dung bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh
công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng và tham gia.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng kêu gọi các nhà khoa học,
chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo,
tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn,
đóng góp nhiều công trình có giá trị cho sự phát triển của thành phố.
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