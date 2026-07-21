Chủ tịch tập đoàn SK: Giá RAM "cao bất thường"

Giá bộ nhớ tăng quá nhanh không chỉ gây sức ép lên các hãng điện tử tiêu dùng mà còn có thể tạo ra những rủi ro dài hạn cho chính ngành bán dẫn...

Ảnh: Getty Images.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won cho rằng giá bộ nhớ hiện đã tăng lên mức "cao bất thường" và ngành công nghiệp cần sớm mở rộng nguồn cung để hạ nhiệt giá bán. Phát biểu được ông đưa ra tại một diễn đàn của ngành bán dẫn, theo Chosun Daily.

"Giá bộ nhớ hiện ở mức cao bất thường. Các công ty AI có thể hấp thụ phần chi phí gia tăng, nhưng các nhà sản xuất PC và điện thoại thông minh gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển phần chi phí vào giá bán sản phẩm", ông Chey nói.

Nếu nhu cầu PC và điện thoại tiếp tục suy yếu, nhu cầu đối với DRAM và NAND phổ thông cũng sẽ giảm theo, làm chậm đà tăng giá của thị trường chip nhớ. Vì thế, theo ông Chey, cách giải quyết căn cơ là mở rộng nguồn cung chip nhớ để ngăn hiện tượng mà ông gọi là "lạm phát giá chip".

Bên cạnh đó, việc giá bộ nhớ duy trì ở mức quá cao trong thời gian dài cũng có thể trở thành bất lợi với chính các "ông lớn" trong ngành là Samsung, SK hynix và Micron.

Lợi nhuận hấp dẫn từ thị trường chip nhớ có thể khuyến khích các doanh nghiệp mới gia nhập hoặc tạo cơ hội cho những nhà sản xuất quy mô nhỏ mở rộng thị phần, từ đó cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp đang thống trị thị trường.

Thực tế, xu hướng này đã bắt đầu xuất hiện. Một số thương hiệu Trung Quốc đã chuyển sang sử dụng chip nhớ do các doanh nghiệp trong nước như CXMT và YMTC sản xuất thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung cấp truyền thống. Dù sự dịch chuyển này phần nào được thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ của Bắc Kinh, nhiều thương hiệu quốc tế như Corsair hay Lenovo cũng đã bắt đầu đưa chip của các doanh nghiệp Trung Quốc vào chuỗi cung ứng để đa dạng hóa nguồn hàng.

Thậm chí, Apple cũng được cho là đang xin phép Chính phủ Mỹ để có thể sử dụng chip nhớ do CXMT sản xuất.

"Giá bộ nhớ hiện ở mức cao bất thường. Các công ty AI có thể hấp thụ phần chi phí gia tăng, nhưng các nhà sản xuất PC và điện thoại thông minh gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển phần chi phí vào giá bán sản phẩm".

Bên cạnh đó, ông Chey cũng nhắc tới tham vọng của tỷ phú Elon Musk trong việc xây dựng nhà máy sản xuất chip riêng như một yếu tố có thể làm thay đổi cục diện thị trường trong tương lai. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, nguy cơ cạnh tranh mới chưa tạo ra nhiều sức ép với các tập đoàn công nghệ bởi nhu cầu đối với chip nhớ, đặc biệt là các dòng bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ AI, vẫn tăng rất mạnh.

Thị trường hiện đủ lớn để cả các nhà sản xuất truyền thống lẫn những doanh nghiệp mới cùng tham gia.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn bày tỏ lo ngại chu kỳ tăng trưởng hiện nay có thể chững lại nếu một số yếu tố bất lợi xuất hiện đồng thời, bao gồm việc các tập đoàn công nghệ lớn trì hoãn đầu tư trung tâm dữ liệu, nhu cầu đối với PC và điện thoại thông minh suy yếu do giá chip nhớ tăng cao, cũng như nguy cơ các hãng sản xuất bộ nhớ đồng loạt mở rộng công suất, khiến thị trường nhanh chóng chuyển từ thiếu hụt sang dư cung.

Dù vậy, phần lớn các tổ chức phân tích hiện vẫn cho rằng chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn sẽ còn kéo dài ít nhất hai năm nữa. Cơ sở cho nhận định này là các "ông lớn" công nghệ vẫn đang tăng mạnh chi tiêu vốn (CapEx) cho hạ tầng AI, trong khi nhu cầu đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM) và DRAM dành cho máy chủ tiếp tục tăng nhanh.

Cụ thể, theo Morgan Stanley, chi tiêu vốn (CapEx) của các tập đoàn công nghệ lớn cho hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Ngân hàng này dự báo tổng vốn đầu tư sẽ tăng từ khoảng 779 tỷ USD vào năm 2024 lên 1.396 tỷ USD vào năm 2028.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và đưa các nhà máy bán dẫn (fab) mới vào vận hành cần nhiều năm, khiến nguồn cung chưa thể tăng ngay trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, bài học từ giai đoạn suy thoái bán dẫn 2022-2023 vẫn khiến giới đầu tư thận trọng. Thị trường ngày càng quan tâm đến khả năng các doanh nghiệp kiểm soát nhịp độ mở rộng công suất, cân đối tồn kho và điều chỉnh sản lượng phù hợp với nhu cầu thực tế, nhằm tránh lặp lại tình trạng dư cung từng khiến ngành bán dẫn lao đao.