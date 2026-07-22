Việt Nam hút nhà đầu tư bán dẫn, thị trường dự báo thêm 2,22 tỷ USD đến 2030

Thị trường bán dẫn Việt Nam được dự báo tăng thêm 2,22 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2030, góp phần gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Singapore đang đẩy mạnh hợp tác về đầu tư, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để phát triển hệ sinh thái bán dẫn…

Đại diện Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) và Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Singapore (SSIA) ký kết hợp tác, sáng 21/7 - Ảnh: H.Vinh.

Ngày 21/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp Thương vụ Việt Nam tại Singapore tổ chức Diễn đàn “Hợp tác Việt Nam - Singapore về công nghiệp bán dẫn năm 2026”, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn của hai nước.

ĐẨY MẠNH KẾT NỐI HỆ SINH THÁI BÁN DẪN VIỆT NAM - SINGAPORE

Các chuyên gia nhận định giai đoạn 2026-2030 sẽ là thời điểm quan trọng để Việt Nam từng bước chuyển từ vai trò tham gia chuỗi cung ứng sang phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn.

Hiện, Việt Nam đã thu hút nhiều tập đoàn bán dẫn quốc tế như Marvell, Renesas, Infineon, Qualcomm, NVIDIA và Hana Micron, cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử chip. Theo Research and Markets, thị trường bán dẫn Việt Nam dự kiến tăng thêm 2,22 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2030, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 7,1%.

Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore cho rằng công nghiệp bán dẫn đã trở thành một trong những ngành có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trong đó, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế. Với môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động trẻ, khả năng tiếp thu công nghệ nhanh, cùng nhiều chính sách ưu đãi dành cho lĩnh vực công nghệ cao, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Việt Nam đã xác định công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp chiến lược và ban hành nhiều chính sách, chương trình cụ thể để phát triển hệ sinh thái bán dẫn. Nổi bật là Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1018/QĐ-TTg và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 theo Quyết định số 1017/QĐ-TTg, cùng các chính sách về ưu đãi đầu tư, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ.

“Qua đó, Việt Nam thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, thu hút đầu tư quốc tế và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu”, ông Thắng nhấn mạnh.

Thông tin thêm, ông Thắng cho biết thời gian qua, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Singapore nhiều năm liền là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng cộng hơn 84 tỷ USD với hơn 4500 dự án đang hoạt động hiệu quả.

Thương mại song phương có những bước tiến rất đáng ghi nhận, từ kim ngạch song phương khoảng 27 tỷ SGD năm 2021, tăng mức kỷ lục 31 tỷ SGD năm 2024, và tiếp tục tăng kỷ lục gần 40 tỷ SGD năm 2025. 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 23,3 tỷ SGD tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm 2025.

“Những thành công đó chính là nền tảng quan trọng để hai nước mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất trong thập kỷ tới”, ông Thắng cho biết.

XÂY DỰNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN CHO NGÀNH BÁN DẪN

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung, cho biết thế giới đang bước vào kỷ nguyên mà công nghiệp bán dẫn trở thành nền tảng của trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu và hầu hết các ngành công nghiệp chiến lược. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu với những chủ trương mạnh mẽ.

Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh hiện đang triển khai Đề án phát triển và mở rộng mạng lưới các khu công nghệ số tập trung, hướng đến hình thành các không gian phát triển chuyên biệt cho những ngành công nghệ chiến lược của Thành phố.

Với kinh nghiệm hơn hai thập kỷ trong quản lý và vận hành khu công nghệ, QTSC được Thành phố giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các mô hình phát triển cho các khu công nghệ số tập trung mới theo hướng chuyên ngành, tích hợp hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong đó, công nghiệp bán dẫn được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển, với định hướng hình thành không gian dành cho nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế vi mạch, kiểm thử, đóng gói, sản xuất bán dẫn và phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ.

Mục tiêu không chỉ là thu hút các dự án riêng lẻ mà là xây dựng một hệ sinh thái liên kết, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư và các đối tác quốc tế cùng phát triển, cùng tạo ra giá trị và cùng nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bán dẫn Việt Nam.

Lợi thế cạnh tranh của một quốc gia trong kỷ nguyên công nghệ không chỉ đến từ chính sách hay hạ tầng, mà còn được quyết định bởi khả năng xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh để kết nối doanh nghiệp, công nghệ và nguồn nhân lực.

“Với tinh thần đó, QTSC cam kết tiếp tục là cầu nối giữa chính sách và thị trường, giữa nghiên cứu và sản xuất, giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác quốc tế, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hấp dẫn của ngành công nghiệp bán dẫn trong khu vực”, ông Dũng nhận định.