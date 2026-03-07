Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành thị trường carbon tại Việt Nam
Đỗ Phong
07/03/2026, 08:57
Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để chuẩn bị cho thị trường carbon. Theo đánh giá của chuyên gia, khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để sẵn sàng vận hành thị trường...
Để chuẩn bị cho các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, doanh
nghiệp sở hữu hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon tham gia thí
điểm thị trường, ngày 6/3/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường
tổ chức Hội thảo Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại ViệtNam.
Hội thảo trao đổi làm rõ các quy định pháp luật mà doanh
nghiệp, tổ chức khi tham gia sàn giao dịch carbon trong nước sẽ phải thực hiện,
tuân thủ. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, chuyên gia cũng cung cấp thông tin,
làm rõ các hàng hóa sẽ vận hành trên sàn như hạn ngạch phát thải khí nhà kính
cho các cơ sở, tín chỉ carbon loại nào được giao dịch trên sàn…
Đại diện các đơn vị liên quan cũng chia sẻ các bài
toán nghiệp vụ, các bước doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch, doanh nghiệp có
tín chỉ phải thực hiện để giao dịch trên sàn.
KHUNG PHÁP LÝ CHUNG CHO THỊ TRƯỜNG CARBON Ở VIỆT NAM ĐÃ
TƯƠNG ĐỐI ĐẦY ĐỦ
Đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập
và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Qua hơn 1 năm, đến nay, Việt Nam
đã hình thành hành lang pháp lý để chuẩn bị vận hành thị trường carbon tại Việt
Nam.
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2026/NĐ-CP
ngày 19/01/2026 về Sàn giao dịch carbon trong nước. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 9/2/2026 phê duyệt tổng hạn ngạch
phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025-2026.
Trên cơ sở tổng hạn ngạch này, ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục
trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết Bộ
Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 699/QĐ-BNNMT ngày 27/2/2026
thí điểm phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở phát thải khí nhà kính năm 2025 và
2026. Theo đó, 110 cơ sở trong lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng
đã được phân bổ hạn ngạch.
Hiện nay, các Bộ, ngành liên quan và các cơ quan như Sở Giao
dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký
và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang triển khai
hoàn thiện các các bài toán nghiệp vụ để sớm vận hành sàn giao dịch carbon.
Thời gian gian, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì phối
hợp với các đơn vị xây dựng và hoàn thiện hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch
phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban
hành Thông tư số 11/2026/TT-BNNMT quy định quản lý, vận hành Hệ thống đăng ký
quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.
Theo đánh giá của chuyên gia, khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để thị trường sẵn sàn vận hành.
Trong giai đoạn thí điểm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã quyết định phân bổ hạn ngạch
cho các cơ sở ở 3 nhóm lĩnh vực sẽ tham gia thị trường trong nước (nhiệt điện;
sản xuất sắt thép; xi măng là những cơ sở có mức phát thải lớn). Để các doanh
nghiệp làm quen thị trường, trong giai đoạn đầu thí điểm, hạn ngạch sẽ được
phân bổ miễn phí.
Đại diện Cục Biến đổi khí hậu thông tin, thị trường carbon ở
Việt Nam đang tồn tại 2 loại giao dịch, trong đó giao dịch tự nguyện theo các
cơ chế như Vera, Gold Standard (GS) và đã diễn ra các hoạt động mua bán; hoặc cơ
chế JCM giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có trao đổi tín chỉ carbon.
Hiện nay, Việt Nam đang tiến tới vận hành thị trường carbon ở
sàn tập trung với 2 loại hàng hóa sẽ được giao dịch gồm: hạn ngạch phát thải
khí nhà kính được phân bổ cho các cơ sở (sắt thép, xi măng và nhiệt điện) và
các tín chỉ carbon.
Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ một số loại tín chỉ mới được phép
giao dịch trên sàn. Mặt khác, thị trường chỉ chấp nhận các tín chỉ được tạo ra
từ sau năm 2021 để đảm bảo tính cập nhật theo quy định pháp luật.
CÁC CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP LINH HOẠT HƠN TRONG THỰC HIỆN NGHĨA
VỤ TUÂN THỦ
Thông tin thêm về tổ chức phát triển thị trường carbon, ông Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng
phòng Thị trường carbon, Cục Biến đổi khí hậu nhấn mạnh phát triển thị trường
carbon đã trở thành xu thế trên thế giới.
Thống kê đến nay trên toàn cầu đã có hơn 80 quốc gia, khu vực đã triển khai thị trường carbon. Thị trường carbon toàn cầu ngày càng phát triển mạnh mẽ với quy mô hơn 100 tỷ USD. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi ngày càng có nhiều nước xây dựng, phát triển thị trường carbon riêng và tham gia hoạt động trao đổi quốc tế.
Việt Nam cũng đã xây dựng hành lang pháp lý, xác định rõ lộ
trình cho vận hành, phát triển thị trường carbon. Theo đó, ông Công cho biết mục tiêu chính và
quan trọng nhất của thị trường là hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính để thực hiện
các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia, bao gồm Đóng góp do quốc gia
tự quyết định (NDC) và hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (NetZero). Đồng
thời qua đó thúc đẩy đầu tư giảm phát thải khí nhà kính, tăng tính năng cạnh
tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam…
Thị trường carbon của Việt Nam sẽ gồm 2 hợp phần: trao đổi hạn
ngạch phát thải khí nhà kính và thị trường tín chỉ carbon. Trong hệ thống trao
đổi hạn ngạch phát thải, hàng hóa của thị trường là hạn ngạch phát thải khí nhà
kính do Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân bổ cho các cơ sở phát thải
lớn.
Với những doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch phát thải
trong năm nếu phát thải nhiều hơn có thể mua hạn ngạch trên thị trường hoặc
thông qua các cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon. Với những doanh nghiệp
không được phân bổ hạn ngạch nhưng chủ động đầu tư giảm phát thải khí nhà kính,
có lập các dự án tạo tín chỉ carbon và trao đổi tín chỉ.
Tham gia thị trường có các cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát
thải khí nhà kính; các tổ chức có chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù
trừ tín chỉ carbon và các tổ chức có hoạt động kinh doanh tín chỉ carbon.
Về nguyên tắc thị trường, các cơ sở thực hiện nộp trả hạn ngạch
phát thải khí nhà kính dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính cho giai đoạn
2025-2026. Nếu phát thải vượt quá hạn ngạch, cơ sở có thể vay mượn tối đa 15%
lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho giai đoạn kế tiếp để thực
hiện nộp trả cơ quan quản lý. Điều này giúp các cơ sở, doanh nghiệp linh động
hơn trong thực hiện nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ sở có thể chuyển giao lượng hạn ngạch phát thải khí nhà
kính chưa sử dụng hết sau khi hoàn thành nộp trả của giai đoạn hiện tại sang
giai đoạn kế tiếp. Đáng chú ý, các cơ sở cũng có thể sử dụng tín chỉ carbon để
bù trừ lượng phát thải vượt hạn ngạch, nhưng không quá 30% lượng hạn ngạch phát
thải khí nhà kính được phân bổ của cơ sở. Các hạn ngạch, giao dịch sẽ được thực
hiện trên sàn giao dịch carbon trong nước.
Liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch, đầu năm 2026, Chính
phủ đã ban hành Nghị định về Sàn giao dịch carbon trong nước, ông Đỗ Thanh Lâm,
đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, nêu rõ: mục tiêu của sàn nhằm tạo cơ chế
xác định giá hiệu quả, thêm cơ hội, thêm thị trường cho các doanh nghiệp có thể
giao dịch, bán các kết quả giảm phát thải.
Bên cạnh hạ tầng giao dịch, hệ thống đăng ký quốc gia về hạn
ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon do Bộ Nông nghiệp và Môi trường
thiết lập và vận hành đóng vai trò là cơ sở dữ liệu gốc, được kết nối trực tiếp
với hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Lưu ký và Bù
trừ Chứng khoán Việt Nam để đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý giao dịch.
Hiện nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội đang hoàn thiện hệ thống các quy chế về giao dịch, giám sát
và lưu ký hạn ngạch cũng như tín chỉ carbon. Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán
Việt Nam cho biết trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu
tổ chức các chương trình tập huấn chuyên sâu nhằm hướng dẫn chi tiết cho doanh
nghiệp về cơ chế vận hành sàn nhằm giúp doanh nghiệp sẵn sàng giao dịch.
Huế mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, thúc đẩy kinh tế xanh
Thông qua tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, thành phố Huế đang hướng tới mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu thụ, du lịch sinh thái và phát triển kinh tế xanh trong những năm tới...
Hoàn thiện cơ chế EPR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm áp lực xử lý chất thải tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế thực hiện, minh bạch dữ liệu và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện chính sách và tăng cường hiệu quả thực thi...
Việt Nam thúc đẩy hợp tác ASEAN trong triển khai hành động carbon xanh dương
Lần đầu tiên, ba quốc gia tiên phong gồm Philippines, Indonesia và Việt Nam cùng tham gia Chương trình trao đổi cấp khu vực về triển khai Kế hoạch hành động carbon xanh Quốc gia (NBCAP), mở ra cơ hội tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái ven biển có khả năng hấp thụ carbon...
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026
Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...
Vận hành hệ thống thông tin khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Đây là hệ thống kỹ thuật quan trọng, tạo nền tảng cho việc quản lý tổng hợp, thống nhất hoạt động giao khu vực biển; theo dõi, giám sát quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên cả nước; đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương...
