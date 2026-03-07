Chủ Nhật, 08/03/2026

Kinh tế xanh

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành thị trường carbon tại Việt Nam

Đỗ Phong

07/03/2026, 08:57

Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để chuẩn bị cho thị trường carbon. Theo đánh giá của chuyên gia, khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để sẵn sàng vận hành thị trường...

Khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để thị trường sẵn sàn vận hành. Ảnh minh họa
Khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để thị trường sẵn sàn vận hành. Ảnh minh họa

Để chuẩn bị cho các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp sở hữu hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon tham gia thí điểm thị trường, ngày 6/3/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại ViệtNam.

Hội thảo trao đổi làm rõ các quy định pháp luật mà doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia sàn giao dịch carbon trong nước sẽ phải thực hiện, tuân thủ. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, chuyên gia cũng cung cấp thông tin, làm rõ các hàng hóa sẽ vận hành trên sàn như hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các cơ sở, tín chỉ carbon loại nào được giao dịch trên sàn…

Đại diện các đơn vị liên quan cũng chia sẻ các bài toán nghiệp vụ, các bước doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch, doanh nghiệp có tín chỉ phải thực hiện để giao dịch trên sàn.

KHUNG PHÁP LÝ CHUNG CHO THỊ TRƯỜNG CARBON Ở VIỆT NAM ĐÃ TƯƠNG ĐỐI ĐẦY ĐỦ

Đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Qua hơn 1 năm, đến nay, Việt Nam đã hình thành hành lang pháp lý để chuẩn bị vận hành thị trường carbon tại Việt Nam.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2026/NĐ-CP ngày 19/01/2026 về Sàn giao dịch carbon trong nước. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 9/2/2026 phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025-2026.

Trên cơ sở tổng hạn ngạch này, ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 699/QĐ-BNNMT ngày 27/2/2026 thí điểm phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở phát thải khí nhà kính năm 2025 và 2026. Theo đó, 110 cơ sở trong lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng đã được phân bổ hạn ngạch.

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu: Đến nay, Việt Nam đã hình thành hành lang pháp lý để chuẩn bị vận hành thị trường carbon tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu: Đến nay, Việt Nam đã hình thành hành lang pháp lý để chuẩn bị vận hành thị trường carbon tại Việt Nam.

Hiện nay, các Bộ, ngành liên quan và các cơ quan như Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang triển khai hoàn thiện các các bài toán nghiệp vụ để sớm vận hành sàn giao dịch carbon.

Thời gian gian, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng và hoàn thiện hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BNNMT quy định quản lý, vận hành Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.

Theo đánh giá của chuyên gia, khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để thị trường sẵn sàn vận hành.

Trong giai đoạn thí điểm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã quyết định phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở ở 3 nhóm lĩnh vực sẽ tham gia thị trường trong nước (nhiệt điện; sản xuất sắt thép; xi măng là những cơ sở có mức phát thải lớn). Để các doanh nghiệp làm quen thị trường, trong giai đoạn đầu thí điểm, hạn ngạch sẽ được phân bổ miễn phí.

Đại diện Cục Biến đổi khí hậu thông tin, thị trường carbon ở Việt Nam đang tồn tại 2 loại giao dịch, trong đó giao dịch tự nguyện theo các cơ chế như Vera, Gold Standard (GS) và đã diễn ra các hoạt động mua bán; hoặc cơ chế JCM giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có trao đổi tín chỉ carbon.

Hiện nay, Việt Nam đang tiến tới vận hành thị trường carbon ở sàn tập trung với 2 loại hàng hóa sẽ được giao dịch gồm: hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho các cơ sở (sắt thép, xi măng và nhiệt điện) và các tín chỉ carbon.

Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ một số loại tín chỉ mới được phép giao dịch trên sàn. Mặt khác, thị trường chỉ chấp nhận các tín chỉ được tạo ra từ sau năm 2021 để đảm bảo tính cập nhật theo quy định pháp luật.

CÁC CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP LINH HOẠT HƠN TRONG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TUÂN THỦ

Thông tin thêm về tổ chức phát triển thị trường carbon, ông Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng phòng Thị trường carbon, Cục Biến đổi khí hậu nhấn mạnh phát triển thị trường carbon đã trở thành xu thế trên thế giới.

Thống kê đến nay trên toàn cầu đã có hơn 80 quốc gia, khu vực đã triển khai thị trường carbon. Thị trường carbon toàn cầu ngày càng phát triển mạnh mẽ với quy mô hơn 100 tỷ USD. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi ngày càng có nhiều nước xây dựng, phát triển thị trường carbon riêng và tham gia hoạt động trao đổi quốc tế.

Việt Nam cũng đã xây dựng hành lang pháp lý, xác định rõ lộ trình cho vận hành, phát triển thị trường carbon. Theo đó, ông Công cho biết mục tiêu chính và quan trọng nhất của thị trường là hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính để thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia, bao gồm Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (NetZero). Đồng thời qua đó thúc đẩy đầu tư giảm phát thải khí nhà kính, tăng tính năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam…

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Đ.Phong
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Đ.Phong

Thị trường carbon của Việt Nam sẽ gồm 2 hợp phần: trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và thị trường tín chỉ carbon. Trong hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải, hàng hóa của thị trường là hạn ngạch phát thải khí nhà kính do Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân bổ cho các cơ sở phát thải lớn.

Với những doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch phát thải trong năm nếu phát thải nhiều hơn có thể mua hạn ngạch trên thị trường hoặc thông qua các cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon. Với những doanh nghiệp không được phân bổ hạn ngạch nhưng chủ động đầu tư giảm phát thải khí nhà kính, có lập các dự án tạo tín chỉ carbon và trao đổi tín chỉ.

Tham gia thị trường có các cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính; các tổ chức có chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon và các tổ chức có hoạt động kinh doanh tín chỉ carbon.

Về nguyên tắc thị trường, các cơ sở thực hiện nộp trả hạn ngạch phát thải khí nhà kính dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính cho giai đoạn 2025-2026. Nếu phát thải vượt quá hạn ngạch, cơ sở có thể vay mượn tối đa 15% lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho giai đoạn kế tiếp để thực hiện nộp trả cơ quan quản lý. Điều này giúp các cơ sở, doanh nghiệp linh động hơn trong thực hiện nghĩa vụ tuân thủ.

Cơ sở có thể chuyển giao lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính chưa sử dụng hết sau khi hoàn thành nộp trả của giai đoạn hiện tại sang giai đoạn kế tiếp. Đáng chú ý, các cơ sở cũng có thể sử dụng tín chỉ carbon để bù trừ lượng phát thải vượt hạn ngạch, nhưng không quá 30% lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ của cơ sở. Các hạn ngạch, giao dịch sẽ được thực hiện trên sàn giao dịch carbon trong nước.

Liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch, đầu năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định về Sàn giao dịch carbon trong nước, ông Đỗ Thanh Lâm, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, nêu rõ: mục tiêu của sàn nhằm tạo cơ chế xác định giá hiệu quả, thêm cơ hội, thêm thị trường cho các doanh nghiệp có thể giao dịch, bán các kết quả giảm phát thải.

Thông qua sàn sẽ tạo cơ chế giao dịch minh bạch, công bằng, công khai, an toàn cho các chủ thể giao dịch. Điều này cũng tạo động lực kinh tế, thúc đẩy giảm phát thải, đầu tư công nghệ thân thiện môi trường, góp phần vào mục tiêu Net-Zero vào năm 2050.
Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

Bên cạnh hạ tầng giao dịch, hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập và vận hành đóng vai trò là cơ sở dữ liệu gốc, được kết nối trực tiếp với hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý giao dịch.

Hiện nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đang hoàn thiện hệ thống các quy chế về giao dịch, giám sát và lưu ký hạn ngạch cũng như tín chỉ carbon. Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam cho biết trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu tổ chức các chương trình tập huấn chuyên sâu nhằm hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp về cơ chế vận hành sàn nhằm giúp doanh nghiệp sẵn sàng giao dịch.

Huế mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, thúc đẩy kinh tế xanh

Huế mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, thúc đẩy kinh tế xanh

Thông qua tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, thành phố Huế đang hướng tới mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu thụ, du lịch sinh thái và phát triển kinh tế xanh trong những năm tới...

Hoàn thiện cơ chế EPR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải

Hoàn thiện cơ chế EPR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm áp lực xử lý chất thải tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế thực hiện, minh bạch dữ liệu và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện chính sách và tăng cường hiệu quả thực thi...

Việt Nam thúc đẩy hợp tác ASEAN trong triển khai hành động carbon xanh dương

Việt Nam thúc đẩy hợp tác ASEAN trong triển khai hành động carbon xanh dương

Lần đầu tiên, ba quốc gia tiên phong gồm Philippines, Indonesia và Việt Nam cùng tham gia Chương trình trao đổi cấp khu vực về triển khai Kế hoạch hành động carbon xanh Quốc gia (NBCAP), mở ra cơ hội tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái ven biển có khả năng hấp thụ carbon...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...

Vận hành hệ thống thông tin khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Vận hành hệ thống thông tin khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Đây là hệ thống kỹ thuật quan trọng, tạo nền tảng cho việc quản lý tổng hợp, thống nhất hoạt động giao khu vực biển; theo dõi, giám sát quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên cả nước; đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

1

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

2

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

3

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

4

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Thế giới

5

Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Thị trường

