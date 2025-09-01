Huế sắp có thêm hai dự án dịch vụ - thương mại trọng điểm

Ngày 31/8, tại thành phố Huế, hai dự án dịch vụ - thương mại - du lịch lớn đã được giới thiệu và khởi công, hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn mới cho trung tâm đô thị, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách.

Quảng trường Thời đại – Huế Times Square được giới thiệu tại số 05 Lê Lợi, do Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư. Đây là một trong những công trình dịch vụ, thương mại, giải trí trọng điểm, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của sự đổi mới, năng động và hội nhập của thành phố Huế.

Dự án Huế Times Square được quy hoạch trên diện tích hơn 8.300m2, với kiến trúc do các chuyên gia Singapore thiết kế. Theo đại diện chủ đầu tư, dự án mang khát vọng trở thành biểu tượng kiến trúc và văn hóa của Huế, là tổ hợp sự kiện - giải trí - ẩm thực cao cấp, nơi hội tụ nhiều tiện ích hiện đại.

Các hạng mục của công trình bao gồm: trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn, nhà hàng tiệc cưới sang trọng, nhà hàng cơm Việt mang đậm hồn ẩm thực dân tộc, không gian cà phê tinh tế, cùng sân khấu trình diễn âm nhạc - thời trang - nghệ thuật.

Phát biểu tại lễ giới thiệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương cho rằng công trình có vị trí trung tâm, nằm bên bờ sông Hương – biểu tượng của Huế, không chỉ mang lại diện mạo mới cho đô thị mà còn góp phần nâng tầm dịch vụ thương mại, du lịch. “Dự án kết hợp hài hòa giữa bảo tồn cảnh quan và phát triển hạ tầng dịch vụ chất lượng cao, góp phần xây dựng Huế trở thành điểm đến chất lượng - đẳng cấp - khác biệt”, ông Phương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Qúy Phương phát biểu tại buổi lễ

Thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để dự án được vận hành hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và du khách, qua đó đóng góp cho tiến trình xây dựng Huế trở thành thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Cũng trong ngày 31/8, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại dịch vụ Phú Xuân tổ chức lễ khởi công dự án thương mại dịch vụ tại số 42 Phan Chu Trinh (Khách sạn The Moonlit Hue).

Dự án có diện tích xây dựng hơn 1.377m2, quy mô 4 tầng với khoảng 30-50 phòng, chiều cao không quá 18m, thuộc cấp công trình III. Công trình được quy hoạch thành tổ hợp siêu thị, nhà hàng, khách sạn, hướng tới bổ sung hạ tầng thương mại - du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và du khách.

Theo ông Cao Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Phú Xuân, công trình sẽ được đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ, tạo điểm nhấn kiến trúc cho cảnh quan hai bên bờ sông An Cựu và trục đường Điện Biên Phủ, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương cho biết trong bối cảnh Huế vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lượng khách du lịch tăng mạnh nhưng cơ sở lưu trú cao cấp còn hạn chế. Việc triển khai dự án The Moonlit Hue cùng nhiều dự án dịch vụ, thương mại khác sẽ bổ sung nguồn cung lưu trú, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, nâng cao trải nghiệm, đồng thời thúc đẩy kinh tế - du lịch phát triển bền vững.

Lãnh đạo thành phố khẳng định chính quyền sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để các dự án thương mại, dịch vụ được hoàn thành đúng tiến độ, vận hành hiệu quả, trở thành những công trình tiêu biểu góp phần xây dựng hình ảnh Huế năng động, hội nhập, xứng tầm trung tâm văn hóa - du lịch của khu vực và cả nước.