Thứ Hai, 01/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

Huế sắp có thêm hai dự án dịch vụ - thương mại trọng điểm

Nguyễn Thuấn

01/09/2025, 06:00

Ngày 31/8, tại thành phố Huế, hai dự án dịch vụ - thương mại - du lịch lớn đã được giới thiệu và khởi công, hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn mới cho trung tâm đô thị, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng

Quảng trường Thời đại – Huế Times Square được giới thiệu tại số 05 Lê Lợi, do Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư. Đây là một trong những công trình dịch vụ, thương mại, giải trí trọng điểm, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của sự đổi mới, năng động và hội nhập của thành phố Huế.

Dự án Huế Times Square được quy hoạch trên diện tích hơn 8.300m2, với kiến trúc do các chuyên gia Singapore thiết kế. Theo đại diện chủ đầu tư, dự án mang khát vọng trở thành biểu tượng kiến trúc và văn hóa của Huế, là tổ hợp sự kiện - giải trí - ẩm thực cao cấp, nơi hội tụ nhiều tiện ích hiện đại.

Các hạng mục của công trình bao gồm: trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn, nhà hàng tiệc cưới sang trọng, nhà hàng cơm Việt mang đậm hồn ẩm thực dân tộc, không gian cà phê tinh tế, cùng sân khấu trình diễn âm nhạc - thời trang - nghệ thuật.

Phát biểu tại lễ giới thiệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương cho rằng công trình có vị trí trung tâm, nằm bên bờ sông Hương – biểu tượng của Huế, không chỉ mang lại diện mạo mới cho đô thị mà còn góp phần nâng tầm dịch vụ thương mại, du lịch. “Dự án kết hợp hài hòa giữa bảo tồn cảnh quan và phát triển hạ tầng dịch vụ chất lượng cao, góp phần xây dựng Huế trở thành điểm đến chất lượng - đẳng cấp - khác biệt”, ông Phương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Qúy Phương phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Qúy Phương phát biểu tại buổi lễ

Thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để dự án được vận hành hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và du khách, qua đó đóng góp cho tiến trình xây dựng Huế trở thành thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Cũng trong ngày 31/8, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại dịch vụ Phú Xuân tổ chức lễ khởi công dự án thương mại dịch vụ tại số 42 Phan Chu Trinh (Khách sạn The Moonlit Hue).

Dự án có diện tích xây dựng hơn 1.377m2, quy mô 4 tầng với khoảng 30-50 phòng, chiều cao không quá 18m, thuộc cấp công trình III. Công trình được quy hoạch thành tổ hợp siêu thị, nhà hàng, khách sạn, hướng tới bổ sung hạ tầng thương mại - du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và du khách.

Theo ông Cao Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Phú Xuân, công trình sẽ được đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ, tạo điểm nhấn kiến trúc cho cảnh quan hai bên bờ sông An Cựu và trục đường Điện Biên Phủ, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương cho biết trong bối cảnh Huế vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lượng khách du lịch tăng mạnh nhưng cơ sở lưu trú cao cấp còn hạn chế. Việc triển khai dự án The Moonlit Hue cùng nhiều dự án dịch vụ, thương mại khác sẽ bổ sung nguồn cung lưu trú, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, nâng cao trải nghiệm, đồng thời thúc đẩy kinh tế - du lịch phát triển bền vững.

Lãnh đạo thành phố khẳng định chính quyền sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để các dự án thương mại, dịch vụ được hoàn thành đúng tiến độ, vận hành hiệu quả, trở thành những công trình tiêu biểu góp phần xây dựng hình ảnh Huế năng động, hội nhập, xứng tầm trung tâm văn hóa - du lịch của khu vực và cả nước.

Thành phố Huế dự tính đầu tư 1.000 tỷ đồng chỉnh trang khu vực Cồn Hến

06:10, 27/08/2025

Thành phố Huế dự tính đầu tư 1.000 tỷ đồng chỉnh trang khu vực Cồn Hến

Từ khóa:

dịch vụ giải trí dự án thương mại huế kiến trúc hiện đại

Đọc thêm

Huế sắp có thêm hai dự án dịch vụ - thương mại trọng điểm

Huế sắp có thêm hai dự án dịch vụ - thương mại trọng điểm

Ngày 31/8, tại thành phố Huế, hai dự án dịch vụ - thương mại - du lịch lớn đã được giới thiệu và khởi công, hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn mới cho trung tâm đô thị, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách.

Thủ tướng giao 442ha biển xã Vạn Tường cho doanh nghiệp sử dụng

Thủ tướng giao 442ha biển xã Vạn Tường cho doanh nghiệp sử dụng

Khu vực biển vừa được Thủ tướng giao cho doanh nghiệp sử dụng thuộc xã Vạn Tường, có tổng diện tích 442ha, giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ cụ thể, độ sâu tối đa là 40m…

Thanh Hóa khởi công dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN hơn 5.100 tỷ đồng

Thanh Hóa khởi công dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN hơn 5.100 tỷ đồng

Với mục tiêu sản xuất khoảng 170 triệu sản phẩm gốm sứ mỗi năm, dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam được triển khai với quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, hứa hẹn tạo điểm nhấn mới cho ngành công nghiệp Thanh Hóa...

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư muốn nghiên cứu dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến phường Trấn Biên và sân bay Long Thành…

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM và Sở Tài chính Thành phố đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng Cái Mép Hạ thuộc khu bến Cái Mép tại phường Tân Phước, TP.HCM (trước sáp nhập là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

Dân sinh

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc

Tiêu điểm

2

VietnamPrintPack 2025: Triển lãm hàng đầu về máy móc ngành in ấn và bao bì

Thị trường

3

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao trước năm 2045

Đầu tư

4

80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới

Đầu tư

5

Huế sắp có thêm hai dự án dịch vụ - thương mại trọng điểm

Dự án

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: