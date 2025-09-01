Huế sắp có thêm hai dự án dịch vụ - thương mại trọng điểm
Nguyễn Thuấn
01/09/2025, 06:00
Ngày 31/8, tại thành phố Huế, hai dự án dịch vụ - thương mại - du lịch lớn đã được giới thiệu và khởi công, hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn mới cho trung tâm đô thị, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách.
Quảng trường Thời đại – Huế Times Square được giới thiệu tại số 05 Lê Lợi,
do Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư. Đây là một trong
những công trình dịch vụ, thương mại, giải trí trọng điểm, được kỳ vọng trở
thành biểu tượng mới của sự đổi mới, năng động và hội nhập của thành phố Huế.
Dự án Huế Times Square được quy hoạch trên diện tích hơn 8.300m2, với kiến
trúc do các chuyên gia Singapore thiết kế. Theo đại diện chủ đầu tư, dự án mang
khát vọng trở thành biểu tượng kiến trúc và văn hóa của Huế, là tổ hợp sự kiện
- giải trí - ẩm thực cao cấp, nơi hội tụ nhiều tiện ích hiện đại.
Các hạng mục của công trình bao gồm: trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn,
nhà hàng tiệc cưới sang trọng, nhà hàng cơm Việt mang đậm hồn ẩm thực dân tộc,
không gian cà phê tinh tế, cùng sân khấu trình diễn âm nhạc - thời trang - nghệ
thuật.
Phát biểu tại lễ giới thiệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý
Phương cho rằng công trình có vị trí trung tâm, nằm bên bờ sông Hương – biểu tượng
của Huế, không chỉ mang lại diện mạo mới cho đô thị mà còn góp phần nâng tầm dịch
vụ thương mại, du lịch. “Dự án kết hợp hài hòa giữa bảo tồn cảnh quan và phát
triển hạ tầng dịch vụ chất lượng cao, góp phần xây dựng Huế trở thành điểm đến
chất lượng - đẳng cấp - khác biệt”, ông Phương nhấn mạnh.
Thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để dự án được vận hành
hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và du khách, qua
đó đóng góp cho tiến trình xây dựng Huế trở thành thành phố di sản, văn hóa,
sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.
Cũng trong ngày 31/8, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại dịch vụ Phú
Xuân tổ chức lễ khởi công dự án thương mại dịch vụ tại số 42 Phan Chu Trinh
(Khách sạn The Moonlit Hue).
Dự án có diện tích xây dựng hơn 1.377m2, quy mô 4 tầng với khoảng 30-50
phòng, chiều cao không quá 18m, thuộc cấp công trình III. Công trình được quy
hoạch thành tổ hợp siêu thị, nhà hàng, khách sạn, hướng tới bổ sung hạ tầng
thương mại - du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và du khách.
Theo ông Cao Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Phú Xuân, công
trình sẽ được đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ, tạo điểm nhấn kiến trúc cho cảnh
quan hai bên bờ sông An Cựu và trục đường Điện Biên Phủ, đồng thời quảng bá
hình ảnh Huế, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý
Phương cho biết trong bối cảnh Huế vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung
ương, lượng khách du lịch tăng mạnh nhưng cơ sở lưu trú cao cấp còn hạn chế. Việc
triển khai dự án The Moonlit Hue cùng nhiều dự án dịch vụ, thương mại khác sẽ bổ
sung nguồn cung lưu trú, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, nâng cao trải
nghiệm, đồng thời thúc đẩy kinh tế - du lịch phát triển bền vững.
Lãnh đạo thành phố khẳng định chính quyền sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối
đa để các dự án thương mại, dịch vụ được hoàn thành đúng tiến độ, vận hành hiệu
quả, trở thành những công trình tiêu biểu góp phần xây dựng hình ảnh Huế năng động,
hội nhập, xứng tầm trung tâm văn hóa - du lịch của khu vực và cả nước.
Thành phố Huế dự tính đầu tư 1.000 tỷ đồng chỉnh trang khu vực Cồn Hến
Huế sắp có thêm hai dự án dịch vụ - thương mại trọng điểm
Ngày 31/8, tại thành phố Huế, hai dự án dịch vụ - thương mại - du lịch lớn đã được giới thiệu và khởi công, hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn mới cho trung tâm đô thị, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách.
Thủ tướng giao 442ha biển xã Vạn Tường cho doanh nghiệp sử dụng
Khu vực biển vừa được Thủ tướng giao cho doanh nghiệp sử dụng thuộc xã Vạn Tường, có tổng diện tích 442ha, giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ cụ thể, độ sâu tối đa là 40m…
Thanh Hóa khởi công dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN hơn 5.100 tỷ đồng
Với mục tiêu sản xuất khoảng 170 triệu sản phẩm gốm sứ mỗi năm, dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam được triển khai với quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, hứa hẹn tạo điểm nhấn mới cho ngành công nghiệp Thanh Hóa...
Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành
UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư muốn nghiên cứu dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến phường Trấn Biên và sân bay Long Thành…
Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM
Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM và Sở Tài chính Thành phố đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng Cái Mép Hạ thuộc khu bến Cái Mép tại phường Tân Phước, TP.HCM (trước sáp nhập là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: