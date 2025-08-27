Thành phố Huế dự tính đầu tư 1.000 tỷ đồng chỉnh trang khu vực Cồn Hến

Dự án chỉnh trang khu vực Cồn Hến nhằm gia cố bằng kè chống sạt lở bờ sông Hương, khơi thông và bảo vệ hành lang thoát lũ, mở rộng mặt thoáng lòng sông, hạn chế thiệt hại sạt lở bờ sông vào mùa mưa lũ; chỉnh trang bờ sông, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, làm điểm nhấn trên sông Hương thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm môi trường sống văn minh hiện đại cho người dân vùng hưởng lợi...

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu vực I (Ban quản lý) cho biết vừa có tờ trình gửi Sở Tài chính Thành phố Huế đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu vực Cồn Hến, phường Vỹ Dạ, với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng.

Cồn Hến là dải đất bồi giữa dòng sông Hương, chia sông Hương làm 2 nhánh xuôi về Bao Vinh. Nơi đây xưa có tên là xứ Trung Lưu Cồn Cạn lớn, thuộc tổng Phú Xuân (nay là phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế), phân biệt với các Cồn Cạn nhỏ xung quanh.

Mục tiêu của dự án nhằm gia cố bằng kè chống sạt lở bờ sông Hương, khơi thông và bảo vệ hành lang thoát lũ, mở rộng mặt thoáng lòng sông, hạn chế thiệt hại sạt lở bờ sông vào mùa mưa lũ. Đồng thời, dự án giúp chỉnh trang bờ sông, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, làm điểm nhấn trên sông Hương thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm môi trường sống văn minh hiện đại cho người dân vùng hưởng lợi.

Dự án xây dựng tuyến kè để gia cố bảo vệ bao quanh Cồn Hến với tổng chiều dài khoảng 3,2 km trên tuyến bố trí các bến nước phục vụ sinh hoạt của người dân và hạng mục cửa ra cống thoát nước; xây dựng tuyến đường bao quanh dài khoảng 2,5 km, chỉnh trang bờ sông, trồng cỏ, cây xanh, điện chiếu sáng, đường đi dạo, tiểu cảnh… dọc bờ sông; đầu tư trục đường Ưng Bình có chiều dài 188 m.

Cụ thể, dự án chỉnh trang Cồn Hến thuộc nhóm B, có tổng kinh phí đầu tư riêng phần đường chừng 925 tỷ đồng (chưa tính Cầu Phú Lưu); trong đó phần đền bù hơn 445 tỷ đồng; diện tích sử dụng đất 8,2 ha. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm, kể từ năm 2026.

Công trình gồm 4 hạng mục, bao gồm: Xây bờ kè bê tông đúc sẵn dài 3,2 km; xây tuyến đường bộ trên đỉnh kè bao quanh Cồn dài 2,5 km, mặt cắt ngang 9 m, lòng đường 6 m; chỉnh trang bờ sông bao gồm trồng cỏ, cây xanh, điện chiếu sáng, đường đi dạo, tiểu cảnh, bãi đổ xe; xây trục đường chính Ưng Bình dài 188 m, lộ giới đường rộng 16 m…

Dự kiến có khoảng 6,25 ha diện tích đất nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó diện tích thu hồi khoảng 3,72 ha. Số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 267 hộ, trong đó khoảng 178 hộ chính phải di dời tái định cư. Ngoài ra, có khoảng 150 lô cho các hộ phụ cần phải bố trí tái định cư.

Ủy ban nhân dân Thành phố Huế cũng giao trách nhiệm cho Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông Thành phố Huế phối hợp với các đơn vị liên quan lập báo cáo đề xuất, thẩm định, thiết kế xây dựng mới cầu Phú Lưu, là cây cầu duy nhất nối Cồn Hến với bên ngoài. Cầu này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1967, hiện trạng cầu tạm bằng sắt, rộng 3 m, chỉ bảo đảm cho xe 2 bánh và xe có trọng tải nhỏ dưới 2 tấn.

Trước đó, ngày 21/7/2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Huế đã có Công văn số 9621/UBND-XDCB giao trách nhiệm cho các ban quản lý dự án và sở, ngành liên quan thẩm định, thiết kế, bố trí vốn đầu tư, chỉnh trang nhiều hạng mục ở Cồn Hến, phường Vỹ Dạ giai đoạn 2026 - 2030, xứng tầm là điểm du lịch đặc trưng của cố đô Huế.