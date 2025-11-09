Huế thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng sau đợt mưa lũ lịch sử

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Nguyễn Thuấn
09/11/2025, 20:29
Đợt mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố Huế, với tổng mức ước tính hơn 3.270 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực thủy lợi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thiệt hại hơn 1.778 tỷ đồng.
Trên toàn địa bàn, hơn 600 ha ngô và rau màu, 255 ha cây ăn quả cùng 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hại. Gần 70 ha ruộng bị sạt lở, bùn đất bồi lấp; 326 tấn giống lúa bị ngập úng. Khoảng 280 ha rừng bị đổ ngã, riêng khu vực Phú Bài chiếm tới 157 ha. Thiệt hại vật nuôi được ghi nhận gồm 6 con trâu, 50 bò, 149 lợn và hơn 13.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Hệ thống thủy lợi, đê kè và bờ biển nhiều nơi hư hỏng nặng. Các đoạn bờ biển Thuận An, Vinh Lộc bị xói lở sâu từ 50–70 m; hơn 10 km bờ sông Hương, sông Bồ, Ô Lâu sạt lở nghiêm trọng. Một số hồ, đập lớn như Thủy Yên, Nam Giảng, Hòa Mỹ, Thiềm Cát xuất hiện tình trạng sạt trượt; hàng loạt kênh mương, trạm bơm bị hư hại.
Giao thông chịu ảnh hưởng nặng với nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, cầu cống hư hỏng. Riêng chi phí khắc phục bước đầu do Sở Xây dựng quản lý đã lên tới hơn 134 tỷ đồng. Toàn thành phố ghi nhận 11 sự cố nguồn nước, 7 sự cố điện và 3 tuyến cáp quang bị đứt, gây gián đoạn liên lạc. Ngành điện thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng là doanh thu giảm do phải ngắt điện cho hơn 200.000 hộ dân vùng ngập.
Trong lĩnh vực thủy sản, khoảng 6.000 ha ao hồ nuôi trồng và hơn 8.300 lồng cá bị ngập, khiến gần 58 tấn cá thương phẩm và 60.000 con cá giống bị mất trắng. Nhiều vùng nuôi trồng tập trung tại Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy bị hư hại gần như hoàn toàn.
Mưa lũ cũng khiến học sinh tại nhiều nơi phải nghỉ học gần hai tuần. Đến nay, hơn 500/569 trường học trên địa bàn đã dọn bùn đất, khử khuẩn và tổ chức dạy học trở lại; 23 trường vẫn duy trì hình thức học trực tuyến. Các lực lượng quân đội, công an, đoàn thể và người dân được huy động tổng vệ sinh môi trường, hỗ trợ trường lớp vùng thấp trũng sớm ổn định hoạt động.
Ngày 9/11, Ủy ban nhân dân thành phố Huế phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, huy động toàn dân ra quân tổng dọn rác thải, khắc phục ô nhiễm môi trường sau mưa lũ, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.
Đến nay, thành phố Huế đã tiếp nhận tổng kinh phí hỗ trợ hơn 382 tỷ đồng, trong đó có hơn 132 tỷ đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và 250 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để phục vụ công tác khẩn cấp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Bên cạnh nguồn ngân sách, nhiều tổ chức, đơn vị, địa phương trong và ngoài nước cũng gửi hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân vùng lũ. Đáng chú ý, Chính phủ Nga đã hỗ trợ Huế lô hàng hơn 29 tấn gồm các vật tư, hàng hóa phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai.
Những nỗ lực chung tay từ các cấp, các ngành và cộng đồng quốc tế đang góp phần giúp Huế sớm vượt qua thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử này.
Trước tình hình mưa lũ, ngập úng gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định đã xây dựng các quy hoạch, đề án tổng thể và huy động đồng bộ bốn nguồn lực để ứng phó hiệu quả. Đồng thời, Bộ triển khai thực hiện Kết luận số 98 của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả bão, lũ.
Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết về cơ chế đặc thù, trình Chính phủ để triển khai vận hành hoạt động của cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đúng thủ tục pháp lý...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 288/2025/NĐ-CP quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động sản xuất, khai thác và sử dụng loại hình phương tiện bay đặc thù đang phát triển nhanh tại Việt Nam...
Thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) rực sắc vàng mùa lúa chín đã trở thành tâm điểm của Lễ hội Mùa vàng 2025. Trong không khí trang trọng, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được công bố danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” - một dấu mốc khẳng định vẻ đẹp, bản sắc và sức hút đặc biệt của vùng đất cách mạng…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: