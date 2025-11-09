Huế thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng sau đợt mưa lũ lịch sử

Đợt mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố Huế, với tổng mức ước tính hơn 3.270 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực thủy lợi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thiệt hại hơn 1.778 tỷ đồng.

Trên toàn địa bàn, hơn 600 ha ngô và rau màu, 255 ha cây ăn quả cùng 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hại. Gần 70 ha ruộng bị sạt lở, bùn đất bồi lấp; 326 tấn giống lúa bị ngập úng. Khoảng 280 ha rừng bị đổ ngã, riêng khu vực Phú Bài chiếm tới 157 ha. Thiệt hại vật nuôi được ghi nhận gồm 6 con trâu, 50 bò, 149 lợn và hơn 13.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hệ thống thủy lợi, đê kè và bờ biển nhiều nơi hư hỏng nặng. Các đoạn bờ biển Thuận An, Vinh Lộc bị xói lở sâu từ 50–70 m; hơn 10 km bờ sông Hương, sông Bồ, Ô Lâu sạt lở nghiêm trọng. Một số hồ, đập lớn như Thủy Yên, Nam Giảng, Hòa Mỹ, Thiềm Cát xuất hiện tình trạng sạt trượt; hàng loạt kênh mương, trạm bơm bị hư hại.

Tuyến đường vào thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng

Giao thông chịu ảnh hưởng nặng với nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, cầu cống hư hỏng. Riêng chi phí khắc phục bước đầu do Sở Xây dựng quản lý đã lên tới hơn 134 tỷ đồng. Toàn thành phố ghi nhận 11 sự cố nguồn nước, 7 sự cố điện và 3 tuyến cáp quang bị đứt, gây gián đoạn liên lạc. Ngành điện thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng là doanh thu giảm do phải ngắt điện cho hơn 200.000 hộ dân vùng ngập.

Trong lĩnh vực thủy sản, khoảng 6.000 ha ao hồ nuôi trồng và hơn 8.300 lồng cá bị ngập, khiến gần 58 tấn cá thương phẩm và 60.000 con cá giống bị mất trắng. Nhiều vùng nuôi trồng tập trung tại Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy bị hư hại gần như hoàn toàn.

Người dân Huế chống chọi với đợt mưa lũ lịch sử

Mưa lũ cũng khiến học sinh tại nhiều nơi phải nghỉ học gần hai tuần. Đến nay, hơn 500/569 trường học trên địa bàn đã dọn bùn đất, khử khuẩn và tổ chức dạy học trở lại; 23 trường vẫn duy trì hình thức học trực tuyến. Các lực lượng quân đội, công an, đoàn thể và người dân được huy động tổng vệ sinh môi trường, hỗ trợ trường lớp vùng thấp trũng sớm ổn định hoạt động.

Ngày 9/11, Ủy ban nhân dân thành phố Huế phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, huy động toàn dân ra quân tổng dọn rác thải, khắc phục ô nhiễm môi trường sau mưa lũ, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Ngày 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao hỗ trợ số tiền 100 tỷ và 200 tấn gạo hỗ trợ, khắc phục hậu quả bão, lũ cho thành phố Huế

Đến nay, thành phố Huế đã tiếp nhận tổng kinh phí hỗ trợ hơn 382 tỷ đồng, trong đó có hơn 132 tỷ đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và 250 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để phục vụ công tác khẩn cấp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh nguồn ngân sách, nhiều tổ chức, đơn vị, địa phương trong và ngoài nước cũng gửi hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân vùng lũ. Đáng chú ý, Chính phủ Nga đã hỗ trợ Huế lô hàng hơn 29 tấn gồm các vật tư, hàng hóa phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai.

Những nỗ lực chung tay từ các cấp, các ngành và cộng đồng quốc tế đang góp phần giúp Huế sớm vượt qua thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử này.