Thứ Hai, 03/11/2025

Trang chủ Dân sinh

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, có khả năng gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị

Hoàng Anh

03/11/2025, 13:20

Dự báo từ sáng ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực Tp.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp…

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng.
Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng.

Sáng 3/11/2025, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát tin dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng.

Trong bản tin phát lúc 9 giờ sáng 3/11, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm qua và sáng nay (03/11), khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Tp. Huế- Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 02/11 đến 08 giờ ngày 03/11 cục bộ có nơi trên 240mm như: trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 242.0mm, trạm Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 270.0mm, trạm Thăng Bình (Tp. Đà Nẵng) 376.2mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Ở khu vực Tp.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng) ngập nặng sau cơn mưa lớn. Ảnh: Ngọc Trường
Đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng) ngập nặng sau cơn mưa lớn. Ảnh: Ngọc Trường

Ngoài ra, trong ngày và đêm 03/11, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đêm 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Từ ngày 05/11 đến sáng 06/11 mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng cấp 2.

Theo dự báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cũng trong sáng ngày 3/11, Trung tâm đã phát tin lũ khẩn cấp trên sông Bồ, sông Hương, sông Vũ Gia- Thu Bồn; đồng thời cảnh báo lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi.

Theo tin phát lúc 9 giờ sáng ngày 3/11 dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia– Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia- Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao từ báo động 3 đến trên báo động 3

Từ ngày 03/11 đến ngày 05/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2- báo động 3, có sông trên báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Trung tâm cảnh báo tác động của lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. 

Khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, chuẩn bị ứng phó với bão số 13

11:56, 03/11/2025

Khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, chuẩn bị ứng phó với bão số 13

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ

10:57, 03/11/2025

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ

Thiệt hại nặng do mưa lũ, Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ hỗ trợ 800 tỷ đồng

14:23, 01/11/2025

Thiệt hại nặng do mưa lũ, Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ hỗ trợ 800 tỷ đồng

cảnh báo lũ quét sạt lở đất cảnh báo mưa Đà Nẵng dự báo thời tiết ngày hôm nay huế lũ lụt lũ trên sông Hương mưa lớn ngập úng Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo học sinh, sinh viên cảnh giác để tránh bị

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo học sinh, sinh viên cảnh giác để tránh bị "bắt cóc online"

Nắm bắt được tâm lý muốn xuất ngoại du học của giới trẻ, các đối tượng đã dựng lên các kịch bản lừa đảo tinh vi từng bước dẫn dụ, đe dọa sau đó tiến hành "bắt cóc online" nạn nhân để chiếm đoạt tài sản...

Ninh Bình chi 31 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức đi làm xa

Ninh Bình chi 31 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức đi làm xa

Ninh Bình sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại cho cán bộ, công chức đi làm xa trên 25km bằng tiền mặt, với mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 31 tỷ đồng...

Khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, chuẩn bị ứng phó với bão số 13

Khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, chuẩn bị ứng phó với bão số 13

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên ta, mưa lũ từ ngày 25/10 đến sáng ngày 3/11/2025, đã khiến 42 người chết, mất tích. Trong đó: 37 người chết (Quảng Trị 7, Huế 15, Đà Nẵng 12, Lâm Đồng 03); hiện vẫn còn 5 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 4).

Hải Phòng chuyển các ban quản lý khu vực về phường xã

Hải Phòng chuyển các ban quản lý khu vực về phường xã

Hải Phòng sẽ điều chuyển 25 ban quản lý dự án khu vực về trực thuộc UBND các xã phường…

TP.Hồ Chí Minh kiến nghị nhiều vấn đề nóng về y tế

TP.Hồ Chí Minh kiến nghị nhiều vấn đề nóng về y tế

Đại diện Sở Y tế Thành phố đề xuất Bộ Y tế tiếp tục phân cấp cấp phép nhập khẩu thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt sau 01/7/2025. Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn để Thành phố giải quyết chi phí vượt dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2023 và năm 2024...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Thế giới

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Thế giới

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

1

Tiền đang rút khỏi nhóm vốn hóa lớn Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản

Chứng khoán

2

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ

Tiêu điểm

3

Hải Phòng chuyển các ban quản lý khu vực về phường xã

Đầu tư

4

Câu lạc bộ tư nhân: Cánh cổng dẫn đến giới siêu giàu châu Á?

Tiêu & Dùng

5

Lo thừa dầu, OPEC+ ngừng tăng sản lượng từ năm tới

Thế giới

