Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, có khả năng gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị

Dự báo từ sáng ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực Tp.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp…
Sáng 3/11/2025, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát tin dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng.
Trong bản tin phát lúc 9 giờ sáng 3/11, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm qua và sáng nay (03/11), khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Tp. Huế- Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to.
Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 02/11 đến 08 giờ ngày 03/11 cục bộ có nơi trên 240mm như: trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 242.0mm, trạm Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 270.0mm, trạm Thăng Bình (Tp. Đà Nẵng) 376.2mm,…
Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Ở khu vực Tp.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).
Ngoài ra, trong ngày và đêm 03/11, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).
Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đêm 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Từ ngày 05/11 đến sáng 06/11 mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng cấp 2.
Theo dự báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Cũng trong sáng ngày 3/11, Trung tâm đã phát tin lũ khẩn cấp trên sông Bồ, sông Hương, sông Vũ Gia- Thu Bồn; đồng thời cảnh báo lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi.
Theo tin phát lúc 9 giờ sáng ngày 3/11 dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia– Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia- Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao từ báo động 3 đến trên báo động 3
Từ ngày 03/11 đến ngày 05/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2- báo động 3, có sông trên báo động 3.
Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
Trung tâm cảnh báo tác động của lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.
Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.
Nắm bắt được tâm lý muốn xuất ngoại du học của giới trẻ, các đối tượng đã dựng lên các kịch bản lừa đảo tinh vi từng bước dẫn dụ, đe dọa sau đó tiến hành "bắt cóc online" nạn nhân để chiếm đoạt tài sản...
Ninh Bình sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại cho cán bộ, công chức đi làm xa trên 25km bằng tiền mặt, với mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 31 tỷ đồng...
Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên ta, mưa lũ từ ngày 25/10 đến sáng ngày 3/11/2025, đã khiến 42 người chết, mất tích. Trong đó: 37 người chết (Quảng Trị 7, Huế 15, Đà Nẵng 12, Lâm Đồng 03); hiện vẫn còn 5 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 4).
Hải Phòng sẽ điều chuyển 25 ban quản lý dự án khu vực về trực thuộc UBND các xã phường…
Đại diện Sở Y tế Thành phố đề xuất Bộ Y tế tiếp tục phân cấp cấp phép nhập khẩu thuốc cho nhu cầu điều trị đặc biệt sau 01/7/2025. Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn để Thành phố giải quyết chi phí vượt dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2023 và năm 2024...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: