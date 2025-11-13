Huế thúc đẩy dự án đầu tư xây dựng hai bến cảng mới hơn 6.500 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Nguyễn Thuấn
13/11/2025, 09:59
UBND thành phố Huế vừa gửi văn bản đến Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, cho ý kiến về hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến số 1 và Bến số 2 thuộc Khu bến Phong Điền, làm cơ sở để hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật...
Dự án đầu tư xây dựng Bến số 1 thuộc Khu bến Phong Điền được thực hiện tại phường Phong Phú, có tổng vốn đầu tư khoảng 1.950 tỷ đồng và được chia thành hai giai đoạn.
Ở giai đoạn 1 (2026–2030), dự án đầu tư xây dựng hai cầu cảng dài tổng cộng 340m (mỗi cầu 170m), kết cấu dạng sàn công nghệ kết hợp trụ neo. Cầu số 1 có khả năng tiếp nhận tàu đến 10.000 tấn, cầu số 2 tiếp nhận tàu 5.000 tấn, đồng thời có khu neo chuyển tải tạm thời cho tàu 50.000 tấn.
Các hạng mục quan trọng của dự án gồm: nạo vét khu nước trước bến, vũng quay tàu và luồng tàu; thiết lập vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch; xây dựng cầu dẫn, đường dẫn nối bờ dài 661m, khu hậu phương cảng, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự kiến công suất khai thác giai đoạn này đạt khoảng 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Đến giai đoạn 2 (2031–2035), tùy theo nhu cầu tăng trưởng hàng hóa, dự án sẽ đầu tư thêm cầu cảng số 3 và số 4 dài tổng cộng 560m, có thể tiếp nhận tàu đến 50.000 tấn. Cùng với đó là việc xây dựng đê chắn sóng dài 850m, hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, giúp cảng đạt công suất thiết kế khoảng 5,4 triệu tấn/năm.
Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1 và dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trước quý IV/2035.
Giữa tháng 7/2025, nhóm nhà đầu tư gồm 4 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương, Công ty Cổ phần Stavian VP, Công ty Cổ phần VP Silica và Công ty Cổ phần Liên danh Cảng quốc tế Mỹ Thủy đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến số 1.
Cũng nằm tại phường Phong Phú, Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 có tổng vốn đầu tư khoảng 4.495 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn, với quy mô và công suất lớn hơn, hướng đến hình thành khu cảng tổng hợp, phục vụ vận tải hàng hóa quy mô vùng.
Ở giai đoạn 1 (2026–2030), dự án đầu tư bốn cầu cảng (số 1, 2, 3, 4) với tổng chiều dài 820m, dạng cầu tàu cập hai phía, kết hợp trụ neo. Cầu số 1 và 2 có thể tiếp nhận tàu đến 10.000 tấn; cầu số 3 và 4 tiếp nhận tàu 50.000 tấn, kèm khu neo chuyển tải tạm thời cho tàu cùng trọng tải.
Các hạng mục kèm theo gồm nạo vét khu nước trước bến, vũng quay tàu, luồng tàu; thiết lập vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch; xây dựng cầu dẫn, đường dẫn nối bờ dài 741m, khu hậu phương, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Công suất khai thác ở giai đoạn này đạt khoảng 5,16 triệu tấn/năm.
Bước sang giai đoạn 2 (2031–2035), dự án sẽ tiếp tục đầu tư thêm bốn cầu cảng (số 5, 6, 7, 8) dài 950m, tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 tấn, cùng hệ thống đê chắn sóng dài 1.000m. Khi hoàn thành, toàn khu bến có 8 cầu cảng với tổng chiều dài 1.720m, công suất thiết kế đạt khoảng 10,32 triệu tấn/năm.
Tương tự Bến số 1, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành và vận hành toàn bộ trước quý IV/2035.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 4/11/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 15.974,8 ty đồng, bằng 63,8% kế hoạch năm.
Giai đoạn 2021–2025 khép lại với nhiều biến động chưa từng có, nhưng cũng là quãng thời gian Việt Nam khẳng định bản lĩnh vượt khó, duy trì ổn định vĩ mô và đạt nhiều kết quả toàn diện. Tọa đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Chống chịu và bứt phá” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đã nhìn lại chặng đường đặc biệt này.
Dự án Phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch thực hiện có tổng mức đầu tư 3.899 tỷ đồng, được triển khai đầu tư theo phương thức đầu tư công...
Không chỉ là một triển lãm thương mại, Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về Công nghiệp đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT & CONS 2025) còn là “diễn đàn chiến lược” của ngành đường sắt Việt Nam, nơi các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính cùng trao đổi, hiến kế và tìm kiếm mô hình hợp tác đầu tư khả thi...
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh các doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nâng cao vai trò của mình đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: