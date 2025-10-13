Huế tìm nhà đầu tư cho hai khu công nghiệp gần 3.800 tỷ đồng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Hai khu công nghiệp mới này đều có quy mô sử dụng đất hơn 200 ha và được xây dựng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, một trong những khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam, đóng vai trò kết nối giao thương quốc tế, thúc đẩy xuất nhập khẩu và phát triển công nghiệp...

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp Thành phố Huế đã thông báo mời gọi đầu tư đối với hai dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Hai dự án gồm: Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 1 Chân Mây và Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 2 Chân Mây, đều được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu kinh tế ven biển này.

Cụ thể, dự án Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 1 Chân Mây có quy mô sử dụng đất gần 239 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng. Trong tổng diện tích này, 2 ha đất được bố trí dành riêng cho việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững; phần diện tích còn lại được sử dụng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho khu công nghiệp và khu phi thuế quan.

Dự án được yêu cầu tuân thủ đầy đủ các chỉ tiêu quy hoạch chung của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cũng như quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp - Khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tương tự, dự án Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 2 Chân Mây có quy mô sử dụng đất khoảng 268 ha, với tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Các tiêu chí về quy mô kiến trúc, chỉ tiêu quy hoạch, cơ cấu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và tiến độ triển khai của dự án này đều được áp dụng tương tự như đối với dự án số 1.

Cả hai dự án đều đặt ra yêu cầu đối với nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư, đồng thời hoàn thành dự án trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được bàn giao đất.

Đến nay, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đã thu hút 55 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 97.000 tỷ đồng, trong đó, 15 dự án FDI với tổng vốn hơn 56.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch chung đến 2045, Chân Mây – Lăng Cô được định hướng là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đầu mối giao thông quốc gia và quốc tế.

Trước đó, Ban quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp TP. Huế đã công bố Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Phi thuế quan Chân Mây theo Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc điều chỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan trên cơ sở phát huy tối đa các lợi thế và tiềm năng của khu vực; xây dựng đồng bộ mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp và phi thuế quan hoàn chỉnh và khớp nối với hạ tầng kỹ thuật của khu kinh tế Chân Mây -Lăng Cô và các vùng lân cận