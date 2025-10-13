Thứ Hai, 13/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Huế tìm nhà đầu tư cho hai khu công nghiệp gần 3.800 tỷ đồng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Gia Huy

13/10/2025, 13:33

Hai khu công nghiệp mới này đều có quy mô sử dụng đất hơn 200 ha và được xây dựng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, một trong những khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam, đóng vai trò kết nối giao thương quốc tế, thúc đẩy xuất nhập khẩu và phát triển công nghiệp...

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp Thành phố Huế đã thông báo mời gọi đầu tư đối với hai dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Hai dự án gồm: Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 1 Chân Mây và Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 2 Chân Mây, đều được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu kinh tế ven biển này.

Cụ thể, dự án Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 1 Chân Mây có quy mô sử dụng đất gần 239 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng. Trong tổng diện tích này, 2 ha đất được bố trí dành riêng cho việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững; phần diện tích còn lại được sử dụng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho khu công nghiệp và khu phi thuế quan.

Dự án được yêu cầu tuân thủ đầy đủ các chỉ tiêu quy hoạch chung của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cũng như quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp - Khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tương tự, dự án Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 2 Chân Mây có quy mô sử dụng đất khoảng 268 ha, với tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Các tiêu chí về quy mô kiến trúc, chỉ tiêu quy hoạch, cơ cấu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và tiến độ triển khai của dự án này đều được áp dụng tương tự như đối với dự án số 1.

Cả hai dự án đều đặt ra yêu cầu đối với nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư, đồng thời hoàn thành dự án trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được bàn giao đất.

Đến nay, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đã thu hút 55 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 97.000 tỷ đồng, trong đó, 15 dự án FDI với tổng vốn hơn 56.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch chung đến 2045, Chân Mây – Lăng Cô được định hướng là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đầu mối giao thông quốc gia và quốc tế. 

Trước đó, Ban quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp TP. Huế đã công bố Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Phi thuế quan Chân Mây theo Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc điều chỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan trên cơ sở phát huy tối đa các lợi thế và tiềm năng của khu vực; xây dựng đồng bộ mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp và phi thuế quan hoàn chỉnh và khớp nối với hạ tầng kỹ thuật của khu kinh tế Chân Mây -Lăng Cô và các vùng lân cận

Huế kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng

16:07, 26/09/2025

Huế kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng

Huế đạt mức tăng trưởng GRDP cao nhất nhiều năm

09:21, 26/09/2025

Huế đạt mức tăng trưởng GRDP cao nhất nhiều năm

Huế đề xuất đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng cầu Vĩnh Tu vượt phá Tam Giang

07:08, 19/09/2025

Huế đề xuất đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng cầu Vĩnh Tu vượt phá Tam Giang

Từ khóa:

đầu tư huế Huế kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp khu công nghiệp Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Đọc thêm

Từ kinh tế 9 tháng nhìn tới cả năm 2025

Từ kinh tế 9 tháng nhìn tới cả năm 2025

Trong 9 tháng năm 2025, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi ổn định, với GDP ước tăng 7,84% so với cùng kỳ năm 2024, lạm phát cơ bản duy trì thấp...

Đề xuất sớm đầu tư, nâng cấp sân bay quốc tế Cần Thơ

Đề xuất sớm đầu tư, nâng cấp sân bay quốc tế Cần Thơ

UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng sớm chấp thuận đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng, thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm logistics hàng không khu vực…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025 phát hành ngày 13/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đà Nẵng thành lập hai Tổ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt cao tốc

Đà Nẵng thành lập hai Tổ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt cao tốc

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 1877/QĐ-UBND về việc thành lập 2 Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố.

Triển khai cơ chế đặc thù phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM

Triển khai cơ chế đặc thù phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM

Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cử tri kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, Bộ Nội vụ nói gì?

Dân sinh

2

Liên minh Kinh tế tầm thấp ra mắt, tập hợp sức mạnh để tham gia thị trường 700 tỷ USD

Kinh tế số

3

Thị trường “xanh vỏ”, cổ phiếu giảm gấp đôi số tăng, khối ngoại rút ròng gần 930 tỷ

Chứng khoán

4

Xây dựng ngành sữa vì một nền nông nghiệp tự chủ

Thị trường

5

Hải Phòng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy