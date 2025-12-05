ADB hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Khoản hỗ trợ sẽ được trích từ Quỹ Ứng phó Thảm họa Châu Á - Thái Bình Dương (APDRF) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhằm cung cấp nguồn tài chính cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa thiên tai gây ra, trong đó có Việt Nam...

Ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) mới đây đã thông báo ADB sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp lên tới 2 triệu USD cho Việt Nam; 3 triệu USD cho Sri Lanka; 2 triệu USD cho Thái Lan; theo yêu cầu hỗ trợ từ các chính phủ.

Các khoản hỗ trợ này được trích từ Quỹ Ứng phó Thảm họa Châu Á - Thái Bình Dương (APDRF) của ADB và sẽ là nguồn tài chính nhanh chóng cho các quốc gia thành viên đang phát triển nhằm mục đích hỗ trợ người dân ngay sau các thảm họa lớn do thiên tai gây ra.

Đặc biệt, khoản hỗ trợ mới này của ADB sẽ góp phần quan trọng giúp các địa phương tại Việt Nam, cũng như ở Sri Lanka và Thái Lan, khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra trong thời gian vừa qua. Đây là nguồn lực cần thiết nhằm hỗ trợ các quốc gia tăng cường khả năng ứng phó, phục hồi và tái thiết sau các hiện tượng thời tiết cực đoan đang có xu hướng gia tăng.

Thời gian gần đây, Việt Nam liên tục phải đối mặt với các đợt bão lớn và mưa kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng. Trong đó, nhiều địa phương tại khu vực miền Trung, đã và đang phải gánh chịu tổn thất đáng kể khi hàng loạt hộ dân mất nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng, hoạt động nuôi trồng và sản xuất bị đình trệ, ảnh hưởng tới sinh kế của hàng trăm nghìn người. Một số nơi còn ghi nhận thiệt hại về người, để lại hậu quả lớn đối với đời sống xã hội và kinh tế địa phương.

Vì vậy, với khoản hỗ trợ 2 triệu USD từ ADB dành cho Việt Nam, nguồn vốn này sẽ giúp chính quyền và người dân các vùng bị ảnh hưởng khẩn trương triển khai các hoạt động cứu trợ và phục hồi sau các đợt thiên tai gần đây, đồng thời giúp cộng đồng sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

Bày tỏ niềm thương tiếc trước những thiệt hại do trận lũ lụt tàn khốc gây ra trong thời gian vừa qua, ông Kanda nhấn mạnh Chính phủ và người dân của Việt Nam, Sri Lanka, và Thái Lan có thể yên tâm rằng ADB sẽ hỗ trợ các quốc gia nhan chóng ổn định và phục hồi cộng đồng bị ảnh hưởng sau thiệt hại.

“ADB sẽ nhanh chóng hợp tác chặt chẽ với các quốc gia để mang lại nơi trú ẩn an toàn, sự đồng hành và niềm hy vọng cho những người dân bị ảnh hưởng bởi những thảm họa khủng khiếp này”, ông Kanda khẳng định.