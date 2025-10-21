Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Singapore

Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều nhà đầu tư Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, dược phẩm và logistics cũng liên tục mở rộng hoạt động tại Hưng Yên, coi đây là một trong những điểm đến đầu tư tiềm năng hàng đầu khu vực miền Bắc...

Tại buổi làm việc gần đây với Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Makara Capital Partners (Singapore) cho biết liên danh nhà đầu tư hiện đang lập báo cáo đề xuất đầu tư Dự án Khu công nghiệp dược – sinh học tại tỉnh Hưng Yên, với quy mô khoảng 300 ha, dự kiến trình cơ quan chức năng vào tháng 1/2026.

Trước đó, vào đầu năm 2025, liên danh nhà đầu tư và UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp để triển khai một số dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ sạch, gồm: nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, nhà máy sản xuất thiết bị trạm sạc nhanh và tấm pin lưu trữ, cùng khu công nghiệp sản xuất hydrogen xanh.

Các nhà đầu tư bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh và các sở, ngành liên quan trong việc áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y dược, cũng như đầu tư hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh cho khu công nghiệp dược – sinh học, bao gồm hệ thống cảng cạn (ICD), trung tâm logistics chuyên biệt cho ngành dược, và khu đô thị vệ tinh khoảng 100 ha phục vụ chuyên gia và người lao động.

Về phía địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, các lĩnh vực mà liên danh Makara Capital Partners hướng tới như công nghiệp dược – sinh học và năng lượng xanh hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển nhanh, xanh và bền vững mà tỉnh Hưng Yên đang triển khai. Ông nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Singapore đến khảo sát và mở rộng hợp tác.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Hưng Yên hiện là một trong những địa phương miền Bắc thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong 9 tháng đầu năm nay, tỉnh xếp thứ 6 cả nước về thu hút vốn FDI, với tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 1,6 tỷ USD và 118 dự án mới, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước về giá trị vốn đầu tư.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Singapore khác cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào Hưng Yên, góp phần khẳng định sức hút của địa phương này đối với dòng vốn quốc tế.

Đầu tháng 10 vừa qua, một trong những doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics của Singapore là SPX Express (SPX) đã khởi công xây dựng Trung tâm phân loại hàng hoá lớn nhất Đông Nam Á của mình tại Hưng Yên. Hoạt động đầu tư mới này của SPX không chỉ minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Hưng Yên, mà còn thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư Singapore vào tiềm năng phát triển hạ tầng logistics và thương mại điện tử của tỉnh.

Trước đó, vào tháng 7, Tập đoàn Soilbuild International (Singapore) cũng đã chính thức khởi công Tổ hợp nhà xưởng Spectrum Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 60 triệu USD. Dự án cũng đánh dấu bước đi chiến lược của Soilbuild International trong việc mở rộng chuỗi cơ sở hạ tầng công nghiệp chất lượng cao tại Hưng Yên nói riêng và miền Bắc Việt Nam nói chung.