Aeon Việt Nam khánh thành cửa hàng mới tại Hưng Yên

Aeon Việt Nam vừa khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang tại Vincom Mega Mall Ocean City, Hưng Yên. Đây là điểm bán đầu tiên của Aeon tại tỉnh này và là cơ sở thứ 11 của tập đoàn tại Việt Nam...

Trung tâm mới có diện tích sàn hơn 7.550 m2, sử dụng khoảng 400 lao động, vận hành theo mô hình “một điểm đến” cho nhu cầu mua sắm thường nhật của cư dân khu vực phía Đông Hà Nội và vùng phụ cận. Việc khai trương đánh dấu bước mở rộng độ phủ của Aeon sang các khu đô thị vệ tinh, bên cạnh hệ thống đại trung tâm thương mại đã hiện diện ở Hà Nội và TP.HCM.

Ông Tezuka Daisuke, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết AEON Văn Giang là cửa hàng đầu tiên của tập đoàn khai trương trong một trung tâm thương mại thuộc Vingroup. Sự hợp tác này được kỳ vọng khai thác tốt hơn lưu lượng cư dân tại các khu đô thị mới, đồng thời phục vụ nhóm khách hàng trẻ và các gia đình có nhu cầu mua sắm gần nơi ở.

Theo ông Tezuka, Hưng Yên là khu vực có tiềm năng phát triển dân số mạnh, dự kiến có thể tăng gấp sáu lần đến năm 2030. Đây là cơ sở để Aeon đẩy mạnh mô hình bán lẻ gần khu dân cư, cung ứng đa dạng thực phẩm tươi sống, chế biến, hàng nhập khẩu độc quyền cùng các dòng sản phẩm cao cấp.

Sự kiện tại Văn Giang cũng phản ánh chiến lược của Aeon tại Việt Nam khi song song phát triển các trung tâm thương mại quy mô lớn, tập đoàn đồng thời mở rộng chuỗi cửa hàng quy mô vừa, tiếp cận gần hơn với đời sống thường nhật của cư dân đô thị.

Theo lãnh đạo của Aeon Việt Nam, hướng đi này giúp Aeon xây dựng mạng lưới điểm bán dày đặc hơn, từ nhu yếu phẩm, thực phẩm chế biến sẵn đến các cửa hàng chuyên doanh.

Tập đoàn đến từ Nhật Bản này hiện diện tại Việt Nam từ gần một thập kỷ qua với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD. Hệ sinh thái của Aeon không chỉ dừng ở bán lẻ, mà còn mở rộng sang tài chính và dịch vụ, vận hành 11 công ty thành viên. Hiện Aeon Việt Nam đứng thứ tư trong nhóm nhà bán lẻ lớn nhất tại thị trường, duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm.

Ông Tezuka cho biết tập đoàn đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô doanh thu gấp ba lần hiện tại, song hành với việc nâng cao biên lợi nhuận thông qua tối ưu vận hành, mở rộng độ phủ và gia tăng tỷ trọng sản phẩm – dịch vụ giá trị gia tăng.

Việt Nam được xác định tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của Aeon bên ngoài Nhật Bản, nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu gia tăng và hạ tầng thương mại hiện đại đang từng bước hoàn thiện.