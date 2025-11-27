IMF: Kinh tế Đức đối mặt rủi ro lớn nếu không cải cách

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 27/11/2025
Ngọc Trang
27/11/2025, 09:53
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Đức có nguy cơ tăng trưởng dưới tiềm năng và phải chật vật trong thời gian dài mới đạt được nhịp độ tăng trưởng đủ mạnh nếu không triển khai các biện pháp cải cách kinh tế quyết liệt...
Trong báo cáo tham vấn thường niên về kinh tế Đức công bố ngày 26/11, IMF dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đức sẽ tăng 1% trong năm 2025, nhỉnh hơn so với dự báo trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới hồi tháng 10 - và có thể đạt 1,5% vào năm 2027.
Tuy vậy, IMF nhấn mạnh rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu “hiện nghiêng về phía bất lợi”.
“Việc tăng đầu tư công được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng trung và dài hạn của Đức thông qua nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế, nhưng triển vọng tăng trưởng vẫn chịu nhiều sức ép. Nếu không có thêm các cải cách mạnh mẽ trong nước cũng như ở cấp Liên minh châu Âu (EU), Đức sẽ tiếp tục đối mặt triển vọng tăng trưởng trung hạn đầy thách thức”, IMF nhận định trong báo cáo.
Định chế có trụ sở tại Washington đánh giá triển vọng tăng trưởng của kinh tế Đức vẫn hạn chế, bất chấp làn sóng lạc quan hồi đầu năm rằng các gói kích thích tài khóa quy mô lớn có thể khơi dậy khẩu vị rủi ro của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ngay trong tháng này, các cố vấn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 xuống dưới 1%.
“Các rủi ro bên ngoài gồm căng thẳng địa chính trị gia tăng, xung đột thương mại leo thang và biến động giá hàng hóa, có thể làm gián đoạn nguồn cung đầu vào thiết yếu cho kinh tế Đức, đồng thời xói mòn niềm tin, hoạt động đầu tư và thương mại. Ở trong nước, tốc độ tăng năng suất thấp hơn kỳ vọng, việc triển khai kém hiệu quả các kế hoạch đầu tư công và tình trạng thiếu hụt lao động kéo dài có thể kìm hãm tăng trưởng dài hạn và làm gia tăng áp lực tài khóa”, IMF nhận xét.
IMF ghi nhận tác động tích cực từ đạo luật chi tiêu mang tính bước ngoặt do chính quyền ông Merz thúc đẩy, được thông qua khi ông nhậm chức hồi tháng 5, đồng thời nhấn mạnh “chính sách tài khóa có thể góp phần hỗ trợ tăng trưởng”. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo Berlin cần chi tiêu ngân sách một cách thận trọng và có trách nhiệm.
“Giới chức Đức cần bảo đảm rằng các nguồn lực tài khóa bổ sung từ cải cách cơ chế ‘phanh nợ công’ chủ yếu dành cho thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, như tăng đầu tư công và giảm thuế suất thu nhập biên hiệu dụng đang ở mức tương đối cao so với thu nhập, đồng thời dành cho các ưu tiên quốc gia như tăng chi tiêu quốc phòng”, báo cáo của IMF khuyến nghị.
IMF cũng khuyến nghị Đức tránh áp dụng các biện pháp vừa tốn kém ngân sách vừa kém hiệu quả, như giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho một số ngành cụ thể. Khuyến nghị này được cho là nhắm tới quyết định mới đây của Berlin về việc hạ thuế VAT đối với thực phẩm dùng tại nhà hàng từ 19% xuống 7% kể từ năm 2026.
IMF nhận định “tình trạng thủ tục hành chính rườm rà vẫn là rào cản đối với năng suất”, một điểm nghẽn lâu nay gây nhiều bức xúc tại Đức.
Những năm gần đây, kinh tế Đức liên tiếp chịu các cú sốc lớn. Cú sốc giá năng lượng giữa năm 2022, cộng với việc thắt chặt tiền tệ nhanh và mạnh để kiềm chế lạm phát, đã khiến nền kinh tế nước này suy giảm trong hai năm 2023-2024.
Từ cuối năm 2024, kinh tế Đức bắt đầu phục hồi khi tác động từ các cú sốc dần lắng xuống nhưng nhịp phục hồi bị kìm hãm bởi những lực cản mới liên quan đến thương mại, khiến GDP thực chỉ được dự báo tăng 0,2% trong năm 2025.
Bức tranh tăng trưởng ảm đạm những năm gần đây cũng phản ánh mức tăng năng suất cơ bản yếu, một phần do cải cách cơ cấu bị đình trệ kéo dài và cạnh tranh gay gắt hơn trên các thị trường xuất khẩu. Đà tăng trưởng yếu khiến thị trường lao động cũng suy yếu khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,9% từ mức 3% vào đầu năm 2023.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rachel Reeves ngày 26/11 công bố một kế hoạch ngân sách mới, với nội dung chính là tăng thu thuế thêm 26 tỷ bảng Anh, đã đẩy gánh nặng thế ở Anh lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Công ty bất động sản Trung Quốc China Vanke Co. đang đối mặt với rủi ro vỡ nợ ngày càng lớn. Diễn biến mới nhất ở Vanke đang có khả năng đẩy cuộc khủng hoảng bất động sản đã kéo dài 4 năm ở Trung Quốc lên một nấc mới...
Lần đầu tiên kể từ khi Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Nhân tài Toàn cầu (GTCI) được công bố năm 2013, Singapore vươn lên vị trí số một thế giới, vượt qua Thụy Sỹ - quốc gia đã thống trị bảng xếp hạng trong nhiều năm liền. Thành tích này phản ánh hệ sinh thái nhân tài đặc biệt vững mạnh của Singapore, nơi các chính sách phát triển kỹ năng, đổi mới, học tập suốt đời và khả năng thích ứng được duy trì liên tục. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thị trường lao động toàn cầu, bước ngoặt của Singapore mang ý nghĩa quan trọng đối với các nền kinh tế mới nổi.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (26/11), với cả ba chỉ số chính cùng ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp trước thềm nghỉ lễ Tạ ơn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: