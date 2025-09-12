IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác đầu tư hệ thống điện 110kV tại Tây Ninh

Một thỏa thuận hợp tác quan trọng vừa được ký kết giữa Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (IPD) và Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế trong lĩnh vực điện tại tỉnh Tây Ninh...

Ngày 10/9/2025 tại TP.HCM, IMG Phước Đông và EVNSPC đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư hạ tầng điện 110kV tại Khu công nghiệp Cảng Phước Đông, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng điện lực và khẳng định vị thế của khu công nghiệp này trong tiến trình công nghiệp hóa của tỉnh Tây Ninh.

HẠ TẦNG ĐIỆN TẠO ĐỘNG LỰC THU HÚT ĐẦU TƯ

Theo thỏa thuận, hệ thống điện 110kV được đầu tư sẽ bao gồm trạm biến áp 110/22kV Cầu Cảng Phước Đông với quy mô 4x63MVA và hệ thống đường dây đấu nối đồng bộ với tuyến 110kV Cần Đước - Gò Công. Dự kiến, EVNSPC sẽ đảm bảo cung cấp 120MVA vào tháng 1 năm 2027 và 200MVA vào tháng 6 năm 2027, đáp ứng kịp thời nhu cầu của Nhà máy luyện cán thép Hòa Phát Long An cùng các nhà đầu tư khác trong khu công nghiệp.

Việc đầu tư vào hệ thống điện 110kV không chỉ đơn thuần là một dự án năng lượng mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Tây Ninh.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, nhấn mạnh rằng sự hợp tác này sẽ tạo nền tảng vững chắc để KCN Cảng Phước Đông thu hút và tiếp nhận các nhà đầu tư chiến lược. Khu công nghiệp này không chỉ có Nhà máy luyện cán thép Hòa Phát Long An mà còn nhiều dự án quy mô lớn khác, góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực.

Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy Cần Đước được đánh giá là khu vực có khả năng đảm bảo nguồn điện tốt nhất cho doanh nghiệp. Điều này cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với hạ tầng điện lực tại khu vực này, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc đầu tư vào hạ tầng điện trong việc thu hút đầu tư.

HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG MỞ ĐƯỜNG CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Theo đại diện Công ty Cổ phần IMG Phước Đông, việc hợp tác với EVNSPC là một bước đi quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế khu vực.

Bên cạnh đó, Công ty cam kết phối hợp chặt chẽ với EVNSPC và UBND tỉnh Tây Ninh trong các thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư, cũng như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng điện lực của tỉnh.

Khu công nghiệp Cảng Phước Đông - IPD (thành viên trong hệ sinh thái của IMG Group) làm chủ đầu tư

Được biết, IMG Phước Đông cũng đang hợp tác với Chính quyền Thâm Quyến (Trung Quốc) để phát triển một Khu công nghiệp công nghệ cao chú trọng năng lượng tái tạo và giảm khí thải carbon. Điều này không chỉ giúp nâng cao giá trị của khu công nghiệp mà còn hỗ trợ các nhà đầu tư đạt chuẩn ESG, thúc đẩy phát triển bền vững.

Thỏa thuận hợp tác giữa IMG Phước Đông và EVNSPC trong việc đầu tư hệ thống điện 110kV tại Khu công nghiệp Cảng Phước Đông không chỉ là bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng điện lực mà còn cho thấy quyết tâm của các doanh nghiệp trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Tây Ninh.

Với sự phối hợp triển khai giữa các đơn vị, dự án được kỳ vọng sẽ bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất. Qua đó, tăng thêm sức hút của khu công nghiệp này đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Song song đó, việc bảo đảm nguồn điện ổn định và kịp thời được xem là yếu tố quan trọng để hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Sự hợp tác này đồng thời cho thấy vai trò của hạ tầng điện lực trong việc thúc đẩy công nghiệp hóa và phát triển kinh tế tại Việt Nam.