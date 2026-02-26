Không xuất khẩu khoáng sản đất hiếm chưa đạt tiêu chuẩn chế biến sâu
Hằng Anh
26/02/2026, 14:52
Hoạt động về đất hiếm phải bảo đảm các nguyên tắc bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; khai thác, chế biến gắn với chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và bảo đảm tự chủ về công nghệ; không xuất khẩu khoáng sản đất hiếm chưa đạt tiêu chuẩn chế biến sâu theo quy định và chỉ được xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định…
Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất
21/VBHN-BNNMT Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Địa chất và khoáng sản, trong đó có quy định về quản lý đất hiếm.
Cụ thể, ngoài
việc tuân thủ các quy định đối với khoáng sản chiến lược, quan trọng, việc điều
tra, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng đất hiếm phải tuân thủ Chiến lược quốc
gia về đất hiếm.
CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN ĐẤT HIẾM
Theo quy định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức
điều tra địa chất, đánh giá tiềm năng và thăm dò đất hiếm bằng nguồn vốn ngân
sách nhà nước theo kế hoạch trung hạn, dài hạn. Việc cấp giấy phép thăm dò
khoáng sản đất hiếm, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đất hiếm chỉ được
thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản và đáp ứng
các quy định.
Liên quan đến hoạt động khai thác và chế biến đất hiếm, văn
bản quy định việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất hiếm, chuyển nhượng
quyền khai thác khoáng sản đất hiếm chỉ thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính
phủ chấp thuận bằng văn bản và đáp ứng các quy định.
Về việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất hiếm, chuyển
nhượng quyền khai thác khoáng sản đất hiếm, trong thời hạn không quá 5 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan thẩm định hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chấp thuận hoặc
không chấp thuận cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất hiếm, chuyển nhượng quyền
khai thác khoáng sản đất hiếm.
Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được
ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Môi trường thực hiện việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất hiếm, chấp thuận
chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đất hiếm. Trong trường hợp Thủ tướng
Chính phủ không chấp thuận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải trả lời bằng văn
bản và nêu rõ lý do.
Cũng theo quy định, việc chế biến (tuyển, tinh luyện, phân
tách) đất hiếm chỉ được thực hiện tại các cơ sở được phép hoạt động theo quy định
của pháp luật, đáp ứng tiêu chuẩn về công nghệ, an toàn môi trường và kiểm soát
phóng xạ.
Tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến đất hiếm có trách nhiệm
lập và gửi báo cáo hàng tháng về sản lượng khai thác, sản lượng chế biến, sản
phẩm tinh luyện và các thông tin cần thiết khác cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường
và Bộ Công Thương.
HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐẤT HIẾM CHỈ ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI ĐỐI TÁC ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHẤP THUẬN
Theo quy định, khu vực dự trữ khoáng sản đất hiếm được xác định
trên cơ sở kết quả điều tra địa chất về khoáng sản đất hiếm, quy hoạch khoáng sản
và đáp ứng các mục tiêu về phát triển bền vững kinh tế- xã hội và các yêu cầu về
bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khoanh định, phê duyệt,
công bố danh mục và ranh giới khu vực dự trữ khoáng sản đất hiếm. Việc quản lý,
bảo vệ khu vực dự trữ khoáng sản đất hiếm thực hiện theo quy định đối với khu vực
dự trữ khoáng sản quốc gia, đồng thời phải bảo đảm không để thất thoát, xâm hại
khoáng sản đất hiếm;…
Thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản về đất hiếm được quản
lý tập trung tại cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản do Bộ Nông nghiệp và Môi
trường vận hành. Việc thu thập, lưu trữ, khai thác, cung cấp dữ liệu đất hiếm
phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ có
liên quan tổ chức hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển công nghệ điều
tra địa chất về khoáng sản, thăm dò, cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động
khai thác, đóng cửa mỏ khoáng sản đất hiếm.
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa
học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hợp tác quốc tế trong
nghiên cứu, phát triển công nghệ khai thác, chế biến đất hiếm, đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ.
Đáng chú ý, hợp tác quốc tế về đất hiếm chỉ được thực hiện với
đối tác, tổ chức, quốc gia được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, bảo đảm nguyên
tắc bình đẳng, cùng có lợi, không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng và lợi ích
quốc gia.
Nghị định nêu rõ: Chính phủ thống nhất quản lý hoạt động điều
tra địa chất, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và dự trữ đất hiếm trên phạm
vi cả nước; bảo đảm an ninh tài nguyên, an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia.
Việc quản lý, kiểm soát tổng thể đối với đất hiếm được thực
hiện thông qua hệ thống dữ liệu số quốc gia về đất hiếm, bảo đảm theo dõi đầy đủ,
liên tục sản lượng khai thác, chế biến, tinh luyện, phân tách và xuất nhập khẩu
đất hiếm; truy xuất nguồn gốc đất hiếm từ mỏ đến sản phẩm cuối cùng; đối soát
liên ngành giữa quản lý tài nguyên, công nghiệp, thương mại và hải quan.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ
về quản lý nhà nước đối với điều tra địa chất, đánh giá tiềm năng, thăm dò và
khai thác đất hiếm; quản lý sản lượng khai thác đất hiếm theo từng mỏ, từng giấy
phép, bao gồm cả đất hiếm thu hồi từ khoáng sản đi kèm.
Cùng với đó xây dựng, vận
hành và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về đất hiếm, gồm: Dữ liệu địa chất, trữ
lượng, chất lượng; dữ liệu sản lượng khai thác theo đơn vị mỏ và đơn vị quy đổi
thống nhất; mã định danh mỏ, giấy phép, doanh nghiệp và lô sản phẩm đất hiếm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng chủ trì ban hành quy chuẩn
kỹ thuật, chuẩn dữ liệu, phương pháp quy đổi sản lượng đất hiếm; tổ chức đối
soát, xác nhận dữ liệu gốc phục vụ quản lý nhà nước liên ngành.
Về phía Bộ Công Thương chịu trách nhiệm điều phối chính sách
công nghiệp, thị trường và xuất nhập khẩu đối với đất hiếm và sản phẩm đất hiếm.
Đồng thời thực hiện quản lý, kiểm soát sản lượng chế biến, lưu thông và xuất nhập
khẩu đất hiếm trên cơ sở khai thác, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về
đất hiếm do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận hành.
Bộ Công Thương chủ trì tổ chức hệ thống truy xuất nguồn gốc
sản phẩm đất hiếm theo chuỗi giá trị, bảo đảm mỗi sản phẩm đất hiếm lưu thông
trên thị trường có thông tin truy xuất nguồn gốc hợp pháp; liên thông dữ liệu với
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan hải quan; không hình thành hệ thống dữ liệu
trùng lặp…
