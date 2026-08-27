InterContinental Hanoi Landmark72 - Điểm hẹn của những sự kiện đẳng cấp quốc tế

Là khách sạn đầu tiên tại Hà Nội đạt chứng nhận Halal, InterContinental Hanoi Landmark72 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu cho việc tổ chức các sự kiện mang tầm vóc quốc tế.

Tọa lạc tại tòa tháp Landmark72 cao nhất thủ đô, khách sạn mở ra sự kết nối thuận tiện giữa trung tâm Hà Nội và sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời mang đến một không gian hội họp hiện đại, nơi những ý tưởng lớn được khơi nguồn trong chuẩn mực dịch vụ đẳng cấp toàn cầu.

Sở hữu trung tâm hội nghị quy mô với màn hình lớn hiện đại cùng hệ thống phòng họp đa năng được trang bị công nghệ âm thanh, hình ảnh và kết nối trực tuyến tiên tiến, khách sạn là lựa chọn lý tưởng cho các hội nghị quốc tế, triển lãm, lễ vinh danh hay những cuộc gặp gỡ doanh nghiệp riêng tư. Từng không gian được thiết kế linh hoạt nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu tổ chức, từ những buổi họp chiến lược quy mô nhỏ đến các sự kiện hàng nghìn khách tham dự, với sự chính xác và chuyên nghiệp trong từng chi tiết vận hành.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cơ sở vật chất hiện đại, InterContinental Hanoi Landmark72 còn mang đến trải nghiệm hiếu khách mang tính toàn cầu thông qua các lựa chọn ẩm thực đạt chuẩn Halal - một dấu ấn đặc biệt giúp nâng tầm trải nghiệm cho cộng đồng doanh nhân và du khách quốc tế. Từ những tiệc trà giữa giờ đến các buổi tiệc tối được thiết kế riêng theo yêu cầu, mỗi trải nghiệm ẩm thực đều được chăm chút với sự tinh tế, chỉn chu và cá nhân hóa sâu sắc.

Khách sạn sở hữu 359 phòng nghỉ và suite sang trọng, nơi mỗi ô cửa kính rộng mở ra toàn cảnh Hà Nội từ trên cao, mang đến cảm giác thư thái giữa nhịp sống sôi động của thành phố. Sau những giờ làm việc và hội họp, du khách có thể tiếp tục tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc tại nhà hàng 3 Spoons hay Stellar Steakhouse, Stellar Teppanyaki - những điểm hẹn được yêu thích cho các buổi tiếp đãi doanh nhân, gặp gỡ đối tác và kết nối sau sự kiện trong không gian sang trọng giữa tầng không.

Song hành cùng tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế là cam kết phát triển bền vững thông qua chương trình IHG Meetings for Good, với các sáng kiến giảm thiểu chất thải, tiết kiệm năng lượng và ưu tiên tái sử dụng tài nguyên trong vận hành sự kiện. Đó cũng chính là cách InterContinental Hanoi Landmark72 kiến tạo nên những trải nghiệm hội họp hiện đại - nơi sự sang trọng được cân bằng bởi tính bền vững, và mỗi sự kiện không chỉ thành công về quy mô mà còn để lại những giá trị tích cực lâu dài.

Được dẫn dắt bởi triết lý True Hospitality của IHG, InterContinental Hanoi Landmark72 không đơn thuần là một địa điểm tổ chức sự kiện, mà còn là nơi hội tụ của sự tinh tế, lòng hiếu khách chân thành cùng những trải nghiệm được cá nhân hóa theo chuẩn mực quốc tế dành riêng cho những hành trình kết nối đầy cảm hứng tại thủ đô Hà Nội.

InterContinental Hanoi Landmark72

Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3698 8888 | Web: https://landmark72.intercontinental.com