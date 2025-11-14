iPhone 18 Pro Max có thể là chiếc điện thoại nặng nhất của Apple

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trọng lượng và kích thước của iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ “khủng” hơn bất kỳ mẫu iPhone nào mà Apple từng sản xuất...
Theo nguồn tin rò rỉ từ Instant Digital, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành chiếc iPhone nặng nhất mà Apple từng sản xuất, đồng thời cũng dày hơn mẫu iPhone 17 Pro Max hiện nay.
Trọng lượng của máy được cho là vượt 240 gram, có thể lên tới 243 gram, tức nặng hơn khoảng 10 gram so với iPhone 17 Pro Max (233 gram).
Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ vượt qua cả iPhone 14 Pro Max và 13 Pro Max - hai mẫu iPhone đang có khối lượng nặng nhất với 240 gram.
Không chỉ nặng, iPhone 18 Pro Max còn được cho là dày khoảng 8,8 mm, tăng nhẹ so với thế hệ trước.
Nhiều người cho rằng đây là kết quả của việc Apple thay đổi định hướng thiết kế sau thất bại của iPhone Air - mẫu máy bị chê vì cắt giảm quá nhiều chi tiết trong khi giá lại cao.
Nguồn tin cho biết, Apple đã rút kinh nghiệm và đang hướng tới việc tăng cường phần cứng, tập trung vào hiệu năng và công nghệ thay vì ưu tiên sự nhẹ, mỏng.
Một số nâng cấp được nhắc tới gồm hệ thống camera cải tiến, pin có khung thép chắc chắn, cùng công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình - những yếu tố có thể khiến trọng lượng tăng lên đáng kể. Trong đó, việc sử dụng pin dung lượng lớn hơn được xem là nguyên nhân chính, dù hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ Apple.
Instant Digital hiện có hơn 1,5 triệu người theo dõi Weibo, từng đưa ra nhiều dự đoán chính xác về các sản phẩm Apple, như: iPhone 17 Pro có hệ thống tản nhiệt buồng hơi, màu vàng đặc biệt cho iPhone 14/14 Plus, hay vòng đeo Titanium Milanese Loop cho Apple Watch Ultra 2.
Tuy nhiên, tài khoản này cũng từng đưa ra một số thông tin không chính xác, đặc biệt là về dòng iPhone 17, nên những rò rỉ lần này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.
Dù vậy, theo trang PhoneArena, nếu Apple thật sự dựa trên “bài học” từ iPhone Air để lựa chọn hướng đi mới này, thì đây có thể là một quyết định sai lầm. Người dùng hiện nay ngày càng đề cao trải nghiệm cầm nắm và sự tiện dụng.
Một nguồn tin khác, Digital Chat Station, cho biết thiết kế tổng thể của iPhone 18 Pro Max sẽ không thay đổi nhiều so với iPhone 17 Pro Max. Máy vẫn sử dụng cụm ba camera sau đặt trên phần “plateau” quen thuộc, bố cục hình tam giác đặc trưng.
Kích thước màn hình được giữ nguyên với 6,3 inch cho iPhone 18 Pro và 6,9 inch cho iPhone 18 Pro Max, giống như các mẫu từ dòng iPhone 16 trở đi.
Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở mặt lưng Ceramic Shield, được mô tả là có hiệu ứng mờ nhẹ (frosted), đặc biệt là tại khu vực MagSafe, giúp tạo cảm giác tinh tế và cao cấp hơn. Tuy nhiên, chi tiết này vẫn chưa được xác nhận chính thức.
Về kế hoạch ra mắt, nhiều nguồn tin cho biết Apple sẽ trình làng dòng iPhone 18 vào mùa thu năm 2026, cùng thời điểm hãng dự kiến công bố chiếc iPhone gập đầu tiên.
Theo rò rỉ, iPhone gập của Apple sẽ được trang bị camera chính và camera góc siêu rộng đều có độ phân giải 48MP, mức giá dự kiến dao động từ 1.800 đến 2.500 USD, gần gấp đôi iPhone 17 Pro Max.
Nếu đúng, năm 2026 sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược sản phẩm của Apple khi hãng không chỉ đẩy mạnh thiết kế mới trên dòng iPhone cao cấp mà còn chính thức bước chân vào thị trường điện thoại gập mà các đối thủ như Samsung hay Huawei đã chiếm lĩnh suốt nhiều năm qua.
