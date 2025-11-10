Doanh số iPhone 17 chưa bằng một nửa doanh thu iPhone 16 thời điểm ra mắt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Doanh thu iPhone 17 trên các sàn thương mại điện tử sau một tháng ra mắt chỉ bằng 38% doanh thu iPhone 16 và 50% của iPhone 15 cùng thời điểm hai thế hệ iPhone này được ra mắt những năm trước...
Sau hơn một tháng mở bán, iPhone 17, dòng điện thoại mới nhất của Apple, ghi nhận kết quả kinh doanh trầm lắng hơn hẳn so với hai thế hệ trước trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam.
Theo báo cáo của theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, thống kê dữ liệu từ Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong giai đoạn 19/9 – 4/11/2025, doanh số iPhone 17 trong tháng đầu tiên thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ ra của iPhone 16 và iPhone 15.
Cụ thể, trong tháng đầu tiên, iPhone 17 chỉ đạt doanh thu 114,8 tỷ đồng trên các sàn thương mại điện tử, tương đương 38% doanh số iPhone 16 và 50% của iPhone 15. Sản lượng bán ra của iPhone 17 cũng khiêm tốn với 3.012 máy, bằng 34% so với iPhone 16 và 43% so với iPhone 15.
Về cơ cấu doanh số theo sàn, Shopee chiếm tới 66% doanh số iPhone 17, tăng 13% so với cùng kỳ iPhone 16 ra mắt của năm ngoái. Thị phần doanh số iPhone 17 của TikTok Shop cũng cao hơn 5% so với iPhone 16, đạt 23% thị phần.
Dữ liệu từ khóa “iPhone 17” trên Shopee cho thấy mức quan tâm của người tiêu dùng tăng mạnh từ đầu tháng 9, tức trước khi sản phẩm chính thức ra mắt hai tuần. Lượt tìm kiếm đạt đỉnh một tuần sau ngày mở bán, song lượng mua thực tế không tương ứng với độ quan tâm. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro Max chỉ bắt đầu được tìm kiếm nhiều khoảng một tháng sau khi ra mắt.
Báo cáo của Metric cũng ghi nhận doanh số iPhone 17 tập trung mạnh vào một số ít nhà bán lớn. Top 5 gian hàng bán chạy nhất chiếm gần như toàn bộ doanh thu toàn thị trường, trong đó gian hàng dẫn đầu đạt 72,7 tỷ đồng với 1.888 máy bán ra, tương đương hơn 60% tổng doanh số.
Điều này phần nào cho thấy sản phẩm của Apple trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam đang bị chi phối bởi một số nhà bán lớn, trong khi các cửa hàng nhỏ hoặc gian hàng không có thương hiệu khó có cơ hội cạnh tranh.
Dựa trên chu kỳ bán hàng của iPhone 15 và 16, Metric dự báo doanh số iPhone 17 có thể phục hồi mạnh từ tháng 12/2025 – mùa mua sắm cuối năm và có thể tăng lần hai vào quý 3/2026, giai đoạn 1–3 tháng trước khi iPhone 18 ra mắt.
Xu hướng này phù hợp với các năm trước, khi tâm lý người tiêu dùng ổn định hơn, nguồn hàng chính hãng dồi dào, và các sàn thương mại điện tử đẩy mạnh chương trình khuyến mãi kích cầu cuối năm.
