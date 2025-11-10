Thứ Ba, 11/11/2025

Trang chủ Kinh tế số

Doanh số iPhone 17 chưa bằng một nửa doanh thu iPhone 16 thời điểm ra mắt

Hạ Chi

10/11/2025, 10:06

Doanh thu iPhone 17 trên các sàn thương mại điện tử sau một tháng ra mắt chỉ bằng 38% doanh thu iPhone 16 và 50% của iPhone 15 cùng thời điểm hai thế hệ iPhone này được ra mắt những năm trước...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sau hơn một tháng mở bán, iPhone 17, dòng điện thoại mới nhất của Apple, ghi nhận kết quả kinh doanh trầm lắng hơn hẳn so với hai thế hệ trước trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam.

Theo báo cáo của theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, thống kê dữ liệu từ Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong giai đoạn 19/9 – 4/11/2025, doanh số iPhone 17 trong tháng đầu tiên thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ ra của iPhone 16 và iPhone 15. 

Cụ thể, trong tháng đầu tiên, iPhone 17 chỉ đạt doanh thu 114,8 tỷ đồng trên các sàn thương mại điện tử, tương đương 38% doanh số iPhone 16 và 50% của iPhone 15. Sản lượng bán ra của iPhone 17 cũng khiêm tốn với 3.012 máy, bằng 34% so với iPhone 16 và 43% so với iPhone 15.

Về cơ cấu doanh số theo sàn, Shopee chiếm tới 66% doanh số iPhone 17, tăng 13% so với cùng kỳ iPhone 16 ra mắt của năm ngoái. Thị phần doanh số iPhone 17 của TikTok Shop cũng cao hơn 5% so với iPhone 16, đạt 23% thị phần.

VnEconomy

Dữ liệu từ khóa “iPhone 17” trên Shopee cho thấy mức quan tâm của người tiêu dùng tăng mạnh từ đầu tháng 9, tức trước khi sản phẩm chính thức ra mắt hai tuần. Lượt tìm kiếm đạt đỉnh một tuần sau ngày mở bán, song lượng mua thực tế không tương ứng với độ quan tâm. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro Max chỉ bắt đầu được tìm kiếm nhiều khoảng một tháng sau khi ra mắt.

Báo cáo của Metric cũng ghi nhận doanh số iPhone 17 tập trung mạnh vào một số ít nhà bán lớn. Top 5 gian hàng bán chạy nhất chiếm gần như toàn bộ doanh thu toàn thị trường, trong đó gian hàng dẫn đầu đạt 72,7 tỷ đồng với 1.888 máy bán ra, tương đương hơn 60% tổng doanh số. 

Điều này phần nào cho thấy sản phẩm của Apple trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam đang bị chi phối bởi một số nhà bán lớn, trong khi các cửa hàng nhỏ hoặc gian hàng không có thương hiệu khó có cơ hội cạnh tranh.

VnEconomy

Dựa trên chu kỳ bán hàng của iPhone 15 và 16, Metric dự báo doanh số iPhone 17 có thể phục hồi mạnh từ tháng 12/2025 – mùa mua sắm cuối năm và có thể tăng lần hai vào quý 3/2026, giai đoạn 1–3 tháng trước khi iPhone 18 ra mắt.

Xu hướng này phù hợp với các năm trước, khi tâm lý người tiêu dùng ổn định hơn, nguồn hàng chính hãng dồi dào, và các sàn thương mại điện tử đẩy mạnh chương trình khuyến mãi kích cầu cuối năm.

Apple tại Việt Nam iPhone iPhone 17 kinh tế số Shopee thị trường smartphone 2025 thương mại điện tử Tiktok shop

FPT được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho công nghệ phát hiện âm thanh bất thường

FPT được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho công nghệ phát hiện âm thanh bất thường

Nhờ tính mới và khả năng ứng dụng cao, công nghệ đột phá về mạng nơ-ron trong hệ thống phát hiện âm thanh bất thường của FPT đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, khẳng định cam kết tiên phong đổi mới sáng tạo AI và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ AI toàn cầu.

Google có kế hoạch đưa các trung tâm dữ liệu vào không gian

Google có kế hoạch đưa các trung tâm dữ liệu vào không gian

Với nguồn năng lượng dồi dào từ mặt trời và chi phí phóng vệ tinh đang giảm nhanh chóng, các kỹ sư Google dự tính sớm đưa trung tâm dữ liệu AI của gã khổng lồ vào không gian…

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về đơn xin cấp bằng sáng chế 6G

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về đơn xin cấp bằng sáng chế 6G

Dự báo đến năm 2030, quy mô thị trường ngành công nghiệp 6G của Trung Quốc có thể vượt 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 168,5 tỷ USD)...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thị trường tiền điện tử phục hồi đi lên, nhà đầu tư vẫn trong trạng thái “sợ hãi”

Thị trường tiền điện tử phục hồi đi lên, nhà đầu tư vẫn trong trạng thái “sợ hãi”

Sau nhiều ngày giảm sâu, thị trường tiền điện tử đang cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đồng Nai tiếp tục ra "tối hậu thư" hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đầu tư

Hà Nội có 239 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Kinh tế xanh

Thành phố Cần Thơ khó đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Đầu tư

Chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, Việt Nam phấn đấu tăng trưởng hai con số

Đầu tư

Đà Nẵng thu ngân sách nhà nước từ nhà và đất tăng 73,2% so với cùng kỳ năm trước

Bất động sản

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy