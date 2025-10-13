Không có chuyện Galaxy S26 Ultra “sao chép” màu cam vũ trụ của iPhone 17

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Hạ Chi
13/10/2025, 09:22
Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Galaxy S26 Ultra phiên bản màu cam, khiến nhiều người tin rằng Samsung đã “sao chép” bảng màu mới từ iPhone 17. Tuy nhiên, đây không phải thông tin chính xác, bức ảnh đang lan truyền là giả…
Hình ảnh xuất phát từ tài khoản X (Twitter) của một trong những tài khoản có tiếng trong giới đồ điện tử Ice Universe.
Chính anh sau đó đã lên tiếng trên Weibo, khẳng định đây là ảnh chỉnh sửa, được làm cho giống màu cam vũ trụ của iPhone 17 Pro. Nhiều khả năng hình ảnh này được tạo bằng AI, với hiệu ứng bóng và phản chiếu rất tinh vi.
Tin vui cho những người hâm mộ vừa thích hệ điều hành Android, vừa thích màu cam, là Samsung vẫn dự kiến tung ra một phiên bản màu cam cho dòng S26 Ultra vào năm sau.
Tuy nhiên, sắc độ này được cho là sẽ gần với màu cam trên Galaxy S24 Ultra, hoặc ngả đỏ như Galaxy S23 Ultra, chứ không phải tông “cam vũ trụ” của Apple.
Dù thông tin S26 có màu cam vũ trụ là giả, dòng Galaxy S26 vẫn được cho là có vài thay đổi dễ khiến người dùng liên tưởng đến iPhone 17, theo PhoneArena.
Thiết kế khung máy bo tròn hơn, Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ có khung viền cong mềm mại hơn cả S25 Ultra. Đây là thay đổi gây tranh cãi – người thích thiết kế mới, kẻ lại tiếc phong cách cứng cáp trước đây.
Phiên bản S26 Edge được cho là có cụm camera sau trông rất giống iPhone 17 Pro. Dù vậy, nhiều người đánh giá thiết kế này mang lại cảm giác tinh tế và cân đối hơn so với Ultra hay Pro.
Đúng là trước đây, Samsung từng bị cho là “học theo” thiết kế của Apple, thậm chí có những quyết định gây tranh cãi như bỏ củ sạc trong hộp.
Nhưng những thay đổi gần đây như viền máy bo tròn hơn, cụm camera lớn hơn hay phiên bản màu cam không đủ để nói rằng Samsung đang sao chép đối thủ.
Thực tế, iPhone 17 Pro không phải là chiếc điện thoại đầu tiên có cụm camera kiểu này. Thiết kế có phần tương đồng trên Galaxy S26 Edge được xem là một thay đổi cần thiết để cải thiện khả năng chụp ảnh.
Và nhiều khả năng, điều này nhằm cho phép Samsung sắp xếp linh kiện bên trong hợp lý hơn, giúp máy mỏng và gọn hơn.
Phần viền bo tròn hơn cũng nằm trong hướng thiết kế mới của Samsung. Từ dòng S25 Ultra, hãng đã rời bỏ dáng máy vuông vức, chuyển sang kiểu dáng mềm mại, dễ cầm hơn. S26 chỉ là bước tiếp theo của thay đổi đó dù không phải ai cũng yêu thích kiểu dáng mới.
