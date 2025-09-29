Xiaomi 17 Pro “vay mượn” iPhone từ cái tên đến thiết kế?
Bạch Dương
29/09/2025, 09:32
Xiaomi mới đây đã ra mắt dòng Xiaomi 17 với ba phiên bản Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max. Trong đó, phiên bản Pro và Promax được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với iPhone 17 của nhà Apple được ra mắt trước đó không lâu...
Xiaomi vốn nổi tiếng với những mẫu điện thoại có cấu hình tốt, giá thành hợp lý và không ít lần tạo bất ngờ về cải tiến công nghệ.
Lần này, Xiaomi 17 vẫn đáp ứng những tiêu chí như camera chất lượng cao, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 đầu tiên trên thị trường, pin dung lượng lớn.
Tuy nhiên, giới mộ điệu lại cảm giác Xiaomi 17 rất quen thuộc - vì giống iPhone 17 Pro ở nhiều chi tiết.
Điểm dễ nhận thấy nhất là cách đặt tên. Xiaomi bỏ hẳn phong cách cũ, thay vào đó các phiên bản được lấy tên: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max - tương tự các phiên bản iPhone 17 của Apple.
Trang tin tức công nghệ PhoneArena thậm chí đã nói vui rằng họ ngạc nhiên vì còn thiếu cái tên “Xiaomi 17 Air”.
Thiết kế cụm camera sau của Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max cũng gần như bản sao iPhone 17 Pro. Trong khi đó, hệ điều hành HyperOS 3 lại mang giao diện rất giống iOS 26 với phong cách Liquid Glass của Apple. Đặc biệt, tính năng “HyperIsland” càn giống với Dynamic Island trên iPhone của Apple. Tất cả khiến người dùng khó tìm ra chất riêng của Xiaomi.
Dù vậy, không thể phủ nhận Xiaomi vẫn có những điểm mới. Điển hình là màn hình phụ nằm ở cụm camera sau. Đây không chỉ là chi tiết trang trí mà có nhiều ứng dụng hữu ích, đặc biệt khi chụp ảnh. Xiaomi cũng cho phép tùy chỉnh sâu, biến nó thành tính năng thực tiễn hơn là chiêu trò tiếp thị.
Ngoài ra, phần cứng vẫn là thế mạnh của Xiaomi. Tất cả đều được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đạt tiêu chuẩn chống nước/bụi IP69 và chạy trên giao diện Hyper OS 3. Xiaomi 17 Pro sở hữu pin silicon-carbon 6.300 mAh vượt trội hơn so với nhiều đối thủ như Galaxy S25 Ultra và Pixel 10 Pro XL. Phiên bản Pro Max thậm chí còn ấn tượng hơn với pin 7.500 mAh.
Nhìn vào phần cứng mạnh mẽ mà Xiaomi trang bị, giới quan sát cho rằng những chi tiết giống với iPhone 17 có lẽ là một chiêu tiếp thị táo bạo. Hãng đã thành công trong việc tạo ra làn sóng bàn tán, khiến Xiaomi 17 liên tục xuất hiện song hành cùng iPhone 17 trên các công cụ tìm kiếm.
Tuy nhiên, hiệu ứng đó cũng đi kèm phản ứng trái chiều: việc "vay mượn" quá nhiều từ Apple khiến dòng Xiaomi 17 khó chiếm được thiện cảm, dù cấu hình và công nghệ bên trong có ấn tượng.
Được biết, Xiaomi 17 có giá khởi điểm khoảng 631 USD cho bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Phiên bản Xiaomi 17 Pro mở bán từ 701 USD, còn Xiaomi 17 Pro Max bắt đầu ở mức 841 USD.
Hiện hãng chưa công bố thời điểm phát hành toàn cầu, nhưng nhiều khả năng dòng Xiaomi 17 sẽ được giới thiệu ra thị trường quốc tế vào đầu năm sau.
