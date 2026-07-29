IVB vinh dự nhận hai giải thưởng quốc tế tại Asian Banking & Finance Awards 2026

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) vừa được vinh danh tại Asian Banking & Finance (ABF) Awards 2026 - chương trình thường niên tôn vinh các tổ chức tài chính tại Châu Á có sáng kiến nổi bật về đổi mới, chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, với hai hạng mục: “SME Community Support of the Year và Digital Business Banking Initiative of the Year”.

Hai giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực của IVB trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số nhằm mang đến các giải pháp tài chính hiện đại, an toàn và hiệu quả cho khách hàng doanh nghiệp. Việc được vinh danh tại Asian Banking & Finance Awards 2026 còn phản ánh hiệu quả của chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, kết hợp đầu tư công nghệ với các giải pháp tài chính thiết thực để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp.

ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP SME

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, IVB kiên định theo đuổi định hướng hỗ trợ doanh nghiệp bằng những giải pháp tài chính dài hạn, góp phần nâng cao năng lực thích ứng và phát triển bền vững thay vì chỉ tập trung vào các chương trình hỗ trợ ngắn hạn.

Giai đoạn 2024–2025, IVB triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp như cơ cấu nợ linh hoạt đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, ưu đãi lãi suất và phí dịch vụ, các chương trình tri ân khách hàng cũng như chương trình giới thiệu khách hàng doanh nghiệp mới với tổng ngân sách ưu đãi lên đến 1 tỷ đồng, nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong mảng khách hàng doanh nghiệp của IVB.

Nhờ đó, đến cuối năm 2025, dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 18% so với năm trước, trong đó, doanh nghiệp SME tăng 10%, quy mô tiền gửi doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, đồng thời Ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng doanh nghiệp mới.

IVB tự hào 36 năm đồng hành cùng cộng đồng SME, với sứ mệnh cầu nối tài chính Việt Nam và khu vực. Ảnh: IVB.

Đáng chú ý, doanh nghiệp SME ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục khách hàng doanh nghiệp của IVB, với 74%. Điều này phản ánh định hướng nhất quán của Ngân hàng trong việc đồng hành cùng khu vực kinh tế đang đóng vai trò động lực tăng trưởng của Việt Nam, đặc biệt trong những giai đoạn thử thách. Đây chính là cơ sở để ABF ghi nhận IVB ở hạng mục “SME Community Support of the Year”.

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG SỐ IVB BIZ+

Ở hạng mục “Digital Business Banking Initiative of the Year”, Asian Banking & Finance ghi nhận những kết quả mà IVB đạt được trong quá trình phát triển hệ sinh thái ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp thông qua nền tảng IVB Biz+.

IVB Biz+ – nền tảng ngân hàng số dành cho Khách hàng Doanh nghiệp với trải nghiệm nhanh hơn – mượt hơn – bảo mật hơn. Ảnh: IVB.

Ra mắt vào cuối năm 2025 – đầu năm 2026, IVB Biz+ được phát triển theo định hướng mobile-first (ưu tiên di động), thay thế hệ thống Internet Banking truyền thống và mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch trên cả nền tảng web và ứng dụng di động (Omni-channel).

Hệ thống cho phép doanh nghiệp thực hiện nhiều giao dịch tài chính như chuyển tiền trong nước và quốc tế, giao dịch ngoại hối, quản lý dòng tiền, tra cứu dư nợ vay, đồng thời hỗ trợ cơ chế phê duyệt đa cấp ngay trên thiết bị di động. Công nghệ Smart OTP kết hợp xác thực sinh trắc học góp phần tăng cường bảo mật nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Với những tính năng đột phá, IVB Biz+ đã đạt tỷ lệ chuyển đổi ấn tượng: 100% khách hàng doanh nghiệp từ nền tảng cũ sang IVB Biz+ chỉ trong vòng 4 tháng kể từ khi ra mắt.

Không chỉ là một nền tảng giao dịch, IVB Biz+ còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng quản trị tài chính, tối ưu quy trình phê duyệt và từng bước thích ứng với xu hướng số hóa trong hoạt động kinh doanh. Kể từ khi ra mắt, hệ thống đã được nhiều khách hàng doanh nghiệp đón nhận, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của IVB. Song song đó, Ngân hàng cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng doanh nghiệp gia tăng sử dụng các dịch vụ ngân hàng số.

KIÊN ĐỊNH VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Theo đại diện IVB, hai giải thưởng tại Asian Banking & Finance Awards 2026 tuy thuộc hai hạng mục khác nhau nhưng cùng phản ánh một định hướng xuyên suốt của IVB: Lấy khách hàng doanh nghiệp làm trung tâm, phát triển các giải pháp tài chính thiết thực và ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong nhiều năm qua, mỗi giải pháp xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện được IVB phát triển, từ các giải pháp tín dụng, quản lý dòng tiền đến ngân hàng số không chỉ hướng đến đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, nâng cao trải nghiệm tài chính cho cộng đồng khách hàng doanh nghiệp mà còn góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình tăng trưởng bền vững và thích ứng với xu hướng chuyển đổi số.

Việc được một tổ chức uy tín trong khu vực như Asian Banking & Finance ghi nhận không chỉ là sự khẳng định cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực đổi mới của IVB, mà còn tạo thêm động lực để Ngân hàng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững trong nền kinh tế số.