Những quốc gia có nợ công lớn nhất năm 2026

Đồ họa thông tin dưới đây sử dụng số liệu dự báo năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để so sánh 30 chính phủ có tổng nợ lớn nhất thế giới theo cả hai thước đo trên.
Mỹ được dự báo có tổng nợ công lên tới 40,7 nghìn tỷ USD vào năm 2026, bỏ xa tất cả các quốc gia khác. Con số này lớn hơn tổng nợ của Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Pháp cộng lại, cho thấy quy mô vay nợ đặc biệt lớn của Chính phủ Mỹ.
Tuy nhiên, nếu so với quy mô nền kinh tế, bức tranh lại rất khác. Nợ công của Mỹ tương đương khoảng 126% tổng sản phẩm trong nước (GDP), thấp hơn tỷ lệ tại một số quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Italy và Hy Lạp.
Mỹ còn có lợi thế đặc biệt nhờ USD là đồng tiền dự trữ chủ chốt của thế giới. Vị thế này giúp duy trì nhu cầu toàn cầu đối với các tài sản định giá bằng USD, trong đó trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn được xem là một trong những tài sản an toàn nhất.
Nhật Bản là trường hợp nổi bật nhất khi nợ công được dự báo vượt 204% GDP vào năm 2026. Tỷ lệ này có thể gây lo ngại lớn nếu xuất hiện tại nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, phần lớn nợ công của Nhật Bản do các nhà đầu tư trong nước nắm giữ. Cùng với hệ thống tài chính phát triển, yếu tố này giúp thị trường đánh giá tích cực hơn về tính bền vững của nợ công nước này.
Nhóm có tỷ lệ nợ công cao tiếp theo gồm Singapore, Sudan và Bahrain. Trong đó, nợ công của Sudan tương đương 169% GDP, còn Bahrain ở mức 152%.
Dù vậy, tỷ lệ nợ công trên GDP không phản ánh đầy đủ mức độ tín nhiệm của một chính phủ trên thị trường tài chính quốc tế. Khi đánh giá rủi ro, nhà đầu tư còn xem xét lịch sử điều hành ngân sách, xếp hạng tín nhiệm, tình hình chính trị và khả năng tiếp cận nguồn vốn.
Chẳng hạn, Bolivia và Mozambique có tỷ lệ nợ công lần lượt là 103% và 106% GDP, thấp hơn Singapore. Tuy nhiên, hai quốc gia này có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi vay vốn do nền tảng tài chính và mức độ tín nhiệm trên thị trường thấp hơn.
Tại châu Âu, nhiều nền kinh tế lớn cũng đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách và nợ công ở mức cao. Nợ công của Hy Lạp và Italy đều vượt 135% GDP. Riêng Italy có nợ công khoảng 3,8 nghìn tỷ USD, nhưng con số này vẫn thấp hơn Pháp và Anh. Nợ công của Pháp tương đương 118% GDP, trong khi tỷ lệ của Anh là 104%.
Tây Ban Nha được dự báo có nợ công 2,1 nghìn tỷ USD trong năm 2026, tương đương khoảng 98% GDP. Xét theo quy mô nền kinh tế, gánh nặng nợ của nước này thấp hơn một số nền kinh tế lớn khác trong khu vực.
Trong khi đó, Đức áp dụng quy định “phanh nợ” trong hiến pháp nhằm hạn chế thâm hụt ngân sách. Nợ công của nền kinh tế lớn nhất châu Âu được dự báo ở mức 3,5 nghìn tỷ USD vào năm 2026, thấp hơn Pháp, Italy và Anh.
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