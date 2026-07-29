Giá vàng tụt về gần mức 4.000 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (28/7), có lúc về gần mốc 4.000 USD/oz, do tâm lý của nhà đầu tư trở nên thận trọng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khởi động cuộc họp chính sách tiền tệ...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên bán ròng đầu tiên trong hơn 1 tuần trở lại đây, nhưng lượng bán khá hạn chế.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay còn 4.029,8 USD/oz, giảm gần 48 USD/oz so với chốt phiên của ngày hôm trước, tương đương giảm 1,2% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 57,25 USD/oz, giảm 1,29 USD/oz, tương đương giảm 2,2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 0,9%, đóng cửa ở mức 4.038,7 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn khoảng 4.010 USD/oz, mức thấp nhất trong 1 tuần trở lại đây.

Nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng hơn khi cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Fed đã bắt đầu vào ngày thứ Ba theo giờ Mỹ và sẽ kết thúc vào chiều ngày thứ Tư. Một số nhà đầu tư lo ngại rằng với những bất định xung quanh tình hình ở Trung Đông và giá dầu còn cao, Fed có thể đưa ra tín hiệu cứng rắn về lãi suất, dẫn tới áp lực mất giá đối với một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Giá dầu thô đã giảm hơn 4% trong phiên ngày thứ Ba do nỗ lực của các bên trung gian nhằm nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Nhưng sau đó, giá dầu lại tăng hơn 4% trong phiên ngoài giờ khi lực lượng Mỹ cho biết đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bất ngờ của Iran nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

“Giá năng lượng còn cao vẫn là một mối lo lạm phát đối với giới chức Fed. Kỳ vọng rằng Fed sẽ nghiêng về cứng rắn đang đẩy cao kỳ vọng về việc ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất, dẫn tới xu hướng tăng của đồng USD, tạo sức ép mất giá lên thị trường vàng”, Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures, ông David Meger, nhận định với hãng tin Reuters.

Đồng USD vững giá ở vùng gần cao nhất trong 1 tháng trong phần lớn thời gian của phiên ngày thứ Ba, trước khi kết thúc phiên trong trạng thái giảm nhẹ. Chỉ số Dollar Index trượt hơn 0,1%, về mức xấp xỉ 101,4 điểm. Nếu tính từ đầu năm, chỉ số này đã tăng 3,2%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong phiên này, cho thấy các tài sản đang có sự phản ứng không đồng nhất với quyết định lãi suất mà Fed sắp đưa ra.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản còn 4,606%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm 4 điểm cơ bản, còn 4,281%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản, còn 5,092%.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 71% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đang diễn ra, và khả năng 75% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 0,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.008,7 tấn vàng. Đây là phiên bán ròng đầu tiên của quỹ này trong khoảng 10 ngày trở lại đây. Tuần trước, quỹ mua ròng 10 tấn vàng.

Từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2 đến nay, giá vàng đã giảm khoảng 25% do lo ngại rằng chiến tranh đẩy giá dầu tăng cao, làm tăng áp lực lạm phát, dẫn tới lãi suất cao hơn lâu hơn. Nếu so với kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện giảm gần 30%.

Trong một báo cáo vừa công bố, ngân hàng Commerzbank giảm 300 USD/oz trong dự báo về giá vàng vào thời điểm cuối năm nay, còn 4.500 USD/oz. Báo cáo cho rằng nếu không có sự đảo chiều trong kỳ vọng lãi suất, các quỹ ETF vàng sẽ không mua ròng bền vững trở lại và giá vàng khó có thể phục hồi.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (29/7), giá vàng giảm nhẹ so với đóng cửa phiên Mỹ, cho thấy nỗ lực duy trì mốc chủ chốt 4.000 USD/oz.

Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,1%, giao dịch gần mức 4.026 USD/oz - theo dữ liệu từ Kitco. Cùng thời điểm, giá bạc giao ngay tăng gần 0,2%, giao dịch gần mức 57,4 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 128,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Cũng tại thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.115 đồng (mua vào) và 26.525 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.