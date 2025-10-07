J&T Express lan tỏa giá trị phát triển bền vững tại Better Choice Awards 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Khánh Huyền
07/10/2025, 08:00
Tối ngày 3/10/2025, tại lễ trao giải Better Choice Awards 2025 - sự kiện thường niên uy tín tôn vinh những sáng kiến và thương hiệu tiên phong trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh - Thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express đã xuất sắc góp mặt trong Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh với số lượt bình chọn từ cộng đồng cao nhất, đạt 5.285 lượt.
Better Choice Awards là giải thưởng thường niên do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính tổ chức, với mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa những sáng kiến, sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu vì cộng đồng.
Giải thưởng đặt trọng tâm vào các tiêu chí phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và tạo tác động tích cực đến xã hội. Các hạng mục được đánh giá dựa trên sự kết hợp giữa bình chọn trực tuyến từ cộng đồng trên nền tảng BetterChoice.vn và thẩm định chuyên môn từ Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, học giả và nhà báo uy tín, nhờ đó bảo đảm tính minh bạch, khách quan và độ tin cậy.
Trong mùa giải 2025, chương trình đã quy tụ hàng trăm đề cử từ nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là sự tham gia của các doanh nghiệp logistics – một trong những ngành giữ vai trò then chốt trong tiến trình phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam. Với sự đồng hành của cộng đồng người tiêu dùng và sự đánh giá nghiêm túc từ hội đồng thẩm định, Better Choice Awards ngày càng khẳng định vị thế là thước đo uy tín cho niềm tin, trách nhiệm xã hội và giá trị bền vững của các thương hiệu.
Tại mùa giải năm nay, J&T Express tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được vinh danh trong Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh với số lượt bình chọn từ cộng đồng cao nhất, đạt 5.285 lượt.
Thành quả này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong hành trình xây dựng chiến lược phát triển gắn liền với mục tiêu ESG toàn diện. Trong nhiều năm qua, J&T Express luôn coi phát triển bền vững là định hướng trọng tâm, phối hợp triển khai chiến lược ESG từ cấp độ toàn cầu đến từng quốc gia, công khai báo cáo ESG thường niên, kiên định với mục tiêu Net Zero 2050 và áp dụng chiến lược 3R (Reduce – Replace – Resolve).
Không chỉ là khẩu hiệu, J&T Express đã hiện thực hóa bằng nhiều giải pháp cụ thể. Ngay từ tháng 10/2023, doanh nghiệp đã áp dụng túi sinh thái ở phạm vi toàn quốc. Theo số liệu đến tháng 7/2025, J&T Express đã đưa vào sử dụng 226.000 túi, với gần 10 triệu lượt sử dụng trong 7 tháng đầu năm, góp phần cắt giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ so với bao bì nhựa truyền thống. Song song đó, J&T Express cũng đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, khẳng định năng lực vận hành an toàn và bền vững.
Ở mảng vận hành, doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống quản lý JMS nhằm tối ưu lộ trình, tiết kiệm nhiên liệu và giảm quãng đường dư thừa. Đặc biệt trong năm 2025, J&T Express đầu tư hơn 1.000 xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, tích hợp cảm biến nhiên liệu, thể hiện quyết tâm từng bước xây dựng mô hình logistics xanh phù hợp xu thế phát triển bền vững trên toàn cầu.
Không chỉ tập trung vào công nghệ, J&T Express còn tích cực gắn kết cùng cộng đồng thông qua nhiều chương trình thiết thực. Năm 2023, doanh nghiệp khởi xướng hoạt động thu gom rác thải tái chế làm bàn ghế cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Năm 2024, J&T Express tham gia trồng 15.000 cây tràm nội tại U Minh Thượng, hưởng ứng đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh" của Chính phủ.
Đến năm 2025, chương trình được tiếp nối bằng dự án trồng cây đô thị tại Công viên Chu Văn An (Hà Nội), lan tỏa tinh thần sống xanh ngay giữa lòng thủ đô. Trước đó, doanh nghiệp còn hợp tác với UBND thành phố Huế và nhiều địa phương khác để hỗ trợ logistics cho các làng nghề tuyền thống, hỗ trợ phân phối sản phẩm nông sản địa phương thuận lợi hơn, từ đó thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, J&T Express cũng đưa vào triển khai Quỹ J&T Care nhằm hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức các hoạt động tài trợ giáo dục, an sinh xã hội cho trẻ em ở vùng cao. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm qua. Những hành động thiết thực này đã góp phần giúp J&T Express trở thành một trong những thương hiệu được cộng đồng tin tưởng và đánh giá cao.
Ngoài việc được vinh danh ở vị trí Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, J&T Express còn nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng qua phần bình chọn trực tuyến trên nền tảng BetterChoice.vn khi được ghi nhận ở vị trí thứ 2 cho hạng mục Giải pháp Đột phá cho Giao thông Vận tải trên Nền tảng Số và vị trí thứ 3 cho hạng mục Sáng kiến Đột phá về Công nghệ Xanh & Năng lượng Bền vững. Những kết quả này cho thấy hành trình phát triển bền vững của J&T Express không chỉ dừng lại ở những tuyên bố, mà đã được minh chứng bằng các hành động cụ thể, mang lại giá trị cho cộng đồng và được xã hội ghi nhận.
Đại diện J&T Express chia sẻ: "Giải thưởng Better Choice Awards là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh và gắn kết cùng cộng đồng. Đây không chỉ là thành tích của J&T Express, mà còn là niềm tin và sự đồng hành từ khách hàng, đối tác và toàn thể nhân viên".
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
