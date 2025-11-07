J&T Express tăng tốc hỗ trợ doanh nghiệp Việt mùa mua sắm cuối năm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Khánh Huyền
07/11/2025, 08:34
J&T Express đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng cũng như công nghệ ở quy mô lớn, nhằm đảm bảo hàng hóa đến tay người tiêu dùng đúng hẹn trong dịp cao điểm cuối năm.
Theo số liệu nội bộ, trong các mùa cao điểm những năm trước, lượng đơn hàng toàn quốc của J&T Express thường tăng tối thiểu 20% so với giai đoạn bình thường. Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp đã sớm triển khai bốn mũi nhọn chiến lược nhằm củng cố năng lực vận hành, đảm bảo hệ thống giao nhận hoạt động thông suốt và đồng hành cùng các đối tác, doanh nghiệp Việt trong mùa mua sắm cuối năm 2025.
Trọng tâm đầu tiên là đưa vào hoạt động trung tâm trung chuyển quy mô lớn tại Hà Nội với diện tích 38.000 m2, gồm 23 cổng hàng vào và 150 cổng hàng ra. Trung tâm được trang bị hệ thống băng chuyền và khu xử lý hàng hóa hiện đại, ứng dụng công nghệ đo – quét – cân tự động (DWS) giúp nhận diện mã vạch, kích thước và khối lượng hàng hóa nhanh chóng, chính xác.
Việc đầu tư này không chỉ tăng năng lực khai thác mà còn giảm tải cho các tuyến vận chuyển xuyên vùng – đặc biệt là tuyến TP.HCM – Hà Nội, nơi ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử. Trong thời gian tới, J&T Express dự kiến tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm trung chuyển tại các vùng kinh tế trọng điểm, hướng tới mạng lưới hạ tầng logistics hiện đại và bền vững.
Song song với hạ tầng, thời gian qua, doanh nghiệp đã bổ sung thêm 315 xe tải mới nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và giảm phụ thuộc vào nguồn lực thuê ngoài. Các phương tiện đều được trang bị hệ thống định vị và quản lý hành trình thông minh, giúp kiểm soát lộ trình chính xác, đảm bảo hàng hóa được giao đúng giờ – đúng với cam kết “Giao đúng giờ – Nhận chu toàn”.
Để nâng cao tính kết nối, J&T Express vận hành hệ sinh thái công nghệ toàn diện JMS (J&T Management System) – nền tảng quản lý và điều phối dữ liệu đồng bộ từ khâu tiếp nhận, xử lý, phân loại, giao nhận đến chăm sóc khách hàng. JMS tích hợp AI, Big Data, kết nối real-time cùng hệ thống phân loại tự động (DWS, Cross Belt Sorter), giúp dự đoán lưu lượng đơn hàng, tối ưu nhân sự – lộ trình, đồng thời giảm thiểu sai sót, tiết kiệm chi phí và rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng.
Với vai trò đối tác vận chuyển sản phẩm công nghệ của Samsung Electronics Việt Nam, J&T Express đã triển khai đội ngũ giao nhận chuyên biệt, xử lý đơn hàng ngay tại kho của đối tác, cung cấp dịch vụ đóng gói và quy trình chuyên biệt. Những giải pháp “may đo” này giúp đối tác duy trì hoạt động ổn định, hạn chế tối đa tình trạng nghẽn đơn hay quá tải trong giai đoạn cao điểm.
Đại diện J&T Express chia sẻ: “Áp lực xử lý đơn hàng trong giai đoạn cuối năm là rất lớn. Chúng tôi xác định chỉ khi kết hợp hạ tầng vững chắc, công nghệ tối ưu và dịch vụ linh hoạt mới có thể đảm bảo vận hành thông suốt, không bị đứt gãy”.
Ra đời năm 2014 từ niềm đam mê của Nguyễn Phú Tường – du học sinh Anh yêu thích hip-hop và văn hóa đường phố – Urban Monkey được định hình là thương hiệu streetwear mang tinh thần tự do và bản sắc riêng của giới trẻ Việt. Ngay từ bộ sưu tập đầu tiên lấy cảm hứng từ phong cách quân đội Pháp và “cháy hàng” chỉ sau một tuần ra mắt tại The Sneaker Fest, Urban Monkey đã khẳng định sức hút của thời trang nội địa khi dung hòa gu thẩm mỹ quốc tế với cá tính Việt.
Thương hiệu tiếp tục tạo dấu ấn với những đôi dép hai đế biểu tượng và các bộ sưu tập hợp tác cùng nghệ sĩ, rapper Việt. Tuy nhiên, đằng sau sự bứt phá sáng tạo là thách thức quen thuộc của local brand: duy trì chất lượng sản phẩm đồng thời đảm bảo tiến độ giao hàng khi đơn hàng tăng gấp nhiều lần trong mùa sale.
J&T Express đã trở thành đối tác đồng hành, giúp Urban Monkey tối ưu vận hành từ quản lý đơn hàng, lộ trình giao nhận đến đảm bảo hàng đến tay khách đúng hẹn. Nhờ hệ thống logistics quy mô và công nghệ hiện đại, thương hiệu có thể tập trung vào thế mạnh sáng tạo và mở rộng thị trường.
Anh Nguyễn Phú Tường chia sẻ: “J&T Express luôn mang đến cảm giác yên tâm nhờ chính sách hỗ trợ nhà bán hàng rõ ràng, đội ngũ giao hàng tận tâm, thân thiện và quy trình làm việc chuyên nghiệp. Những trải nghiệm tích cực đó khiến tôi tin tưởng chọn J&T Express làm đối tác giao hàng lâu dài”. “Nhờ sự hỗ trợ từ J&T Express, chúng tôi có thêm thời gian sáng tạo, phát triển sản phẩm cho cộng đồng yêu thời trang đường phố Việt”.
Không chờ mùa cao điểm “gõ cửa”, J&T Express đã chủ động chuẩn bị từ nhiều tháng trước với bốn mũi nhọn chiến lược: đầu tư hạ tầng trung chuyển, tăng cường đội xe, nâng cấp hệ sinh thái công nghệ JMS và phát triển dịch vụ tùy chỉnh cho khách hàng lớn. Mục tiêu không chỉ xử lý hiệu quả lượng đơn hàng tăng đột biến mà còn đảm bảo trải nghiệm giao – nhận chính xác, đúng hẹn trên toàn quốc.
Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, câu chuyện Urban Monkey là minh chứng rõ nét cho vai trò của đối tác logistics chủ động và chuyên nghiệp. Với sự đồng hành của J&T Express, các thương hiệu Việt trẻ có thể tự tin sáng tạo, an tâm vận hành và sẵn sàng bứt phá trong mùa mua sắm cuối năm – nơi mỗi đơn hàng giao đúng hẹn không chỉ là kết quả vận hành mà còn là cam kết giữ trọn niềm tin khách hàng.
Nhờ đầu tư bài bản và đồng bộ, J&T Express ngày càng khẳng định vị thế đối tác logistics tin cậy không chỉ cho các “ông lớn” mà còn là người bạn đồng hành của startup, chủ shop và nhà bán hàng online trên khắp cả nước.
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặt trọng tâm vào kinh tế số, đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến, logistics, dịch vụ chất lượng cao. Do đó, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao sẽ tăng đáng kể...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ngành Điện đã cấp điện trở lại cho 1,13 triệu khách hàng tại 6 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 13. Công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai với nỗ lực cao nhất, phấn đấu đến hết ngày 10/11/2025 sẽ cơ bản hoàn thành việc khôi phục điện cho toàn bộ khu vực…
Ngày 18/10 vửa qua – Công ty EFFECT đã phối hợp cùng Cục Thuế Khu vực 1, Hà Nội tổ chức hội thảo trực tuyến “Đồng hành cùng hộ kinh doanh bỏ thuế khoán”, thu hút hàng trăm hộ kinh doanh tham dự.
Bức tranh kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025 của Việt Nam cho thấy xu hướng phục hồi tích cực và tăng trưởng ổn định trên hầu hết các lĩnh vực. Đáng chú ý, khu vực sản xuất tiếp tục khởi sắc khi chỉ số PMI tháng 10 đạt 54,5 điểm, tăng mạnh so với 50,4 điểm của tháng trước; dòng vốn FDI vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ,....
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: