J&T Express tăng tốc hỗ trợ doanh nghiệp Việt mùa mua sắm cuối năm

J&T Express đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng cũng như công nghệ ở quy mô lớn, nhằm đảm bảo hàng hóa đến tay người tiêu dùng đúng hẹn trong dịp cao điểm cuối năm.

MŨI NHỌN CHIẾN LƯỢC GIÚP J&T EXPRESS CHỦ ĐỘNG MÙA CAO ĐIỂM

Theo số liệu nội bộ, trong các mùa cao điểm những năm trước, lượng đơn hàng toàn quốc của J&T Express thường tăng tối thiểu 20% so với giai đoạn bình thường. Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp đã sớm triển khai bốn mũi nhọn chiến lược nhằm củng cố năng lực vận hành, đảm bảo hệ thống giao nhận hoạt động thông suốt và đồng hành cùng các đối tác, doanh nghiệp Việt trong mùa mua sắm cuối năm 2025.

Trọng tâm đầu tiên là đưa vào hoạt động trung tâm trung chuyển quy mô lớn tại Hà Nội với diện tích 38.000 m2, gồm 23 cổng hàng vào và 150 cổng hàng ra. Trung tâm được trang bị hệ thống băng chuyền và khu xử lý hàng hóa hiện đại, ứng dụng công nghệ đo – quét – cân tự động (DWS) giúp nhận diện mã vạch, kích thước và khối lượng hàng hóa nhanh chóng, chính xác.

Việc đầu tư này không chỉ tăng năng lực khai thác mà còn giảm tải cho các tuyến vận chuyển xuyên vùng – đặc biệt là tuyến TP.HCM – Hà Nội, nơi ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử. Trong thời gian tới, J&T Express dự kiến tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm trung chuyển tại các vùng kinh tế trọng điểm, hướng tới mạng lưới hạ tầng logistics hiện đại và bền vững.

Song song với hạ tầng, thời gian qua, doanh nghiệp đã bổ sung thêm 315 xe tải mới nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và giảm phụ thuộc vào nguồn lực thuê ngoài. Các phương tiện đều được trang bị hệ thống định vị và quản lý hành trình thông minh, giúp kiểm soát lộ trình chính xác, đảm bảo hàng hóa được giao đúng giờ – đúng với cam kết “Giao đúng giờ – Nhận chu toàn”.

Để nâng cao tính kết nối, J&T Express vận hành hệ sinh thái công nghệ toàn diện JMS (J&T Management System) – nền tảng quản lý và điều phối dữ liệu đồng bộ từ khâu tiếp nhận, xử lý, phân loại, giao nhận đến chăm sóc khách hàng. JMS tích hợp AI, Big Data, kết nối real-time cùng hệ thống phân loại tự động (DWS, Cross Belt Sorter), giúp dự đoán lưu lượng đơn hàng, tối ưu nhân sự – lộ trình, đồng thời giảm thiểu sai sót, tiết kiệm chi phí và rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng.

Hệ thống phân loại hàng hóa hiện đại của J&T Express (Ảnh: DNCC).

Với vai trò đối tác vận chuyển sản phẩm công nghệ của Samsung Electronics Việt Nam, J&T Express đã triển khai đội ngũ giao nhận chuyên biệt, xử lý đơn hàng ngay tại kho của đối tác, cung cấp dịch vụ đóng gói và quy trình chuyên biệt. Những giải pháp “may đo” này giúp đối tác duy trì hoạt động ổn định, hạn chế tối đa tình trạng nghẽn đơn hay quá tải trong giai đoạn cao điểm.

Đại diện J&T Express chia sẻ: “Áp lực xử lý đơn hàng trong giai đoạn cuối năm là rất lớn. Chúng tôi xác định chỉ khi kết hợp hạ tầng vững chắc, công nghệ tối ưu và dịch vụ linh hoạt mới có thể đảm bảo vận hành thông suốt, không bị đứt gãy”.

URBAN MONKEY: CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA THƯƠNG HIỆU NỘI ĐỊA KHI LOGISTICS TRỞ THÀNH LỢI THẾ CẠNH TRANH

Ra đời năm 2014 từ niềm đam mê của Nguyễn Phú Tường – du học sinh Anh yêu thích hip-hop và văn hóa đường phố – Urban Monkey được định hình là thương hiệu streetwear mang tinh thần tự do và bản sắc riêng của giới trẻ Việt. Ngay từ bộ sưu tập đầu tiên lấy cảm hứng từ phong cách quân đội Pháp và “cháy hàng” chỉ sau một tuần ra mắt tại The Sneaker Fest, Urban Monkey đã khẳng định sức hút của thời trang nội địa khi dung hòa gu thẩm mỹ quốc tế với cá tính Việt.

Thương hiệu tiếp tục tạo dấu ấn với những đôi dép hai đế biểu tượng và các bộ sưu tập hợp tác cùng nghệ sĩ, rapper Việt. Tuy nhiên, đằng sau sự bứt phá sáng tạo là thách thức quen thuộc của local brand: duy trì chất lượng sản phẩm đồng thời đảm bảo tiến độ giao hàng khi đơn hàng tăng gấp nhiều lần trong mùa sale.

J&T Express vinh dự trở thành đối tác tin cậy của thương hiệu thời trang đường phố Việt Urban Monkey (Ảnh: DNCC).

J&T Express đã trở thành đối tác đồng hành, giúp Urban Monkey tối ưu vận hành từ quản lý đơn hàng, lộ trình giao nhận đến đảm bảo hàng đến tay khách đúng hẹn. Nhờ hệ thống logistics quy mô và công nghệ hiện đại, thương hiệu có thể tập trung vào thế mạnh sáng tạo và mở rộng thị trường.

Anh Nguyễn Phú Tường chia sẻ: “J&T Express luôn mang đến cảm giác yên tâm nhờ chính sách hỗ trợ nhà bán hàng rõ ràng, đội ngũ giao hàng tận tâm, thân thiện và quy trình làm việc chuyên nghiệp. Những trải nghiệm tích cực đó khiến tôi tin tưởng chọn J&T Express làm đối tác giao hàng lâu dài”. “Nhờ sự hỗ trợ từ J&T Express, chúng tôi có thêm thời gian sáng tạo, phát triển sản phẩm cho cộng đồng yêu thời trang đường phố Việt”.

HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

Không chờ mùa cao điểm “gõ cửa”, J&T Express đã chủ động chuẩn bị từ nhiều tháng trước với bốn mũi nhọn chiến lược: đầu tư hạ tầng trung chuyển, tăng cường đội xe, nâng cấp hệ sinh thái công nghệ JMS và phát triển dịch vụ tùy chỉnh cho khách hàng lớn. Mục tiêu không chỉ xử lý hiệu quả lượng đơn hàng tăng đột biến mà còn đảm bảo trải nghiệm giao – nhận chính xác, đúng hẹn trên toàn quốc.

Khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của J&T Express (Ảnh: DNCC).

Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, câu chuyện Urban Monkey là minh chứng rõ nét cho vai trò của đối tác logistics chủ động và chuyên nghiệp. Với sự đồng hành của J&T Express, các thương hiệu Việt trẻ có thể tự tin sáng tạo, an tâm vận hành và sẵn sàng bứt phá trong mùa mua sắm cuối năm – nơi mỗi đơn hàng giao đúng hẹn không chỉ là kết quả vận hành mà còn là cam kết giữ trọn niềm tin khách hàng.

Nhờ đầu tư bài bản và đồng bộ, J&T Express ngày càng khẳng định vị thế đối tác logistics tin cậy không chỉ cho các “ông lớn” mà còn là người bạn đồng hành của startup, chủ shop và nhà bán hàng online trên khắp cả nước.