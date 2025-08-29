J&T Express tổ chức trồng cây, lan tỏa tinh thần xanh trong dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Khánh Huyền
29/08/2025, 10:37
Mới đây, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Thanh Liệt (Hà Nội), Trung tâm Truyền thông Tài Nguyên và môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Thanh Liệt cùng Công ty J&T Express đã phối hợp tổ chức Lễ phát động trồng cây “Kiến tạo tương lai - J&T Express chung sức trồng 1 tỷ cây xanh”.
Hoạt động diễn ra trong bối cảnh cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – những dấu mốc lịch sử quan trọng. Chính vì vậy, buổi lễ không chỉ là sự kiện môi trường đơn thuần, mà còn mang tính biểu tượng về trách nhiệm cộng đồng và khát vọng xây dựng Thủ đô xanh – sạch – bền vững.
TỪ LỄ PHÁT ĐỘNG TẠI THANH LIỆT ĐẾN HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG XANH
Công viên Chu Văn An, nơi diễn ra hoạt động trồng cây, vốn được quy hoạch trở thành không gian sinh thái phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng và nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực Tây Nam Hà Nội. Với những cây xanh đô thị được trao tặng, khuôn viên công viên được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một “lá phổi xanh” của thành phố, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và tạo dựng cảnh quan trong lành.
Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao bảng tượng trưng cho Ban Quản lý Công viên Chu Văn An – nơi sẽ là địa điểm trồng thêm mới các hàng cây xanh đô thị.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện UBND phường Thanh Liệt nhấn mạnh: “Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hoạt động phát động trồng cây hôm nay mang nhiều ý nghĩa. Đây không chỉ là bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa đề án trồng 1 tỷ cây xanh, mà còn là minh chứng cho sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong công cuộc xây dựng một Thủ đô xanh, sạch, đẹp”.
Đại diện J&T Express khẳng định: “Hà Nội không chỉ là trung tâm kinh tế - xã hội, mà còn là nơi J&T Express gắn bó với nhiều chương trình cộng đồng. Việc đồng hành cùng Hà Nội xanh chính là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình phát triển bền vững mà chúng tôi theo đuổi”.
CHÍNH QUYỀN KIẾN TẠO - DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH – CỘNG ĐỒNG HƯỞNG ỨNG
Buổi lễ phát động đã thu hút sự tham gia của đông đảo thành phần xã hội: từ lực lượng thanh niên xung phong tình nguyện, hội phụ nữ, người cao tuổi, cho đến đông đảo người dân địa phương. Sự có mặt của nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp đã tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng vì mục tiêu chung.
Theo đại diện J&T Express: “Yếu tố quyết định thành công chính là sự liên kết và đồng bộ. Khi chính quyền đưa ra định hướng, doanh nghiệp chủ động hành động và cộng đồng cùng tham gia, hiệu quả không chỉ đo bằng số lượng cây xanh, mà còn là sự thay đổi nhận thức và hành vi sống xanh của toàn xã hội”.
Được biết, chương trình trồng cây đô thị tại công viên Chu Văn An (Hà Nội) là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Kiến tạo tương lai – J&T chung sức trồng 1 tỷ cây xanh” hưởng ứng thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Năm 2024, J&T Express đã trồng mới 15.000 cây tràm nội (tràm cừ), mở rộng thêm 1 hecta rừng tràm ngập phèn tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, góp phần quan trọng vào bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước quý giá. Trước đó, năm 2023, doanh nghiệp đã triển khai chiến dịch tái chế rác thải thành bàn ghế học đường và trao tặng cho các em học sinh tại Hà Nội, TP.HCM và Bắc Ninh. Chiến dịch không chỉ giúp làm xanh thêm không gian học tập, mà còn giáo dục thế hệ trẻ ý thức tiết kiệm, tái sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.
XANH HÓA THỦ ĐÔ – KẾT NỐI TRUYỀN THỐNG VÀ TƯƠNG LAI
Trong những ngày tháng cả nước đang hướng tới những ngày kỷ niệm trọng đại, lễ phát động trồng cây tại Thanh Liệt trở thành hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó không chỉ hướng đến việc xanh hóa Thủ đô, mà còn nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm với thế hệ mai sau – một sự tiếp nối tự nhiên giữa truyền thống cách mạng và hành động vì tương lai.
Những hàng cây sắp được trồng tại Công viên Chu Văn An sẽ không chỉ là mảng xanh vật chất, mà còn là biểu tượng của tinh thần chung tay, gắn kết cộng đồng trong hành trình xây dựng một Hà Nội đáng sống, xanh – sạch – bền vững.
Đại diện Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường cũng chia sẻ: “Điểm quan trọng của phong trào trồng cây hiện nay không chỉ dừng lại ở con số, mà còn ở việc lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới từng cá nhân, từng cộng đồng. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp như J&T Express, bởi sự tham gia của khối tư nhân là yếu tố cộng hưởng để tạo nên sức mạnh đồng bộ”.
Sự tiếp nối này cho thấy cách J&T Express đang từng bước gắn kết các hoạt động cộng đồng, từ trường học, khu dân cư, công viên đến những khu rừng quốc gia, tạo nên một mạng lưới hành động thống nhất vì mục tiêu phát triển xanh.
