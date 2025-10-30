K-pop Demon Hunters và Taylor Swift “chiếm sóng” mùa Halloween

Sau khi “oanh tạc” các bảng xếp hạng toàn cầu, K-pop Demon Hunters tiếp tục dẫn đầu xu hướng hóa trang cho dịp Halloween, vượt mặt các nhân vật Hollywood. Tương tự, nữ ca sĩ Taylor Swift trở thành niềm cảm hứng cho nhiều ý tưởng trang trí mới…

Theo thống kê từ công cụ theo dõi xu hướng toàn cầu của Google Frightgeist, 6 trong số 10 trang phục Halloween được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025 đến từ bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunters. Các nhân vật Rumi, Zoey, Mira, Jinu và Baby Saja chiếm trọn top 5, Derpy the Tiger đứng ở vị trí thứ 8, giúp IP (tài sản trí tuệ) này thống trị tới 60% bảng xếp hạng Halloween toàn cầu.

Theo trang Fast Company, kiểu tóc "rồng tím" của Rumi trở thành trào lưu được bắt chước nhiều nhất mùa Halloween. Bộ tóc giả hồng kết hợp váy vàng của nhân vật Mira cũng nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của Gen Z. Trong khi đó, tạo hình "Trending Demon" của Jinu đứng đầu bảng tìm kiếm các nhân vật siêu nhiên...

Làn sóng này không chỉ dừng lại ở việc hóa trang. Trên nền tảng TikTok, hashtag #KpopDemonHuntersChallenge thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Các kiểu tóc, trang điểm của Lumi và Joy truyền cảm hứng cho các xu hướng làm đẹp, thời trang và cả các bộ sưu tập hợp tác giữa thương hiệu mỹ phẩm với các nhà sản xuất.

Bộ ba nhân vật chính trong K-pop Demon Hunters trong phim và cách mọi người hóa trang ngoài đời thực.

Tờ NBC News cho biết các buổi tiệc theo chủ đề K-pop Demon Hunters đang trở thành trào lưu, không chỉ dịp Halloween mà còn lan sang tiệc sinh nhật và các sự kiện gia đình khác. Trang phục chính thức của các thành viên Huntr/x hợp tác sản xuất giữa Netflix và thương hiệu Spirit Halloween đang cháy hàng trên mạng, đặc biệt ở cả phiên bản người lớn lẫn trẻ em.

Tờ The Korea Economic Daily cho rằng cơn sốt này gợi nhớ đến hiện tượng Squid Game năm 2021 khi những bộ đồ bảo vệ hồng và đồng phục xanh lá phủ sóng kệ hàng siêu thị trên cả nước Mỹ. Sau Halloween, một loạt đồ chơi, đồ sưu tầm, thú nhồi bông, trò chơi và sản phẩm dựa trên K-pop Demon Hunters cũng sẽ tiếp tục được ra mắt.

Netflix thông báo rằng Mattel và Hasbro, vốn là hai đối thủ cạnh tranh khốc liệt, đã được cấp phép làm đồ chơi "đồng bản quyền" toàn cầu cho K-pop Demon Hunters. Các sản phẩm của Mattel và Hasbro sẽ có mặt tại các cửa hàng bán lẻ bắt đầu từ mùa xuân năm 2026. Để mang đến cho người hâm mộ cái nhìn đầu tiên, Mattel giới thiệu bộ ba búp bê thời trang Huntr/x, có thể đặt hàng trước từ ngày 12/11 trên Mattel Creations.

Netflix và các đối tác đang nỗ lực tung ra nhiều sản phẩm liên quan đến K-pop Demon Hunters hơn nữa sau khi bộ phim trở thành một cú hit đình đám trên nền tảng phát trực tuyến này. Sự quan tâm lớn dành cho bộ phim đã khiến Netflix từ bỏ định kiến về việc phát hành phim tại rạp. K-pop Demon Hunters sẽ trở lại rạp chiếu vào dịp Halloween từ ngày 31/10 đến ngày 2/11 tại cả ba chuỗi rạp chiếu phim lớn của Mỹ, gồm AMC, Regal và Cinemark.

Trang phục chính thức của các thành viên HUNTR/X của thương hiệu Spirit Halloween đang cháy hàng trên mạng.

Trong khi đó, một bức chân dung Taylor Swift khắc trên quả bí ngô khiến cư dân mạng "phát cuồng". Video của nghệ sỹ Karrah Youngblood nhanh chóng đạt hơn 11,6 triệu lượt xem và lan truyền với tốc độ chóng mặt, đến mức người hâm mộ Swift hài hước yêu cầu cô khắc thêm quả bí ngô hình cầu thủ Travis Kelce để cặp đôi nổi tiếng có thể góp mặt cùng nhau trong thế giới Halloween.

Từ một tài khoản ít người biết đến, chỉ có khoảng 400 người theo dõi vào tháng 9 năm ngoái, Youngblood vụt sáng khi video khắc hình Beyoncé của cô thu hút tới 11,2 triệu lượt xem, mở đường cho loạt tác phẩm sau đó đạt gần 70 triệu lượt xem. Những tác phẩm Halloween của cô có thể bán ra với giá lên tới 1.100 USD (28 triệu đồng) mỗi quả.

Tương tự, cũng lấy cảm hứng từ nữ hoàng nhạc đồng quê, một ngôi nhà trên phố Garden (New Jersey, Mỹ) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng với hơn 2,8 triệu lượt xem trên TikTok. Theo New York Post, ngôi nhà này đã trang trí Halloween hết sức công phu với điểm nhấn là hàng loạt bia mộ khắc tên những người yêu cũ nổi tiếng của nữ ca sĩ.

Những quả bí ngô khắc hình Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce.

Bên cạnh đó còn có hình nộm bộ xương Travis Kelce - bạn trai hiện tại đang mặc áo đội Chiefs, quỳ gối cầu hôn bên bộ xương của nữ ca sĩ. Chưa hết, bên cạnh đó là một "nhà giam" chứa bộ xương Scooter Braun, ông bầu từng gây chiến dữ dội với Taylor Swift về quyền sở hữu 6 album đầu tiên của cô. Tấm bảng ghi rõ tên Scooter Braun, nhân vật này còn diện cả đồ tù màu cam.

Chủ nhân ngôi nhà không công khai danh tính nhưng theo Tim Dwyer – họa sỹ chịu trách nhiệm thiết kế ngôi nhà, hai vợ chồng là người hâm mộ của Taylor Swift và mong muốn tạo ra điều gì đó "có thể lan truyền trên mạng". Và đúng là như vậy, công trình trang trí ấn tượng này thậm chí còn được giới thiệu trên trang Instagram Hoboken Weekend, nơi những người bình luận tỏ ra hào hứng với những ý tưởng décor Halloween mới.

Gần đây, khi mặc một chiếc áo thun cổ điển in hình rái cá biển trong chương trình quảng bá album The Life of a Showgirl, nữ ca sĩ đã vô tình tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ cho một chiến dịch gây quỹ của Viện Hải dương Monterey Bay. Nhờ hiệu ứng từ sự xuất hiện của Taylor Swift, chiếc áo được sản xuất thêm, chiến dịch gây quỹ cũng vượt xa mục tiêu 1,3 triệu USD, đạt con số 2,2 triệu chỉ sau một ngày.

Năm nay, khi nói đến việc phối đồ cho một bộ trang phục dự tiệc Halloween vừa ngầu, vừa sang trọng và thời trang, giới chuyên gia cho rằng những bộ trang phục mà Taylor Swift diện trong MV The Fate of Ophelia - đĩa đơn mở màn trong album mới The Life of a Showgirl – có vẻ là gợi ý không tồi.

Tạp chí Elle từng nhận xét MV này đem đến "một bữa tiệc thời trang thịnh soạn", pha trộn nhiều phong cách ở từng thời kỳ. Trong video dài bốn phút, Taylor đóng nhiều vai, khi cosplay nữ anh hùng trong Hamlet, vận động viên bơi nghệ thuật, lúc lại là huyền thoại nhan sắc của Hollywood. Theo Pagesix, hầu hết trang phục do những nhà mốt hàng đầu thiết kế riêng.

Một trong những thiết kế đang được các fashionista gợi ý cho bữa tiệc Halloween năm nay là chiếc đầm dài được tạo hình từ dây thừng quấn quanh cơ thể, kết hợp với mái tóc đen. Thiết kế táo bạo này đến từ BST Xuân-Hè 2025 của Roberto Cavalli. Trong MV, cảnh quay này được lồng ghép với cảnh Ophelia bị trói buộc và treo lơ lửng, tượng trưng cho sự giam cầm và thiếu tự do trong cuộc đời showgirl.