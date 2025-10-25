Vật phẩm lưu niệm K-pop cũng bị làm giả

Làn sóng hàng giả K-pop đang bùng nổ cùng với sự lan tỏa toàn cầu của văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tiêu dùng giải trí tại quốc gia này, đặc biệt là các nhà bán lẻ nội địa…

Bất kỳ người hâm mộ K-pop nào cũng đã biết đến nền một thị trường mang tên merchandise (viết tắt là merch). Đây là từ chỉ chung tất cả sản phẩm liên quan đến thần tượng mà người tiêu dùng có thể mua bán, trao đổi: album, lightstick, poster, áo, móc khóa và nhiều thứ khác.

Nhiều fan hâm mộ đã chi số tiền không hề nhỏ để sở hữu những món đồ này, khiến merchandise trở thành kênh doanh thu tiềm năng của các công ty giải trí Hàn Quốc. Theo báo cáo của Korea Creative Content Agency, tổng doanh thu của thị trường này lên đến 150 tỷ USD năm 2018. Con số này thậm chí còn tăng mạnh trong giai đoạn giãn cách xã hội do Covid-19.

Mới đây, các nghị sĩ thuộc hai đảng chính của Hàn Quốc cho biết lượng merchandise giả nhập khẩu từ Trung Quốc và các quốc gia khác đang tràn vào thị trường, bán với giá rẻ hơn và lợi dụng các kênh phân phối phổ biến, khiến doanh nghiệp nội gặp khó khăn. Họ cảnh báo xu hướng đáng lo ngại này đang đe dọa ngành công nghiệp văn hóa, một trong những động lực chính thúc đẩy ảnh hưởng toàn cầu của Hàn Quốc.

Theo nghị sĩ Jeong Dong-man thuộc đảng đối lập chính Sức mạnh Nhân dân, hơn 29.000 mặt hàng giả đã bị thu giữ tại các địa điểm tổ chức concert và lễ hội trong nước từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, theo dữ liệu do Bộ Sở hữu trí tuệ cung cấp. Con số này cao gấp hơn tám lần so với tổng lượng hàng giả bị thu giữ trong cả năm ngoái (3.576 món hàng).

Theo tờ The Korea Times, các mặt hàng giả năm nay chủ yếu là poster, thẻ ảnh, bình giữ nhiệt và móc khóa lấy cảm hứng từ các ngôi sao K-pop, chiếm 97,5% tổng số tang vật bị thu giữ. Ngoài ra còn có quần áo, túi xách và trang sức bị làm giả.

Ông Jeong, thành viên Ủy ban Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp của Quốc hội Hàn Quốc, cho biết Seventeen là nhóm nhạc K-pop có các vật phẩm lưu niệm bị làm giả nhiều nhất, tiếp theo là Aespa, Tomorrow X Together, Enhypen và Babymonster.

Nghị sĩ Oh Sae-hee của Đảng Dân chủ cầm quyền trích dẫn một khảo sát của Liên đoàn Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc, cho thấy 96,7% doanh nghiệp SME trong nước bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thương mại điện tử Trung Quốc. Trong số đó, 79% cho biết họ “mất động lực để cạnh tranh hoặc ứng phó với sự mở rộng của các nền tảng Trung Quốc tại Hàn Quốc.

Bà Oh cho biết: “Một số sản phẩm mỹ phẩm giả, có thiết kế gần như giống hệt với hàng Hàn Quốc, đang được bán với giá chỉ bằng một phần mười hàng thật. Người tiêu dùng nhầm tưởng đây là hàng chính hãng và mua chúng. Điều này cho thấy thiệt hại do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã lan rộng từ doanh nghiệp đến cả người tiêu dùng trong nước”.

Trước đó, trong lúc nhóm nhạc Blackpink đang chăm chỉ chạy tour Deadline vòng quanh thế giới thì mạng xã hội Hàn Quốc bất ngờ rộ lên thông tin cả nhóm bị lợi dụng hình ảnh, thương hiệu.

Cụ thể, một người dùng X (Twitter) đã chia sẻ hình ảnh chiếc túi xách được cho là merch của Blackpink, đặt mua từ Shein. Chiếc túi này được gắn tag ghi logo giả từ 1 nhãn hàng khác, có cách chọn phông chữ, màu sắc hồng - đen tương đồng với Blackpink càng khiến sản phẩm dễ gây hiểu nhầm.

Thực tế, Blackpink là một trong những nhóm nhạc bị làm giả merch nhiều nhất nhì K-pop, cũng chính vì độ nổi tiếng toàn cầu, độ nhận diện thương hiệu cao và fandom đông đảo. Từ lightstick, phụ kiện đến quần áo, rất nhiều mặt hàng được bày bán tràn lan trên các trang thương mại điện tử - nơi thường xuyên bị phản ứng vì chất lượng sản phẩm và vấn đề bản quyền.

Mẫu lightstick của Blackpink từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc trưng nhưng thị trường hiện nay tràn ngập hàng nhái với thiết kế gần như giống hệt bản gốc. Trên Amazon, nhiều bài đánh giá đã chỉ rõ ràng không ít sản phẩm giả không có logo YG, âm thanh chỉ hoạt động khi lắc thật mạnh, ánh sáng yếu và chất lượng vật liệu cũng rất kém.

Mẫu lightstick của Blackpink bị làm giả.

Đặc biệt, khi Blackpink chuẩn bị tổ chức concert tại Việt Nam, các nền tảng Facebook, TikTok, Instagram... xuất hiện hàng loạt hội nhóm và tài khoản chuyên rao bán phụ kiện Blackpink. Gậy cổ vũ phiên bản 1 và 2 được đăng bán tràn lan. Dù phiên bản 1 đã ngừng sản xuất từ lâu, nhiều người bán vẫn khẳng định có "hàng mới", "chuẩn authentic".

Trong khi đó, lightstick ver 2 được niêm yết chính hãng với giá khoảng 36,23 USD (tương đương 830.000 - 850.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển), nhưng trên thị trường lại được rao bán với mức giá bất ngờ rẻ - chỉ từ 300.000 đến 400.000 đồng. Tương tự, áo phông Blackpink cũng được bày bán dày đặc trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, với giá chỉ bằng một nửa so với hàng chính hãng.

Tương tự, G-Dragon - thủ lĩnh của BigBang và được mệnh danh là "ông hoàng K-pop" đã chính thức công bố seatmap và giá vé cho concert tại Hà Nội, thuộc G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch]. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tại Ocean City. Theo công bố, giá vé của concert dao động từ 2 triệu đến 8 triệu đồng, đi kèm nhiều quyền lợi đặc biệt.

Bên cạnh việc săn vé, cộng đồng fan K-pop tại Việt Nam đã đổ xô tìm kiếm các vật phẩm liên quan đến thần tượng. Họ sẵn sàng chi ra khoản tiền rất lớn để mua những vật phẩm gắn liền với hình ảnh của G-Dragon điển hình là chiếc lightstick (gậy phát sáng) Day-G Bong hình bông cúc trắng khuyết cánh.

Set merchandise của "ông hoàng K-pop" G-Dragon với cây cổ vũ hình hoa cúc.

Nhiều "thương lái" tận dụng cơ hội, gom hàng từ các điểm dừng chân của G-Dragon trong tour diễn - nơi mẫu lightstick vẫn được bán trực tiếp với số lượng giới hạn để đầu cơ và bán lại với giá "ngất ngưởng". Thậm chí chiếc lightstick này còn được rao bán lại, "thổi giá" lên tới gần 10 triệu đồng cho một chiếc, trở thành một trong những chiếc lightstick đắt đỏ nhất từng được săn lùng tại Việt Nam.

Cũng chính vì độ “hot” của chiếc lightstick, trên thị trường đã xuất hiện sản phẩm giả mạo, sao chép thiết kế. Nhiều bài viết dưới dạng "gom order", "nhận order" lightstick của nam idol, mức giá theo khảo sát trung bình sẽ rơi vào khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng/cây, tính cả phí ship.

Trong khi đó, giá gốc vốn chỉ 58.000 Won (khoảng gần 1,1 triệu đồng). Mà chất lượng và độ tin cậy của các tài khoản kêu gọi đặt hàng trên vẫn là một "dấu hỏi chấm lớn". Trước sức nóng của sản phẩm, nhiều fanpage lớn của G-Dragon tại Việt Nam phải lên tiếng kêu gọi cộng đồng fan bình tĩnh, sáng suốt. Không nên theo tâm lý "sợ bỏ lỡ" để tránh mua phải hàng "dỏm", hàng kém chất lượng.