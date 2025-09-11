Thứ Năm, 11/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Kazakhstan lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia

Hạ Chi

11/09/2025, 07:32

Tổng thống Kazakhstan khẳng định nước này cần sớm xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử hoàn chỉnh, đồng thời nới lỏng quy định lưu thông và mở cửa thị trường để thu hút thêm nhà đầu tư...

Kazakhstan đang từng bước đưa tài sản số hòa vào hệ thống tài chính của mình.
Kazakhstan đang từng bước đưa tài sản số hòa vào hệ thống tài chính của mình.

Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, đề nghị Quốc hội Kazakhstan thành lập Quỹ tài sản số quốc gia, nhằm tích lũy các loại tiền điện tử tiềm năng thông qua tập đoàn đầu tư của Ngân hàng Quốc gia.

Đây được coi là một bước ngoặt lớn trong cách tiếp cận của Kazakhstan với lĩnh vực tài sản số.

Ông Tokayev nhấn mạnh cần sớm xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử hoàn chỉnh, đồng thời nới lỏng quy định lưu thông và mở cửa thị trường để thu hút thêm nhà đầu tư. 

Tổng thống nước này cũng đề nghị Quốc hội thông qua khung luật mới trong năm nay để thúc đẩy công nghệ tài chính và tạo điều kiện cho tài sản số phát triển song song với đồng tenge điện tử (CBDC) đã được đưa vào sử dụng.

Kazakhstan dự kiến đầu tư khoảng 1 tỷ USD cho các ngành công nghệ cao, trong đó chính phủ và Ngân hàng Quốc gia sẽ cùng tham gia. 

Từ sau khi trở thành “điểm nóng” khai thác tiền điện tử, Kazakhstan đã dần dịch chuyển từ cách quản lý chặt chẽ sang cởi mở hơn, hợp pháp hóa giao dịch trên các nền tảng được cấp phép. 

Tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan còn phối hợp với Mastercard thử nghiệm thẻ thanh toán bằng tiền điện tử cùng các ngân hàng nội địa. Theo CoinMarketCap, điều này cho thấy Kazakhstan đang từng bước đưa tài sản số hòa vào hệ thống tài chính của mình.

Cùng quan điểm ủng hộ tiền điện tử tương tự, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng yêu cầu các ngân hàng nước này tăng cường ứng dụng tiền điện tử. 

 Chân dung Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Nguồn: CoinTelegraph. 
 Chân dung Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Nguồn: CoinTelegraph. 

Quyết định này được người đứng đầu Belarus đưa ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đã giáng đòn mạnh vào nền kinh tế nước này. Belarus đang chật vật vì xuất khẩu sụt giảm dưới tác động trừng phạt rộng rãi từ EU và Mỹ, do nước này ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Phát biểu trước lãnh đạo Ngân hàng Trung ương và các ngân hàng thương mại tại Belarus, ông Lukashenko cho rằng việc sử dụng tiền điện tử cần được mở rộng. 

Song song đó, ông Lukashenko còn thúc đẩy phát triển hệ thống thanh toán số, từ mở rộng thanh toán bằng mã QR đến việc khởi chạy hệ thống thanh toán tức thì dự kiến vào cuối năm nay.

Tại Belarus, khối lượng thanh toán qua các sàn giao dịch có thể đạt 3 tỷ USD trong năm nay.

Theo dự báo của Statista, đến năm 2026, số người dùng tiền điện tử tại Belarus có thể vượt 855.000 người, chiếm gần 10% dân số 9,1 triệu người.

Từ khóa:

Alexander Lukashenko Belarus Công nghệ tài chính Kazakhstan kinh tế số Quỹ tài sản số tài sản số thanh toán số tiền điện tử

