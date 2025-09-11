Kazakhstan lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia

Tổng thống Kazakhstan khẳng định nước này cần sớm xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử hoàn chỉnh, đồng thời nới lỏng quy định lưu thông và mở cửa thị trường để thu hút thêm nhà đầu tư...
Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, đề nghị Quốc hội Kazakhstan thành lập Quỹ tài sản số quốc gia, nhằm tích lũy các loại tiền điện tử tiềm năng thông qua tập đoàn đầu tư của Ngân hàng Quốc gia.
Đây được coi là một bước ngoặt lớn trong cách tiếp cận của Kazakhstan với lĩnh vực tài sản số.
Ông Tokayev nhấn mạnh cần sớm xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử hoàn chỉnh, đồng thời nới lỏng quy định lưu thông và mở cửa thị trường để thu hút thêm nhà đầu tư.
Tổng thống nước này cũng đề nghị Quốc hội thông qua khung luật mới trong năm nay để thúc đẩy công nghệ tài chính và tạo điều kiện cho tài sản số phát triển song song với đồng tenge điện tử (CBDC) đã được đưa vào sử dụng.
Kazakhstan dự kiến đầu tư khoảng 1 tỷ USD cho các ngành công nghệ cao, trong đó chính phủ và Ngân hàng Quốc gia sẽ cùng tham gia.
Từ sau khi trở thành “điểm nóng” khai thác tiền điện tử, Kazakhstan đã dần dịch chuyển từ cách quản lý chặt chẽ sang cởi mở hơn, hợp pháp hóa giao dịch trên các nền tảng được cấp phép.
Tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan còn phối hợp với Mastercard thử nghiệm thẻ thanh toán bằng tiền điện tử cùng các ngân hàng nội địa. Theo CoinMarketCap, điều này cho thấy Kazakhstan đang từng bước đưa tài sản số hòa vào hệ thống tài chính của mình.
Cùng quan điểm ủng hộ tiền điện tử tương tự, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng yêu cầu các ngân hàng nước này tăng cường ứng dụng tiền điện tử.
Quyết định này được người đứng đầu Belarus đưa ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đã giáng đòn mạnh vào nền kinh tế nước này. Belarus đang chật vật vì xuất khẩu sụt giảm dưới tác động trừng phạt rộng rãi từ EU và Mỹ, do nước này ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Phát biểu trước lãnh đạo Ngân hàng Trung ương và các ngân hàng thương mại tại Belarus, ông Lukashenko cho rằng việc sử dụng tiền điện tử cần được mở rộng.
Song song đó, ông Lukashenko còn thúc đẩy phát triển hệ thống thanh toán số, từ mở rộng thanh toán bằng mã QR đến việc khởi chạy hệ thống thanh toán tức thì dự kiến vào cuối năm nay.
Tại Belarus, khối lượng thanh toán qua các sàn giao dịch có thể đạt 3 tỷ USD trong năm nay.
Theo dự báo của Statista, đến năm 2026, số người dùng tiền điện tử tại Belarus có thể vượt 855.000 người, chiếm gần 10% dân số 9,1 triệu người.
Chính thức thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ 9/9/2025
19:58, 09/09/2025
5 CEO sở hữu tài sản ròng lớn nhất trong lĩnh vực tiền số
09:46, 03/09/2025
Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số
Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số
AI chủ quyền không chỉ bảo vệ dữ liệu quốc gia mà còn mở ra động lực tăng trưởng kinh tế số. Phát triển công nghệ lõi, hạ tầng và ứng dụng AI nhằm phục vụ các ngành trọng điểm sẽ giúp Việt Nam tự chủ trong kỷ nguyên số.
Trường hợp miễn trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại trong nghiên cứu khoa học công nghệ
Các nhà khoa học nếu tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định về thử nghiệm có kiểm soát, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được miễn trách nhiệm hành chính, dân sự và hình sự trong trường hợp phát sinh rủi ro, thiệt hại trong quá trình thực hiện hoạt động thử nghiệm có kiểm soát…
“Chạy đua” triển khai Luật Công nghiệp công nghệ số
Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số và Nghị định quy định về khu công nghệ số tập trung, trình Chính phủ trước ngày 30/9/2025…
iPhone 17 Pro Max có giá thấp nhất 37,9 triệu đồng, được bán tại Việt Nam từ 19/9
Camera của iPhone 17 Pro và Pro Max được nâng cấp đáng kể, chip A19 Pro cho hiệu năng cao, tiết kiệm năng lượng và thế hệ iPhone mới này sẽ chính thức được mở bán chính thức ngày 19/9 tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam…
Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tự ý giao dịch tài sản mã hoá ngoài hệ thống chính thức
Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành, đánh dấu việc thiết lập khung pháp lý đầu tiên cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Giai đoạn thí điểm kéo dài 5 năm với những điều kiện nghiêm ngặt về vốn, quản trị và công nghệ…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: