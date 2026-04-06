KDI Holdings định hình hành trình 10 năm qua 3 trục giá trị

Không chỉ là dấu mốc kỷ niệm, chuỗi hoạt động 10 năm của KDI Holdings cho thấy doanh nghiệp đang từng bước định hình cách tiếp cận phát triển trong giai đoạn mới – nơi con người trở thành điểm chạm thương hiệu, trải nghiệm là trung tâm kiến tạo điểm đến và yếu tố bền vững được đặt như một nguyên tắc cốt lõi trong toàn bộ hệ sinh thái.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm, Libera Nha Trang trở thành tâm điểm hội tụ các trải nghiệm, nơi KDI Holdings thể hiện rõ cách tiếp cận phát triển dựa trên ba trục giá trị: Con người, trải nghiệm và bền vững, kết nối nội bộ với khách hàng và cộng đồng.

Kỷ niệm 10 năm thành lập, KDI Holdings triển khai chuỗi hoạt động trên toàn hệ thống từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4/2026. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa kỷ niệm, các hoạt động năm nay cho thấy sự chuyển dịch rõ nét về cách tiếp cận: Hướng tới chiều sâu và giá trị dài hạn, gắn với ba trục xuyên suốt gồm con người, trải nghiệm và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, nhiều hoạt động không chỉ giới hạn trong phạm vi nội bộ mà được thiết kế theo hướng mở, kết nối với khách hàng, đối tác và cộng đồng, qua đó góp phần gia tăng sức sống cho các điểm đến du lịch, đặc biệt tại Khánh Hòa – nơi KDI Holdings đang phát triển quần thể Libera Nha Trang.

Ban lãnh đạo Tập đoàn KDI trong buổi lễ Meeting chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

Theo đại diện lãnh đạo Tập đoàn, các hoạt động kỷ niệm 10 năm được xem là bước chuyển quan trọng, không chỉ để nhìn lại hành trình đã qua mà còn nhằm thử nghiệm và từng bước hoàn thiện cách thức phát triển hệ sinh thái theo hướng tích hợp, trong đó doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương trong việc tạo ra các giá trị bền vững cho du lịch và cộng đồng.

CON NGƯỜI – NÂNG CHUẨN NỘI LỰC, LAN TỎA GIÁ TRỊ VẬN HÀNH BỀN VỮNG

Trong cấu trúc tổng thể, yếu tố con người được xác định là nền tảng cho mọi chuyển động phát triển. Các hoạt động không chỉ hướng tới tăng cường gắn kết, mà còn tập trung vào việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng vận hành trên toàn hệ thống.

Chương trình thay đổi tác phong và nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, với sự phối hợp giữa bộ phận Nhân sự và Hành chính, nhằm xây dựng các tiêu chuẩn về trang phục, giao tiếp và hình ảnh thương hiệu. Việc chuẩn hóa này không chỉ mang ý nghĩa nội bộ, mà còn trực tiếp định hình trải nghiệm dịch vụ – nơi mỗi cán bộ nhân viên trở thành một “điểm chạm thương hiệu” trong hành trình tiếp xúc với khách hàng và đối tác.

Bên cạnh đó, các hoạt động thi đua và sáng tạo như cuộc thi Canva AI tại TP.HCM được tổ chức trong hệ thống giáo dục KDI, tạo sân chơi cho học sinh phát triển tư duy công nghệ và khả năng sáng tạo. Đây cũng là một trong những hướng tiếp cận nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ, thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu phát triển dài hạn của xã hội.

TRẢI NGHIỆM ĐA GIÁC QUAN – KIẾN TẠO ĐIỂM ĐẾN VÀ GIA TĂNG SỨC HÚT DU LỊCH TẠI LIBERA NHA TRANG

Tại Libera Nha Trang, các hoạt động trong chuỗi kỷ niệm được triển khai như một “bức tranh thu nhỏ” của cách tiếp cận phát triển du lịch theo hướng trải nghiệm.

Tọa lạc tại khu vực Bãi Tiên – nơi sở hữu cảnh quan đặc trưng của Nha Trang, Libera Nha Trang được định hình không chỉ là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng, mà là một không gian tích hợp giữa văn hóa, nghệ thuật, giải trí và tương tác cộng đồng.

Quần thể Libera Nha Trang được định hình là điểm đến tích hợp, nơi KDI Holdings triển khai các hoạt động gắn với trải nghiệm và phát triển bền vững.

Trong cách tiếp cận này, điểm đến không chỉ được hình thành từ hạ tầng hay quy mô đầu tư, mà được kiến tạo thông qua hệ thống trải nghiệm đa lớp, nơi mỗi hoạt động, mỗi không gian đều góp phần tạo nên cảm nhận tổng thể của du khách. Libera Nha Trang được xem là một minh chứng rõ nét cho hướng đi này.

Không gian bên ngoài Nhà hát Đó được tổ chức thành khu triển lãm sắp đặt kết hợp trình diễn âm nhạc và thời trang, tạo điểm nhấn thu hút du khách và góp phần lan tỏa hình ảnh đặc trưng của điểm đến. Bên trong, các tiết mục như “Rối Mơ”, “Chum” mang đến sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa du lịch.

Các hoạt động thể thao như KDI Pickleball Open Cup và KDI Golf Open Cup được tổ chức với sự tham gia của cán bộ nhân viên, đối tác và khách mời, không chỉ tạo sự kết nối mà còn mở rộng tương tác trong hệ sinh thái dịch vụ – du lịch.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là ngày 25/4, với các chương trình diễn ra xuyên suốt từ sáng đến tối. Từ các hoạt động sáng tạo như vẽ tranh kết hợp công nghệ, lễ hội carnival, đến chương trình nghệ thuật quy mô lớn kết hợp với bắn pháo hoa vào buổi tối – tất cả được thiết kế nhằm mang đến một hành trình trải nghiệm đa giác quan.

BỀN VỮNG – GẮN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VỚI TRÁCH NHIỆM BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG

Song hành với trải nghiệm, yếu tố bền vững được lồng ghép xuyên suốt trong chuỗi hoạt động, đặc biệt thông qua các chương trình liên quan đến bảo tồn biển.

Hoạt động lặn biển trồng san hô được triển khai với sự phối hợp của các đơn vị chuyên môn, cho phép khách mời trực tiếp tham gia vào quá trình phục hồi hệ sinh thái. Không chỉ mang tính trải nghiệm, chương trình còn kết hợp gây quỹ bảo tồn thông qua các hoạt động trong đêm gala và các sự kiện liên quan, hướng tới việc duy trì và mở rộng các dự án bảo vệ môi trường biển.

Bên cạnh đó, hoạt động nuôi cấy ngọc trai cũng được đưa vào như một phần của hành trình trải nghiệm, giúp người tham gia hiểu rõ hơn về giá trị tài nguyên và quy trình phát triển bền vững.

Hoạt động lặn biển trồng san hô thể hiện cách KDI Holdings lồng ghép yếu tố bảo tồn vào các trải nghiệm, hướng tới phát triển bền vững.

KDI Holdings là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong đa lĩnh vực bao gồm: Bất động sản, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, du thuyền, nội thất cao cấp, nông nghiệp và giáo dục.

Doanh nghiệp định hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành gắn với trải nghiệm, giá trị sống và đóng góp bền vững cho cộng đồng. Một trong những dự án tiêu biểu là Quần thể đô thị biển Libera Nha Trang, tọa lạc tại Khóm Đường Đệ, khu vực Bãi Tiên, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

