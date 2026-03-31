KDI Holdings kỷ niệm 10 năm thành lập: Một thập kỷ kiến tạo và phát triển
Khánh Huyền
31/03/2026, 21:00
Ngày 31/3, KDI Holdings tổ chức lễ meeting kỷ niệm 10 năm thành lập, đồng loạt trên toàn hệ thống của Tập đoàn, mở đầu cho chuỗi sự kiện kéo dài trong tháng 4 với nhiều điểm nhấn tại Nha Trang.
Ngày 31/3/2026, KDI Holdings chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập bằng lễ Meeting được tổ chức đồng loạt tại trụ sở chính, các chi nhánh và đơn vị thành viên trên toàn quốc. Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ nhân viên tham gia, tạo nên không khí sôi nổi xuyên suốt toàn Tập đoàn.
Không chỉ là một dấu mốc mang tính thời gian, sự kiện còn mở ra giai đoạn cao điểm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, đánh dấu sự chuyển động đồng bộ từ nội bộ tới các chương trình trải nghiệm quy mô lớn.
Tại các điểm cầu, không khí sự kiện được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các hoạt động tương tác, chia sẻ và kết nối, góp phần khơi dậy tinh thần đồng hành và niềm tự hào trong toàn thể cán bộ nhân viên.
MỘT THẬP KỶ KIẾN TẠO – NỀN TẢNG CHO CHẶNG ĐƯỜNG MỚI
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT KDI Holdings, ông Kiều Hữu Dũng nhấn mạnh ý nghĩa của cột mốc 10 năm không chỉ nằm ở những gì đã đạt được, mà ở nền tảng đã được xây dựng cho tương lai: “10 năm qua là hành trình tạo dựng nền móng. Điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ tiếp tục đi như thế nào trong giai đoạn tiếp theo – theo hướng bền vững hơn, khác biệt hơn và có giá trị dài hạn”.
Một thập kỷ đã qua, KDI Holdings từng bước hình thành hệ sinh thái đa ngành với các lĩnh vực cốt lõi gồm bất động sản, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, du thuyền, nội thất cao cấp, nông nghiệp và giáo dục STEM. Những thành quả này được xem là kết tinh của nỗ lực, trí tuệ và sự đồng hành của toàn thể cán bộ nhân viên.
Sau phần phát biểu của Chủ tịch HĐQT, chương trình tiếp tục với những chia sẻ từ lãnh đạo các đơn vị thành viên tại các điểm cầu trên toàn hệ thống.
Tại đây, đại diện các đơn vị đã nhìn lại chặng đường phát triển của từng lĩnh vực, đồng thời thể hiện sự đồng thuận với định hướng chung của Tập đoàn trong giai đoạn mới. Những cam kết về nâng cao chất lượng vận hành, phát triển sản phẩm và đồng hành cùng chiến lược tái định vị được đưa ra, góp phần tạo nên sự kết nối xuyên suốt trong toàn hệ thống.
Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ, phần phát biểu của các đơn vị còn mang tính chất như một lời khẳng định cho tinh thần đồng hành – nơi mỗi thành viên không chỉ là một mắt xích vận hành, mà là một phần trong hành trình phát triển dài hạn của KDI Holdings.
Tại các đơn vị và chi nhánh, nhiều chương trình nội bộ được triển khai đồng loạt, tạo nên không khí sôi động và gắn kết. Không gian làm việc được trang trí theo chủ đề kỷ niệm 10 năm, các khu vực chụp ảnh được thiết lập để cán bộ nhân viên lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, cùng với đó là các hoạt động tương tác như viết thông điệp, chia sẻ cảm xúc và tham gia các mini game nội bộ. Song hành là chương trình chuẩn hóa tác phong, các phong trào thi đua, hoạt động thể thao và sáng tạo được tổ chức tại từng đơn vị, góp phần lan tỏa tinh thần KDI một cách tự nhiên và liên tục.
CHUỖI SỰ KIỆN TẠI NHA TRANG – TÂM ĐIỂM TRẢI NGHIỆM VÀ KẾT NỐI
Sau lễ meeting, chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ tiếp tục được triển khai với nhiều điểm nhấn, trong đó Nha Trang được lựa chọn là trung tâm của các chương trình trọng điểm.
Tại quần thể đô thị biển Libera Nha Trang (Khóm Đường Đệ, khu vực Bãi Tiên, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), nhiều hoạt động sẽ được tổ chức theo hướng kết hợp giữa lễ hội, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch.
Các chương trình biểu diễn tại Nhà hát Đó, với những tiết mục mang đậm chất liệu văn hóa bản địa như “Rối mơ”, “Múa chum”, được kỳ vọng mang đến góc nhìn mới về nghệ thuật biểu diễn, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị truyền thống và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương.
Không gian tại Libera Nha Trang cũng sẽ trở thành điểm đến của các hoạt động trình diễn nghệ thuật, thời trang, triển lãm sắp đặt, tạo nên sự giao thoa giữa con người, văn hóa và cảnh quan.
Song hành với đó là các chương trình gắn với môi trường như lặn biển trồng san hô, gây quỹ bảo tồn biển – những nội dung thể hiện định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Bên cạnh yếu tố trải nghiệm, các giải thể thao như Pickleball, Golf cùng chuỗi sự kiện cao điểm vào cuối tháng 4, bao gồm chương trình nghệ thuật đặc biệt, Gala Dinner và màn trình diễn pháo hoa, sẽ góp phần hoàn thiện hành trình kỷ niệm 10 năm với nhiều dấu ấn.
Lễ meeting ngày 31/3 không chỉ là điểm bắt đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm, mà còn được xem là bước khởi động cho một giai đoạn phát triển mới của KDI Holdings.
Từ nền tảng đã được xây dựng trong 10 năm qua, doanh nghiệp đang từng bước triển khai chiến lược tái định vị, hướng tới một mô hình phát triển có chiều sâu, gắn với trải nghiệm và giá trị dài hạn.
Sự hưởng ứng của cán bộ nhân viên trên toàn Tập đoàn trong ngày kick-off được kỳ vọng sẽ tạo nên động lực cho chặng đường phía trước – nơi mỗi cá nhân không chỉ là người tham gia, mà còn góp phần kiến tạo nên tương lai của KDI.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
