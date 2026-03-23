Keppel đồng hành cùng hội thảo an ninh nguồn nước và mở rộng Living Well tại Đồng bằng sông Cửu Long
Thu Ngân
23/03/2026, 18:28
Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 5 năm Living Well (Nước sạch cho vùng nhiễm mặn) do Keppel, báo Tiền Phong và Sở, Ban, Ngành địa phương triển khai.
Cụ thể, Keppel đã đồng hành tổ chức hội thảo về an ninh nguồn nước, đồng thời tiếp tục mở rộng Living Well thông qua việc lắp đặt thêm các máy lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Hội thảo "An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu" diễn ra vào ngày 22 tháng 3, cũng là Ngày Nước Thế giới, do Báo Tiền Phong và UBND thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Keppel. Song song với hội thảo, Keppel đã tài trợ hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn năng lượng mặt trời cho phường Khánh Hòa và xã Liêu Tú (thành phố Cần Thơ).
Ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, chia sẻ: “Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nguồn nước và xâm nhập mặn. Thông qua hội thảo này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và các bên liên quan nhằm tăng cường an ninh nguồn nước và nâng cao khả năng chống chịu của Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu”.
“Song song đó, chúng tôi cũng tập trung vào các hoạt động thiết thực cho cộng đồng như Living Well - chương trình mang đã mang nguồn nước sạch đến với 157.000 người dân Đồng bằng sông Cửu Long”.
THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI VỀ AN NINH NGUỒN NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Hội thảo ‘An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu’ có sự tham dự và đồng hành của Bộ Nông nghiệp & Môi trường, đại diện các sở, ban, ngành của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện Keppel, Báo Tiền Phong, các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và sinh viên Đại học Cần Thơ.
Các vấn đề được bàn thảo tập trung vào vai trò của an ninh nguồn nước trong sự phát triển bền vững của khu vực, đặc biệt khi Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, chia sẻ: “Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, những năm gần đây, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt vào mùa khô diễn ra ngày càng thường xuyên. TP. Cần Thơ, trung tâm của vùng, mặc dù có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc và nguồn nước tương đối dồi dào, vẫn đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu”.
Cũng tại sự kiện, PGS. TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó viện trưởng viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi Trường, nhấn mạnh rằng Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu các tác động ngoại biên nghiêm trọng, không thể đảo ngược. Ông cho biết việc phát triển Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững đòi hỏi sự phối hợp của ứng dụng công nghệ, vận hành đa mục tiêu và tăng cường sự tham gia của các bên.
LIVING WELL TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH MANG NƯỚC SẠCH ĐẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG
Trong năm thứ 5 này, Keppel đã trao tặng hai hệ thống máy lọc nước năng lượng mặt trời với tổng công suất hơn 4,3 triệu lít nước sạch/năm cho phường Khánh Hòa và xã Liêu Tú, giúp mang lại nguồn nước ổn định cho hơn 68.000 người dân.
Triển khai lần đầu vào 2022, Living Well đã góp phần hỗ trợ những địa phương chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình đã mang nước sạch đến 157.000 người tại 11 xã thuộc 7 tỉnh, thành, thông qua 11 hệ máy thống lọc nước nhiễm mặn với tổng công suất sản xuất 24 triệu lít nước sạch mỗi năm.
Keppel sở hữu nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành các công trình hạ tầng nước. Tại Singapore, Keppel phát triển và vận hành Nhà máy Khử mặn Keppel Marina East – nhà máy khử mặn quy mô lớn đầu tiên có thể xử lý cả nước biển lẫn nước ngọt, nâng cao khả năng tự chủ nguồn nước của Singapore.
Sắp diễn ra Hội nghị Khoa học, Công nghệ chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất
Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất là sự kiện khoa học công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y được tổ chức trong bối cảnh mới, sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường được kiện toàn tổ chức.
Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng trúng cử Đại biểu Quốc hội với tỷ lệ tín nhiệm cao
Ngày 21/3/2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có ông Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Sắp có Nghị định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng
Nghị định mới sẽ khắc phục những bất cập trong Nghị định số 108/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng...
Xây dựng “đường băng số” B2B giúp doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu chuyển dịch mạnh sang số hóa, các nền tảng số B2B đang dần trở thành “đường băng” mới giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kết nối giao thương…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: