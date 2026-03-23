Keppel đồng hành cùng hội thảo an ninh nguồn nước và mở rộng Living Well tại Đồng bằng sông Cửu Long

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 5 năm Living Well (Nước sạch cho vùng nhiễm mặn) do Keppel, báo Tiền Phong và Sở, Ban, Ngành địa phương triển khai.

Cụ thể, Keppel đã đồng hành tổ chức hội thảo về an ninh nguồn nước, đồng thời tiếp tục mở rộng Living Well thông qua việc lắp đặt thêm các máy lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Hội thảo "An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu" diễn ra vào ngày 22 tháng 3, cũng là Ngày Nước Thế giới, do Báo Tiền Phong và UBND thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Keppel. Song song với hội thảo, Keppel đã tài trợ hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn năng lượng mặt trời cho phường Khánh Hòa và xã Liêu Tú (thành phố Cần Thơ).

Ông Joseph Low, , Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, tại phiên thảo luận giải pháp và tầm nhìn cho an ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu.

Ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, chia sẻ: “Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nguồn nước và xâm nhập mặn. Thông qua hội thảo này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và các bên liên quan nhằm tăng cường an ninh nguồn nước và nâng cao khả năng chống chịu của Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu”.

“Song song đó, chúng tôi cũng tập trung vào các hoạt động thiết thực cho cộng đồng như Living Well - chương trình mang đã mang nguồn nước sạch đến với 157.000 người dân Đồng bằng sông Cửu Long”.

THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI VỀ AN NINH NGUỒN NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Hội thảo ‘An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu’ có sự tham dự và đồng hành của Bộ Nông nghiệp & Môi trường, đại diện các sở, ban, ngành của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện Keppel, Báo Tiền Phong, các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và sinh viên Đại học Cần Thơ.

Các vấn đề được bàn thảo tập trung vào vai trò của an ninh nguồn nước trong sự phát triển bền vững của khu vực, đặc biệt khi Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.

Các khách mời tham quan khu triển lãm Living Well, chương trình đem lại nước sạch cho vùng nhiễm mặn do Keppel khởi xướng, tại hội thảo.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, chia sẻ: “Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, những năm gần đây, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt vào mùa khô diễn ra ngày càng thường xuyên. TP. Cần Thơ, trung tâm của vùng, mặc dù có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc và nguồn nước tương đối dồi dào, vẫn đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu”.

Cũng tại sự kiện, PGS. TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó viện trưởng viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi Trường, nhấn mạnh rằng Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu các tác động ngoại biên nghiêm trọng, không thể đảo ngược. Ông cho biết việc phát triển Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững đòi hỏi sự phối hợp của ứng dụng công nghệ, vận hành đa mục tiêu và tăng cường sự tham gia của các bên.

LIVING WELL TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH MANG NƯỚC SẠCH ĐẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Trong năm thứ 5 này, Keppel đã trao tặng hai hệ thống máy lọc nước năng lượng mặt trời với tổng công suất hơn 4,3 triệu lít nước sạch/năm cho phường Khánh Hòa và xã Liêu Tú, giúp mang lại nguồn nước ổn định cho hơn 68.000 người dân.

Ông Lee Leong Seng (từ ba từ trái sang), Giám đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản Nhà Ở, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, Nhà báo Lý Thành Tâm (thứ hai từ trái sang), Uỷ viên Ban Biên tập, Trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TP. HCM, cùng lãnh đạo phường Khánh Hoà và thành phố Cần Thơ tại lễ bàn giao hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well.

Triển khai lần đầu vào 2022, Living Well đã góp phần hỗ trợ những địa phương chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình đã mang nước sạch đến 157.000 người tại 11 xã thuộc 7 tỉnh, thành, thông qua 11 hệ máy thống lọc nước nhiễm mặn với tổng công suất sản xuất 24 triệu lít nước sạch mỗi năm.

Keppel sở hữu nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành các công trình hạ tầng nước. Tại Singapore, Keppel phát triển và vận hành Nhà máy Khử mặn Keppel Marina East – nhà máy khử mặn quy mô lớn đầu tiên có thể xử lý cả nước biển lẫn nước ngọt, nâng cao khả năng tự chủ nguồn nước của Singapore.