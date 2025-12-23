Thứ Ba, 23/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

KES Group: Top 10 Sản phẩm Xanh và Bền vững 2025

P.V

23/12/2025, 08:00

Ngày 18/12/2025, tại Lễ Công bố và Vinh danh Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức, sản phẩm ván gỗ công nghiệp cao cấp của Công ty Cổ phần Tập đoàn KES đã được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh và Bền vững 2025.

KES Group được vinh danh Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh & Bền vững 2025 tại Chương trình Tin Dùng Việt Nam lần thứ 19.
KES Group được vinh danh Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh & Bền vững 2025 tại Chương trình Tin Dùng Việt Nam lần thứ 19.

Chương trình Tin Dùng Việt Nam là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2006, năm 2025 đánh dấu lần thứ 19 chương trình được triển khai, với chủ đề “Giá trị chất - Niềm tin thật”. Tiêu chí đánh giá tập trung vào các sản phẩm - dịch vụ có chất lượng cao, bản sắc thương hiệu rõ ràng, minh bạch thông tin, đồng thời thể hiện trách nhiệm với môi trường, xã hội và người tiêu dùng.

Sau quá trình khảo sát, đánh giá nghiêm ngặt từ Hội đồng bình chọn gồm Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, các chuyên gia kinh tế, đại diện hiệp hội ngành hàng và đơn vị nghiên cứu thị trường, KES Group đã được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí của hạng mục Xanh & Bền vững.

Đại diện KES nhận danh hiệu Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh và Bền vững tại Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025.
Đại diện KES nhận danh hiệu Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh và Bền vững tại Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025.

KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỪ NỀN TẢNG SẢN XUẤT VÀ VẬN HÀNH

Với hệ thống 6 nhà máy sản xuất quy mô lớn cùng chuỗi vận hành khép kín, tổng mức đầu tư lên tới 9.000 tỷ đồng, KES Group đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc trong lĩnh vực vật liệu nội thất tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm đa dạng với hàng nghìn mã màu, bề mặt và giải pháp vật liệu được nghiên cứu, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Song song với mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, thương hiệu KES còn chú trọng xây dựng hệ thống phân phối, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chính hãng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và lưu thông hàng hóa.

CAM KẾT XANH HÓA SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Định hướng phát triển bền vững tại KES Group được cụ thể hóa thông qua việc sử dụng 100% nguyên liệu sợi gỗ tự nhiên từ rừng trồng được phép khai thác và có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Hướng đến mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, KES còn chú trọng áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng xanh trong hoạt động sản xuất. Trong đó, hệ thống điện mặt trời áp mái được triển khai đồng bộ tại toàn bộ 6 nhà máy, góp phần đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện năng tiêu thụ.

Các sản phẩm của KES Group đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về an toàn sức khỏe và môi trường như: CARB-P2/EPA, GREENGUARD, FloorScore…. được kiểm định bởi các tổ chức chứng nhận quốc tế uy tín. Song song đó, KES còn triển khai hệ thống phòng thí nghiệm nội bộ ngay tại các nhà máy nhằm kiểm soát chất lượng xuyên suốt trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Đây là cơ sở để KES đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, hạn chế rủi ro từ các sản phẩm kém chất lượng, đồng thời góp phần kiến tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh.

ĐỘNG LỰC TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN CÓ TRÁCH NHIỆM

Danh hiệu Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh & Bền vững tại chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của KES Group trong việc theo đuổi chiến lược phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường, đúng với định hướng “Joining Happiness” mà thương hiệu đã kiên định xây dựng trong nhiều năm qua.

Đại diện KES Group cùng các doanh nghiệp được vinh danh tại hạng mục Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh và Bền vững 2025.
Đại diện KES Group cùng các doanh nghiệp được vinh danh tại hạng mục Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh và Bền vững 2025.

Theo KES Group, sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng, đối tác và cộng đồng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất, qua đó cung cấp các giải pháp vật liệu gỗ công nghiệp chất lượng cao và đóng góp vào định hướng phát triển bền vững của thị trường vật liệu nội thất Việt Nam.

Từ khóa:

KES Group

Đọc thêm

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đa bên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đa bên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam của Nestlé luôn gắn với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt.

Chính thức triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc

Chính thức triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc

Bắt đầu từ 23/12/2025, Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương chính thức đi vào vận hành, góp phần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững...

Mở khung ưu đãi thuế để hút vốn và nhân lực chất lượng cao vào Trung tâm tài chính quốc tế

Mở khung ưu đãi thuế để hút vốn và nhân lực chất lượng cao vào Trung tâm tài chính quốc tế

Nghị định số 324/2025/NĐ-CP đã thiết lập cơ chế ưu đãi thuế đặc thù cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, với trọng tâm là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân...

NAPAS, Mastercard và Payoo tài trợ hơn 4 tỷ đồng trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”

NAPAS, Mastercard và Payoo tài trợ hơn 4 tỷ đồng trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) đã tổ chức lễ trao tặng suất tầm soát miễn phí 3 loại ung thư phổ biến ở nữ giới - ung thư vú, cổ tử cung và buồng trứng - cùng gói xét nghiệm vi-rút HPV cho phụ nữ yếu thế trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tại Hà Nội.

Xây dựng cơ chế khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tái sử dụng chất thải xây dựng

Xây dựng cơ chế khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tái sử dụng chất thải xây dựng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích việc tái sử dụng chất thải từ hoạt động xây dựng, sử dụng vật liệu không nung và vật liệu thân thiện với môi trường trong xây dựng...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Lỡ sóng" lớn, cá nhân bán ròng gần 1000 tỷ ngay trước phiên VN-Index bùng nổ

Chứng khoán

2

Công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội đột phá vùng đỉnh 1.800 điểm?

Chứng khoán

3

Tổ chức trong nước hiện thực hóa lợi nhuận, mạnh tay bán ra

Chứng khoán

4

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đa bên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Doanh nghiệp

5

Bộ ba "bom tấn" IPO chứng khoán đỏ lửa trong phiên VN-Index bùng nổ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy