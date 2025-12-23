KES Group: Top 10 Sản phẩm Xanh và Bền vững 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Ngày 18/12/2025, tại Lễ Công bố và Vinh danh Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức, sản phẩm ván gỗ công nghiệp cao cấp của Công ty Cổ phần Tập đoàn KES đã được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh và Bền vững 2025.
Chương trình Tin Dùng Việt Nam là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2006, năm 2025 đánh dấu lần thứ 19 chương trình được triển khai, với chủ đề “Giá trị chất - Niềm tin thật”. Tiêu chí đánh giá tập trung vào các sản phẩm - dịch vụ có chất lượng cao, bản sắc thương hiệu rõ ràng, minh bạch thông tin, đồng thời thể hiện trách nhiệm với môi trường, xã hội và người tiêu dùng.
Sau quá trình khảo sát, đánh giá nghiêm ngặt từ Hội đồng bình chọn gồm Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, các chuyên gia kinh tế, đại diện hiệp hội ngành hàng và đơn vị nghiên cứu thị trường, KES Group đã được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí của hạng mục Xanh & Bền vững.
Với hệ thống 6 nhà máy sản xuất quy mô lớn cùng chuỗi vận hành khép kín, tổng mức đầu tư lên tới 9.000 tỷ đồng, KES Group đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc trong lĩnh vực vật liệu nội thất tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm đa dạng với hàng nghìn mã màu, bề mặt và giải pháp vật liệu được nghiên cứu, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.
Song song với mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, thương hiệu KES còn chú trọng xây dựng hệ thống phân phối, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chính hãng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và lưu thông hàng hóa.
Định hướng phát triển bền vững tại KES Group được cụ thể hóa thông qua việc sử dụng 100% nguyên liệu sợi gỗ tự nhiên từ rừng trồng được phép khai thác và có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Hướng đến mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, KES còn chú trọng áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng xanh trong hoạt động sản xuất. Trong đó, hệ thống điện mặt trời áp mái được triển khai đồng bộ tại toàn bộ 6 nhà máy, góp phần đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện năng tiêu thụ.
Các sản phẩm của KES Group đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về an toàn sức khỏe và môi trường như: CARB-P2/EPA, GREENGUARD, FloorScore…. được kiểm định bởi các tổ chức chứng nhận quốc tế uy tín. Song song đó, KES còn triển khai hệ thống phòng thí nghiệm nội bộ ngay tại các nhà máy nhằm kiểm soát chất lượng xuyên suốt trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Đây là cơ sở để KES đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, hạn chế rủi ro từ các sản phẩm kém chất lượng, đồng thời góp phần kiến tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Danh hiệu Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh & Bền vững tại chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của KES Group trong việc theo đuổi chiến lược phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường, đúng với định hướng “Joining Happiness” mà thương hiệu đã kiên định xây dựng trong nhiều năm qua.
Theo KES Group, sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng, đối tác và cộng đồng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất, qua đó cung cấp các giải pháp vật liệu gỗ công nghiệp chất lượng cao và đóng góp vào định hướng phát triển bền vững của thị trường vật liệu nội thất Việt Nam.
